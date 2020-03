Hubo positiva respuesta al llamado Un Día Sin Nosotras

Un lunes diferente en las principales ciudades

Oficinas y escuelas lucieron semivacías en la mayoría de los estados

José Luis Montañez

Calles, oficinas, escuelas, sistemas de tranporte colectivo, bancos, hospitales y programas de radio y televisión lucieron diferentes, a un día de que al menos 80 mil mujeres desbordaran las calles de las principales ciudades del país con la multitudinaria manifestación del 8 de marzo.

La ausencia de las mujeres fue palpable, principalmente en las ciudades, tras la convocatoria del grupo feminista Brujas del Mar a “El nueve nadie se mueve” este 9 de marzo, con el que estudiantes, trabajadoras, locutoras y amas de casa suspendieron sus actividades a manera de protesta contra la violencia de género. El paro nacional también buscó visibilizar el papel de este sector en la sociedad.

En la Ciudad de México, las calles de los alrededores de Palacio Nacional, las cuales siempre lucen llenas de personas que acuden a realizar comprar, se observó poco movimiento. Se hace evidente que el vacío ocurrió porque hubo pocas mujeres caminando.

Calle Moneda, por ejemplo, tradicionalmente abundante de transeúntes desde las 6:00 horas, este lunes está prácticamente vacía. A diferencia de todos los días, es fácil caminar entre ella. En el Metro no hay vendedoras de boletos. Por ello, en algunos casos, los policías que resguardan los torniquetes dieron paso libre a los usuarios que necesitaban cargar su tarjeta o comprar el acceso.

Una vez dentro de los andenes, la notoria ausencia femenina fue más evidente. Pocas de ellas acompañaban el viaje a los varones, los espacios destinados para las damas casi vacíos. Eso sí, las mujeres policías, al pendiente de cualquier abuso. En el Metrobús también pasó algo semejante.

La mayoría de escuelas vacías

La SEP, que cuenta con 1.3 millones de maestras (el 62% de la matrícula de magisterial) dio luz verde a las trabajadoras y prometió no sancionar a quienes se sumaron al paro. La convocatoria hizo que fuera imposible para centenares de escuelas abrir sus puertas este lunes.

Los salones de las universidades fueron territorio de varones. La ausencia de mujeres se dio también en aulas de la UNAM, como las facultades de Derecho y de Odontología, donde se pueden ver a estudiantes hombres, pero no a mujeres.

Al igual que la Cámara de Diputados, en el Senado, las actividades se mantuvieron a medio vapor. Los trabajadores, todos varones, dan vueltas y comentan entre ellos que el día “está muerto”.

Bancos cierran sucursales

Ante el paro nacional de mujeres, sucursales de los bancos BBVA, Citibanamex, Santander, Scotiabank, entre otros, cerraron este lunes, mientras que otras operaron con personal masculino.

De acuerdo con un reporte realizado hasta mediodía por BBVA México, de sus dos mil 83 sucursales, solo 969 abrieron.

El paro en los estados

En el resto del país, miles de mujeres se sumaron, con diversas acciones y con su ausencia, al paro nacional convocado para repudiar la violencia de género y el cese de los feminicidios.

Empleadas federales, estatales y municipales, maestras de educación básica, media y superior -sólo algunas escuelas oficiales y privadas tuvieron clases-, empleadas de centros comerciales, y parte de los comercios, en diversas partes del país, se sumaron al movimiento nacional “Un día sin nosotras”.

En Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Transformación estimó que la ausencia de mujeres a su trabajo en el estado durante el paro nacional tendrá un impacto económico por más de 580 millones de pesos.

En 2019, las empleadas de la industria local representaron el 38% del personal ocupado, con cerca de 200 mil trabajadoras en puestos administrativos y de operación, según el organismo empresarial.

En el estado de México, en Los Reyes La Paz, las mujeres decidieron salir a las calles.

“No quisimos quedarnos en la casa, quisimos salir para honrar a las que ya no están con nosotras, para exigir justicia por ellas”, dijo una de las oradoras.

Decenas de mujeres de varias comunidades del municipio mexiquense, algunas con sus hijos, realizaron una marcha este lunes en el que se convocó a que ninguna de ellas se moviera.

Mujeres zapatistas se unen a movimiento

Mujeres zapatistas de los diversos caracoles en Chiapas se sumaron al paro Un Día Sin Mujeres, por lo que desde la madrugada dejaron de realizar sus diversas actividades para evidenciar la necesidad de la presencia femenina, y el respeto.

Cerca de las 5:00 horas, con veladoras en mano, salieron de sus hogares para gritar consignas en la Carretera Internacional Comitán-San Cristóbal de las Casas y exigir un alto a la violencia de género.

“Las mujeres zapatistas ya no queremos más violación, no más feminicidios, abajo los gobiernos machistas”, fueron parte de las consignas que lanzaron durante la manifestación realizada en la madrugada.

Las zapatistas no fueron al campo a trabajar, no recogieron leña, no participaron en actividades encomendadas por el caracol respectivo, suspendieron todas sus actividades.

Las mujeres salieron de sus hogares, con pasamontañas, rostros cubiertos y bordados con la leyenda del EZLN, para unirse a todas las mujeres del país, en la exigencia del alto a la violencia.

Este día, las mujeres se reunirán para analizar la situación de violencia de género y lo que pueden aportar para evitar mayor violencia en contra de las mujeres.