Triunfa “Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria”

Estrena la obra en el Teatro 11 de julio

Rebecca Jones contó con Paty Chapoy como madrina de lujo, quien al culminar la función le dedicó unas emotivas palabras

Aarón Avalos

Ha dado inicio la temporada de la nueva obra de Rebeca Jones en el Teatro 11 de julio, con un debut exitoso y con Paty Chapoy como madrina. Rebecca Jones, a pesar de presentar un monólogo, caracteriza a diferentes personajes de forma magistral, demostrando sus dotes histriónicos.

La protagonista, al finalizar su presentación agradeció a todo el equipo técnico y al productor por confiar en ella. Posteriormente presentó a Paty Chapoy para que subiera al escenario y diera unas palabras luego de ser parte de esta primera función.

“Todos aquí hemos disfrutado una noche espléndida con este talento enorme, que es nuestra querida Rebecca Jones. Me da un gusto increíble verte de nuevo en este escenario con tantos personajes, con tantas cosas que nos dijiste a través de cada uno de ellos. Me siento muy contenta, estoy gozándote como todos los que estamos aquí, te felicito por la puesta en escena, pero nada más una actriz del tamaño de Rebecca podía lograr esto y los has superado mucho más de lo que habíamos hablado.” Fueron las reacciones de Paty tras presenciar la primera función de “Una mujer extraordinaria”.

“Gracias Paty, siempre has apoyado y te lo agradezco en el alma y el teatro siempre necesita tu apoyo, gracias por seguirlo haciendo. Y gracias Rebecca porque este proyecto estaba guardado hace tiempo y gracias por venir a darle vida, lo haces maravilloso.” Finalizó el productor Rubén Lara.

“Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria” se presenta los sábados a las 20:00 horas y estará en cartelera hasta mayo.