Convenio de instituciones de salud para beneficio de la población

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Dieta cetogénica para tratar la epilepsia refractaria

Dolor oncológico, fibromialgia, ansiedad, diabetes, males que pueden tratarse con cannabis

El IMSS y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo fortalecer la red de establecimientos de salud del IMSS-Bienestar en beneficio de las personas sin seguridad social. En presencia del Doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, el convenio firmado por Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI; Zoé Robledo, director general del IMSS; y la Doctora Gisela Lara, titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, permitirá fortalecer la infraestructura de las unidades médicas de este programa, a través del Programa de “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”. A través de este convenio, el Instituto de Salud para el Bienestar también apoyará al IMSS-Bienestar en la contratación de personal médico y de enfermería, así como en la adquisición de medicamentos; ambas instituciones refuerzan y complementan su trabajo para ampliar la atención a personas que no cuentan con seguridad social. Los beneficios de este acuerdo llegarán a los establecimientos de salud que el IMSS-Bienestar tiene en 19 entidades para la atención de personas sin seguridad social en: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Con este convenio se avanza en la construcción de un sistema de salud que garantiza el derecho a la salud de toda la población.

La dieta cetogénica o Keto está basada en un consumo muy alto en grasas, bajo en carbohidratos y normal en proteínas, con un control estricto de las cantidades ingeridas, que ha sido recomendada para el tratamiento de la epilepsia refractaria, un tipo de epilepsia que no responde a dos o más fármacos. Estas investigaciones han demostrado que en algunos casos, gracias a este tipo de alimentación se pueden reducir las convulsiones en más de un 50%, e inclusive en algunas ocasiones eliminarlas por completo. También se han estudiado en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, la enfermedad de Alzheimer. Regularmente el cuerpo funciona con carbohidratos, que se convierten en glucosa, el combustible necesario para realizar las actividades diarias. Con la dieta cetogénica, se disminuye el consumo de carbohidratos y como consecuencia, el hígado procesará la grasa para transformarla en cetonas, que son el combustible alternativo para el cuerpo, producido cuando hay escasez de suministro de carbohidratos (glucosa). Después de seguir esta alimentación por varios días, las cetonas se acumulan en la sangre y a esto se llama cetosis. El mecanismo exacto por el cual esta dieta controla las crisis convulsivas en la epilepsia refractaria no se ha logrado descifrar por completo, sin embargo, lo que sí se sabe es que son las cetonas en sangre las que tienen un efecto anticonvulsivo y antiinflamatorio.

Dolor oncológico, epilepsia, fibriomialgia, ansiedad, diabetes, son algunas de los padecimientos que pueden tratarse con cannabis, según reportan pacientes y médicos que lo han realizado en forma experimental pues falta la regulación del reglamento derivado de la legalización de 2017 que aún sigue pendiente. El doctor Juan Ignacio Romero Romo, director de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital General de Querétaro y consejero de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis, A. C., tiene casi 40 años apoyando en el uso de cannabis, inicialmente a pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Como médico psiquiatra, el doctor Romero Romo ha trabajado en diversos campos brindando soporte a los pacientes, trayectoria desde donde ha recogido gran cantidad de evidencias respecto al potencial terapéutico de la cannabis, sustentado en miles de artículos científicos publicados a nivel internacional. El doctor Romero, también especializado en cuidados paliativos y pionero en el uso de la morfina con fines médicos en México “Con el uso de la Cannabis en toda el área oncológica, dolor, sueño, apetito, metabolismo, a la larga me fui dando cuenta que los pacientes que tenían cáncer de páncreas o pancreatitis, también mejoraban con la cannabis. Me llamó mucho la atención porque comenzamos a ver que el uso de la Cannabis en ciertos pacientes tenía una repercusión en el área metabólica del páncreas. Mejoraba su diabetes, mejoraba la función renal y todo eso me llamó mucho la atención. Amexicann es una asociación civil que tiene como objetivo coadyuvar con entidades públicas y privadas a conducir esfuerzos y recursos para investigar la planta de cannabis en sus usos potenciales, así como obtener evidencia científica de sus beneficios y consecuencias en los campos farmacéutico, medicinal, industrial y personal. Conforman el Comité Científico de esta asociación civil, varios investigadores de la UNAM: la doctora Patricia Ostrosky Shejet, del Instituto de Investigaciones Biomédicas; el doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, titular del laboratorio de Fitofarmacología de la UNAM; el doctor Andrés Navarrete Castro, de la Facultad de Química; y el doctor Miguel Luján Estrada, de la Facultad de Medicina y el doctor Luis Fernando Hernández Lezama quien preside dicho comité científico. Amexicann promueve la aprobación de una reforma legal adecuada para el uso del cannabis con fines médicos y de investigación científica.

