Choque de trenes

Ángel Soriano

Éste no es el primer –pues ya han ocurrido otros cuatro- lamentable accidente del Metro de la Ciudad de México, ahora en la estación Tacubaya en los últimos minutos del martes 10, tampoco será el último en el servicio de transporte en el mundo, en consecuencia, si bien, es importante el esclarecimiento del mismo y la debida indemnización de los afectados, también cabe analizar otros aspectos.

Porque resulta que diariamente el STC traslada a cinco millones de personas en el inmenso Valle de México, y hasta ahora la saturación o hacinamiento de los trenes no lo han resuelto las sucesivas administraciones, que sólo se dedican a observar por las pantallas de su circuito de comunicación interna, cómo se agolpan los usuarios en las estaciones, sin que prevalezca el sentido o la intención de resolver el problema.

Lo más sencillo es controlar los accesos a los vagones, pues no tiene caso permitir la entrada masiva si no hay capacidad para recibir a tan descomunal número de usuarios. Se debe permitir sólo el acceso del número conveniente de pasajeros e ir dosificando su ingreso, sin que esto, como ocurre todos los días a todas horas, haya pasajeros que ingresan al vagón empujados por otros pasajeros o literalmente con calzador.

No hay, hasta ahora, visión de Estado para resolver el problema de transporte masivo en la ciudad de México. Las soluciones que se dan no lo son, porque en cuestión de minutos cualquier medida es rebasada por la excesiva demanda.¿ Y qué pasa con los vastos territorios abandonados, pese a su riqueza natural, que hay en diversas regiones del país?. ¿Por qué no se distribuye el crecimiento poblacional hacia otros centros del país con los inmensos recursos que en la CDMX no resuelven nada?. Sólo queda esperar los peritajes sobre las causas del accidente, esperando que no queden como otros pendientes…

TURBULENCIAS

Austeridad logra ahorros por 120 mddp

Al participar en el Foro Anticorrupción y Fiscalización en México, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su disciplina organizacional, exige eliminar las llamadas direcciones generales adjuntas, un compromiso del Presidente de la República y van con muy buen paso en el gobierno eliminando toda esta extensión, estos estados obesos que caracterizaron durante tantos años a la corrupción estructural. Todo esto nos ha generado 120 mil millones de pesos de ahorros en rubros que tienen que ver con las disciplinas organizacionales; tenemos también disciplinas de gasto, evidentemente todo lo que se ha dicho: la eliminación de gastos superfluos, la eliminación de las clases privilegiadas para los funcionarios públicos en sus viajes, en sus congresos, en sus actividades sustantivas. Límites claros en capítulos de gasto muy importantes y, algo que ha dado muy buenos resultados sobre todo en los sectores de la salud, ha sido la consolidación de compras en donde también estamos como país tomando un gran reto, pero con ya claros resultados al respecto de esta nueva forma de cuidar los recursos públicos y de generar las compras públicas, dijo y añadió que en esta vertiente última que tienen ustedes de enfrente, en términos de las disciplinas anticorrupción, pues la Ley Federal de Austeridad Republicana es una suerte de ley de conflictos de interés o ley para prevenir los conflictos de interés, porque tiene tres cuestiones muy importantes: en primer lugar, una veda de 10 años para frenar las llamadas puertas giratorias, como ustedes saben, ya hay una clara diferencia entre el sector público y el sector privado. Los servidores públicos de alto mando o que hayan sido poseedores de información privilegiada y que hayan, por lo tanto regulado sectores importantes de nuestra economía sobre todo y de la vida pública, ya no pueden ir a venderse inmediatamente, sino hasta haber pasado al menos 10 años al sector privado…

