No son vacaciones, es “cuarentena”

Recomendaciones en esta etapa de contingencia sanitaria en el país:

Lo que comienza oficialmente del 20 de marzo al 20 de abril no son “vacaciones”, se llama “cuarentena”, que significa simplemente aislarse de las demás personas evitar contagiar o ser contagiado.

Qué debemos hacer:

Quedarnos en casa. Organizarnos para que las actividades fuera de casa sean las mínimas o básicamente necesarias y con la menor exposición de los demás miembros de la familia. Solo ir a trabajar aquellos que no tengan otra opción ya sea virtual o de forma aislada. Usar lo mínimo indispensable transporte público. Caminar lejos de otras personas. Usar los servicios de entrega a domicilio.

Qué no debemos hacer:

Ir de vacaciones. Ir a restaurantes, antros, bares, cafés, centros comerciales, supermercados, museos, gimnasios, conciertos etc. Ir a casas de amigos o familiares. Ir a la escuela, bibliotecas, iglesias, etc. Evitar visitar a la gente mayor, si no es necesario.

El que adoptamos estas medidas no es responsabilidad del gobierno, es de nosotros, si no tenemos la suficiente capacidad de hacerlo debemos atenernos a las consecuencias. del 2 al 4 por ciento de los enfermos morirá.

Nosotros en México a diferencia de los chinos, italianos, españoles, etc. tenemos más información sobre la enfermedad y su forma de transmisión, medidas de contención, sanitarias, etc.. sería muy irresponsable de nuestra parte, no hacer lo que nos corresponde o exponernos a ser contagiados o contagiar a otros.

Consideren que por cada caso oficialmente reportado habrá 30 a 50 no reportados, por lo que la avalancha de contagiados solo es cuestión de tiempo.

Las autoridades dentro de sus limitaciones están trabajando pero necesitan de nuestro apoyo y colaboración, para no transmitir la enfermedad siguiendo las medidas que nos indiquen.

Muchos médicos, enfermeras, paramédicos, policías, bomberos y demás servidores públicos arriesgarán sus vidas en las próximas semanas por tratar de salvar las nuestras. Siempre nos preguntamos cómo podemos ayudar a nuestro país, este es el momento de hacerlo.

Seamos solidarios y no esperemos a que esta situación se torne difícil y dolorosa para tomar medidas ya cuando sea tarde, nuestro país siempre es muy criticado por que somos descuidados, irresponsables y todo lo tomamos a la ligera, demos el ejemplo. hoy que tenemos la oportunidad de demostrar al mundo y a nosotros mismos que si somos capaces de ser responsables.

Usemos este tiempo en casa para estar más cerca de nuestras familias, ordenar nuestras cosas, reparar lo dañado, aprender a tocar un instrumento musical, tomar un diplomado en linea, cuidar el jardín, aprender a cocinar un platillo, terminar la tesis, hacer eso que siempre queremos hacer pero que por falta de “tiempo” no hemos podido, principalmente “aprender a estar solos”.

Hoy la tecnología nos permite a muchos tener el mundo al alcance de nuestro teléfono, pc, o tableta, aprovechemos el tiempo no solo en ocio, sino en cosas productivas, que después nos puedan ayudar en nuestro trabajo, escuela, familia o superación personal, la red está llena de cursos o herramientas extraordinarias que podemos aprovechar.