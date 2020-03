El de Obama, mejor que el presidencial

Espacio Electoral

Eleazar Flores

OTRO DISTRACTOR.- Va una semana y la mitad de ésta, que del satanizado avión presidencial se ha dejado de hablar por el imán mediático de las mujeres y “El nueve ninguna se mueve”, pero el tema volverá al detectarse que “la venta va muy baja”, mejor piden cachitos y series tradicionales.

Pero no se apure, pues en alguna mañanera se dirá por ya sabe quién, que hay “otros datos”, como sucede cuando al padre de la Cuarta Transformación se le intenta contradecir por alguien.

MUCHO MEJOR.- Uno quisiera darle la razón, pero sería sólo por llevarle la corriente más no es el estilo; sin embargo ya es tiempo que alguien, sobre todo de los muchos representantes de los medios de comunicación, le aclara al presidente Andrés Manuel López Obrador que el satanizado y multicitado avión presidencial dista mucho de ser mejor que el de Obama, hoy de Trump.

El famoso avión del presidente norteamericano en turno, denominado Air Force One tiene hasta su “pareja”, esto es que hay dos aviones semejantes que el mandatario en turno puede utilizar o no, por cuestiones de seguridad. Esto significa que solamente el cerrado cuerpo de seguridad presidencial sabe en cuál de los dos aviones viaja el presidente en turno.

En términos muy sobrios, el famoso Air Force One tiene más comodidades y tecnología que el avión presidencial del gobierno mexicano, satanizado por el padre de la Cuarta Transformación, dizque por ofensivamente lujoso. Las reiteradas declaraciones presidenciales en contra de esta nave, desde su etapa de candidato, AMLO la ha convertido en punto de ataque.

Paréntesis acerca del tema será oportuno conocer lo que la leyenda urbana dice en el sentido de que uno mínimo de diez a quince personas cercanas al presidente de la república, viajan agazapadas en el mismo avión, por cuestiones de seguridad. Cierto o no, se vale la precaución pero también procede la pregunta ¿cuánto cuestan esos boletos de avión?.

Pero volviendo al Air Force One, los auditorios constantes y rutinarios del presidente en todos los rincones del país donde a los que acude los fines de semana el padre de la cuarta transformación, deberían enterarse que el avíon presidencial “que no lo tiene ni Obama” no es tan lujoso. La advertencia se debe a que este discurso lo trae el mandatario a todas horas.

Lo cita tanto como su guerra en contra de los neoliberales y conservadores, incluso en contra de los medios de comunicación que sacan temas distintos más destacados que los del mandatario, como el caso del lunes que enjuició a televisoras que dieron tanto espacio a la marcha femenina.

elefa44@gmail.com