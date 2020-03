Blindan Q. Roo por declaración de pandemia por el coronavirus

Por mar, tierra y aire, incluyendo frontera con Belice y Guatemala

La secretaría de Salud blinda Quintana Roo contra la pandemia del Covid-19 por mar, tierra y aire, incluyendo frontera con Belice y Guatemala sin restricciones de viaje al turismo nacional e internacional a pesar de tener tres casos sospechosos.

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González y la Secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, informaron que la vigilancia epidemiológica de fronteras del sur del estado se fortaleció con unidades médicas, sanidad internacional y las autoridades de Instituto Nacional de Migración; en aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal.

El mandatario estatal encabezó la presentación del informe técnico-operativo del diagnóstico y la evaluación para la prevención y mitigación del coronavirus (Covid-19), que hizo la titular de Sesa ante empresarios del sector turístico, cónsules, miembros del sector privado y representantes de sindicatos y asociaciones.

Joaquín González explicó que para Quintana Roo no hay restricciones de viaje ni cancelaciones de los eventos de talla mundial que se llevarán a cabo en Quintana Roo en los próximos meses.

“No tenemos ninguna situación para la cancelación de eventos. En abril y mayo, Quintana Roo será sede del Pentatlón, los Premios Platino, la Competencia de Voleibol de Playa, congresos y otros eventos más que están confirmados. Estamos atentos y alertas ante esta situación”, enfatizó el gobernador.

Las estrategias que aplican son meticulosas con Sanidad Internacional y de tener algún caso sospechoso, se coordina con la Secretaría de Turismo y responsables de laboratorios de segundo nivel en el estado para trabajar con agentes patógenos como Covid-19, que al momento descartaron 11 casos y tienen en estudio tres más.

Hospitales listos para atender pacientes con Covid-19

Desde inicio de enero, la secretaría de turismo se evocó a la difusión a través de una estrategia de comunicación y acciones efectivas, que generaron resultados el 9 de enero cuando se dio el primer aviso preventivo de viaje.

Es decir, que cuando llegó la notificación oficial del Coronavirus, las acciones preventivas, ya se habían fortalecido desde antes del 17 de enero, de manera que a partir del 18 de enero, la primera capacitación de 200 elementos del sector salud para atender casos sospechosos, y después de manera institucional a cerca de 2 mil personas.

Aguirre Crespo manifestó la importancia de no crear pánico, ya que se tiene la capacidad para atender algún caso que se confirme como Covid-19, al contar con 4 hospitales públicos y privados capacitados, así también el personal del IMSS, en donde incluso ya se realizaron simulaciones de casos de coronavirus.

En tanto, el gobernador confirmó que Quintana Roo será el primer estado en capacitar a empresarios y hoteleros en cómo abordar el tema del Covid-19 con su personal y cómo atender a sus clientes de catalogarlo como “caso sospechoso”.

Cuentan con 70 mdp para eventuales casos de coronavirus

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Quintana Roo informó que la entidad cuenta con 70 millones de pesos para su disposición inmediata, en caso de presentarse cualquier emergencia por casos de coronavirus.

Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Sefiplan confirmó que los recursos estatales servirían para adquirir medicamentos, material médico, contratación de seguros o cualquier tipo de insumo necesario para contener el Covid-19 y explicó que el estado cuenta año con año como parte de las estrategias de salud, con recursos adicionales para eventuales situaciones catastróficas relacionadas con fenómenos naturales y/o sanitarios.

“Nosotros tenemos una previsión para casos catastróficos que pudieran ser utilizados en cualquier momento, cualquier afectación que tengamos, en caso de que sea necesario tenemos presupuestado la cantidad de 70 millones de pesos”, dijo Torres Muñoz.

Prevención es una efectiva estrategia

Agregó que la fase de prevención y preparación es una de las estrategias principales que se han implementado en Quintana Roo, como parte de las indicaciones del gobernador Carlos Joaquín González, para hacer frente al brote de coronavirus en el mundo “Por ejemplo en el 2018 tuvimos que tomar parte de ese presupuesto para hacer frente al problema del sargazo, de igual forma funciona en caso de que actualmente tengamos alguna afectación más fuerte del coronavirus, que no alcance a cubrirse dentro del presupuesto contemplado en la Secretaría de Salud”, recalcó.

Si bien, Torres Muñoz aclaró que hasta el momento no ha sido requerido el recurso por la Secretaría Estatal de Salud, toda vez que no hay casos confirmados de coronavirus en la entidad, si enfatizó en que el presupuesto está listo y puede hacerse uso del mismo en cualquier momento, ante cualquier eventualidad de mayor riesgo, a fin de mantener seguros a los ciudadanos de que tendrán una atención medica de calidad inmediata.

El Presupuesto de Egresos 2020 de Quintana Roo contempla que en caso de que se presenten contingencias por desastres naturales, que requieran para su atención inmediata la erogación de recursos adicionales a los autorizados, el gobernador del estado, por conducto de la Secretaría, adoptará las medidas presupuestales pertinentes para poder liberarlo.

Atrasan jornada de vacunación antirrábica

La Secretaría de Salud en Quintana Roo ha destinado toda su atención a la prevención del coronavirus e impedir su ingreso al estado, esfuerzo que hasta ahora ha resultado exitoso, pues de los casos sospechosos, todos han sido atendidos de inmediato y posteriormente han sido descartados, lo mismo han tenido que brindar atención a la gran cantidad de enfermos de dengue, por lo que algunos sectores materia de salud han quedado un poco ala deriva.

Caso tal es el inicio de la semana nacional de vacunación antirrábica, que se tenía prevista para marzo, no obstante a lo anterior ahora ha tenido que postergarse, tentativamente para abril.

La directora del Centro de Bienestar Animal Municipal (Cebiam), Claudia Sánchez López, dio a conocer que la campaña se realizaría tentativamente a partir del 19 de abril con más de 15 mil dosis para las mascotas como perros y gatos. “No tenemos fecha establecida aún porque la Secretaría de Salud no nos confirma porque ahora están estos casos del coronavirus, del dengue, se atrasó un poco, generalmente es en marzo, pero hasta la fecha no tenemos alguna fecha oficial, se cree que será del 19 de abril hasta el 26 de abril, es tentativa, pero no oficial”, dijo Sánchez López.

16 mil mascotas vacunadas en 2019

El año pasado la dependencia logró vacunar 16 mil mascotas en diversos puntos, entre animales de familia y algunos callejeros, por lo que Sánchez López destacó que la importancia de la colocación de la vacuna radica en que con ella se previene la rabia en perros y gatos que, a la par que se evitan contagios de la enfermedad a los humanos.

“La rabia es una enfermedad que sí se nos puede trasmitir, el año pasado México se declaró libre de rabia trasmitida por perros, entonces es bien importante que la gente acuda porque cuando hay un brote en alguna mascota, por rabia no hay cura y el animalito se tiene que sacrificar, la ley pone en proceso de cuarentena a la familia que tuvo contacto con la mascota, por eso es muy importante atender este punto”, dijo la especialista en medicina veterinaria y zootecnia.

Agregó que cuando tengan las fechas precisas realizarán la difusión por medio de los canales oficiales para que la población se entere de los lugares donde aplicarán la vacuna de manera gratuita y lleven a sus mascotas, que se vuelven más propensas a esta enfermedad en temporada de calor.

Pese a Covid-19 prevén buen arribo de cruceros a Cozumel

Luego del pánico generado por el posible caso de coronavirus a bordo del crucero MSC Meraviglia, que arribó a Cozumel en días pasados y que finalmente fue descartado, se podría creer que la imagen a nivel mundial de la isla se había visto afectada, no obstante, por las confirmaciones de diversos cruceros y sus próximos arribos, se puede asegurar que no fue así.

Pedro Hermosillo, director de Turismo municipal, afirmó que se tiene un buen numero de cruceros confirmados para 2020 y que el brote de la nueva enfermedad en el mundo, no ha mermado hasta ahora el interés de los turistas por visitar Cozumel.

Estados Unidos dio a conocer un anuncio de restricción, para que sus habitantes eviten tomar cruceros y más si están dentro de la población más susceptible de contraer esta enfermedad, pero el funcionario municipal expresó que todo sigue en orden con las empresas cruceristas y seguirán arribando estás embarcaciones a la isla, durante lo que resta de la temporada, ya que se ha trabajado en emitir información oportuna a los viajeros para lleguen a los destinos del caribe con confianza.

