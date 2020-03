La mejor forma de cuidar tu garganta

Evitar los lugares con humo, polvo, ambientes secos o demasiado húmedos (sobretodo si tienes alergias). Todas estas condiciones afectan al aparato respiratorio y por lo tanto, también al fonador.

No hablar en lugares con mucho ruido, o al menos no elevar el tono de voz hasta gritar. Por ejemplo en una discoteca o en un concierto que has ido a ver.

Evitar los cambios de temperatura drásticos. Parece mentira, pero si vas al cine en verano pasas frío, mientras que si vas en invierno pasas calor. Tenlo en cuenta y llévate ropa de abrigo en verano y varias capas que puedas quitarte en invierno. Sobre todo protege tu cuello con bufanda o pañuelo.

Dormir y descansar bien. Como el resto de tu cuerpo, tu voz responde mucho mejor si has descansado lo necesario.