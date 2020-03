En Naucalpan, “no más violencia de género” demanda Tomás Palomares

Apoyo a iniciativa de colectivos de mujeres

Naucalpan, Estado de México.- En el marco de la iniciativa que a nivel nacional convocaron colectivos de mujeres y organizaciones fundamentalmente feministas #El9ningunasemueve, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y de los Municipios (SUTEYM), sección Naucalpan, Tomas Palomares Parra, demandó “no más violencia de género”.

En un mensaje dirigido a las mujeres, sobre todo trabajadoras suteymisntas, el joven dirigente destacó que “la nostalgia por su ausencia está presente en todas las áreas de trabajo, en las calles, en los centros comerciales. Y eso nos da una gran lección como sociedad, nos hace ver lo necesarias que son cada una de ustedes en la vida de nosotros” indicó .

Menciono que “es importante que reconozcamos que la sociedad no es la misma si ustedes no se encuentran presentes. Para nosotros como clase trabajadora, el ver nuestras oficinas vacías nos representa un gran golpe emocional porque sabemos que si ustedes no se encuentran todos los días haciendo su trabajo difícilmente podríamos avanzar”, dijo.

Y abundó que la iniciativa “más que un golpe a la economía o a las grandes empresas, es un golpe de conciencia que nos debe recordar que alguien en algún lugar decidió tejer cada uno de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestros tejidos y nos dio un lugar dentro de cada una de ustedes.

“Sabemos que nos han llevado durante nueve meses dentro de su vientre, pero también estamos ciertos de que nos llevarán toda su vida dentro del corazón”.

Se manifestó asimismo “por una sociedad que rechace la violencia contra las mujeres. Nos unimos a favor de ustedes y a favor de este grito que han hecho.

“Como clase trabajadora, como hombres, como varones, decimos no más violencia de género, ni una menos de ustedes en la sociedad”, sentenció contundente el líder gremial.