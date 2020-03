“Esquizofrenia” cumple 3 años y 200 funciones

Se presenta los martes y domingos en el Teatro Telón de Asfalto

Los protagonistas de “Sugar”, Ariel Miramontes “Albertano” y Arath de la Torre, develaron la placa conmemorativa

Aarón Avalos

La obra de teatro “Esquizofrenia”, de Mauricio Pichardo, dirigida y protagonizada por Rafael Perrín, celebra sus 3 años en cartelera y haber llegado a las 200 representaciones. Durante su presentación en el Teatro Telón de Asfalto, estuvieron presentes Ariel Miramontes “Albertano” y Arath de la Torre, quienes develaron una placa y además, protagonizan el exitoso musical “Sugar”.

Para los lectores que todavía no han visto “Esquizofrenia”, se les recomienda ampliamente que asistan y no se pierdan de esta experiencia. El terror y el suspenso están presentes y poco a poco van en aumento conforme avanza la historia. La actuación de Rafael Perrín es espectacular, sabe llevar al público al límite y él mismo se pone a prueba durante todo el tiempo que se encuentra en el escenario. Si tuvieron la oportunidad de ver la película “El faro” de Robert Eggers y protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, les recordará parte de la película al ver la excelente actuación de Perrín.

“Estoy muy agradecido con todo el personal por hacer posible esto. Hoy es un sueño hecho realidad, porque llegar a tres años es difícil con lo complicado que es hacer teatro hoy en día. Agradezco a todos los compañeros que asistieron el día de hoy. Gracias a la primerísima actriz Silvia Mariscal, mi queridísimo Manuel Landeta, Luis Fernando Peña, todos ustedes por estar presentes.” Fueron las palabras de Rafael Perrín al finalizar su presentación y previo a la develación de la placa.

Al subir al escenario unos momentos antes de que se develara la placa, Arath de la Torre dirigió unas palabras a Rafael. “Antes que nada, muchísimas felicidades Rafa. Quiero que sepas que eres un gran ser humano y un gran actor. Yo quiero agradecerte por darme mi primera oportunidad en teatro, confiaste en mí, hicimos un año de muchos éxitos. Te admiro, te respeto, te quiero, este trabajo que haces nos transforma a todos, nos enfrenta, nos pone a temblar, no hay manera de explicar cómo nos envuelves. Ariel brincó como 6 veces, yo 8. Todos estábamos hipnotizados, eres un hipnotista, hay mucho que aprenderte siempre Rafa, y creo que ese es el respeto que te has ganado de todos nosotros. Larga vida a Rafael Perrín”.

Ariel Miramontes también se pronunció acerca de la obra y agradeció a Rafael por lo que le ha enseñado y aportado a su carrera. “Gracias a la prensa que está presente con nosotros, a los amigos de Rafael, a todo el público que vino. Estoy muy emocionado, siempre es muy placentero ver a un gran actor en escena, pero cuando ese gran actor aparte es tu maestro, tu mentor, porque comentábamos con Arath cuando nos has dirigido y hemos aprendido de ti, eres nuestro maestro y un gran amigo entonces el placer se vuelve doble porque se vuelve un orgullo, estamos muy orgullosos de ti, nos sentimos muy honrados de estar esta noche contigo. Nos hiciste dudar de nuestra salud mental un ratito, de hecho no sé si estamos o no aquí, nos divertiste de una manera perturbadora, lo cual es muy raro y solamente un maestro como tú pudo hacer un monólogo como este, muchísimas gracias.”

“Esquizofrenia” se presenta los martes a las 20:30 horas y los domingos a las 18:00 horas en el Teatro Telón de Asfalto.

Para los lectores que todavía no han visto “Esquizofrenia”, se les recomienda ampliamente que asistan y no se pierdan de esta experiencia. El terror y el suspenso están presentes y poco a poco van en aumento conforme avanza la historia