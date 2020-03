Circo gratis

Perfiles de México

Armando Ríos Ruiz

El Presidente ha amenazado con expandir sus conferencias matutinas a los fines de semana, cuando ya resultan aburridas y sin contenido importante, de no ser porque han degenerado en un circo que además es gratis, en donde sólo falta instalar una arena de box o lucha libre, como prefieran, para que los asistentes diriman ahí sus diferencias.

No conforme con haber implantado en el alma de los mexicanos durante más de un año y con una insistencia que reta la más férrea voluntad, una confrontación que se refleja en las mismas familias del país hasta con mentadas de madre, ahora ha llevado a su propia arena mañanera a falsos periodistas que se dedican a denostar y a injuriar a los verdaderos, con acusaciones infames.

No hay periodista serio ni ciudadano pensante que no supongan, porque no les consta fehacientemente, que actúan bajo la dirección del jefe de prensa de la Presidencia, como muchos otros, a quienes se ha visto en espera de la señal del jefe, para entrar en acción con preguntas huecas, para que el líder de las pláticas se luzca y hasta se tarde más de media hora con una respuesta que finalmente no dice nada.

El miércoles de esta semana, la mañanera se convirtió en escenario de un encontronazo entre dos personas, provocado por el dizque periodista Marco Antonio Olvera, al solicitar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a quienes están detrás del movimiento iniciado por las mujeres para el día 9 de este mes.

Solicitó que se revise a varias personas, como Felipe Calderón, su esposa, Margarita Zavala; Víctor Trujillo, Denis Dresser, Fernando Belaunzarán, Frida Guerrera y otras.

El ex diputado Belaunzarán respondió más tarde al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, a quien demandó que le diga “de frente las cosas y no a través de sus empleados.”.

Le espetó a través de su cuenta de twitter: “Nos conocemos hace más de 30 años, @JesusRCuevas. Si tienes algo que decirme, hazlo de frente. No me mandes a tus empleados de la mañanera a leer mal tus insidias. Debería darte vergüenza sabotear con @lopezobrador_ el movimiento de las mujeres contra la violencia y el acoso”.

El mismo día, en el circo mañanero, Frida Guerrera dijo al pseudoperiodista que lleva tres años documentando casos de feminicidios en todo el país, que no pertenece a ningún partido político y que no recibe financiamiento de nadie.

Marco Antonio Olvera se dice periodista, inclusive tiene suerte, pues en un foro en el que participa, con poco más de 50 seguidores, lo visitan personas como John Ackerman, Hernán Gómez, Epigmenio Ibarra y otros. Además cobra en la nómina del diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, según se dijo en una columna periodística. ¡Esos son los próceres de hoy!

Por otro lado, ayer, la reportera de Grupo Imagen, Isabel González, dijo al Presidente que fue víctima de “un acto de odio por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche en el ojo”. Se trata de Raúl Velásquez, quien afirma que recibió un balazo en ese lugar y de quien muchos aseguran que es falso, pues está intacto.

El sujeto manifestó en un programa de Internet, que la reportera lo insultó y por ello le deseó que también reciba un balazo en el ojo, como él lo recibió el año pasado. Ella le dijo “falso pirata”

Para variar, el Presidente agregó un nuevo distintivo para los conservadores. Mencionó: que “el que insulta, el que agrede, el que es violento, es conservador”, y les pidió perdonarse.

ariosruiz@gmail.com