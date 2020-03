¿Y la alerta de viaje a Estados Unidos?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores no actúan de acuerdo a su cometido: proteger a los mexicanos en el exterior. Tienen una sección denominada “guía del viajero”, donde se incluyen recomendaciones frente a fenómenos o eventos que ocurren por país, de ese modo el mexicano que viaje o tenga pensado viajar hacia tal o cuál nación, sabe de antemano el riesgo que pudiera llevar.

Dentro de esta sección, lo único que se incluye con relación al COVID-19 y los viajes es lo siguiente: En el actual contexto se recomienda a las personas mexicanas posponer viajes internacionales que no sean esenciales.

Sí, si está en lo posible la recomendación es prudente, pero ¿qué hay de quienes por alguna razón no lo pueden suspender?, ¿por qué no incluir información de valor para que la gente sepa cómo conducirse?, no se trata de ser alarmistas pero sí, de informar con claridad.

Aunque no hay una alerta de viajes como tal (que debería estar ahí), se conoce el riesgo en España e Italia, países con mayor número de contagios en Europa, sin embargo, nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, ha tenido por estado y ciudad, una diferencia notable en contagios, esa es la alerta de viaje más necesaria por dos circunstancias: 1) son el país más próximo y, 2) son el destino internacional al que mayor número de mexicanos van por aire y tierra. En ese orden de ideas, debiera estar la información clara en el sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informando qué ciudades son las de mayor riesgo, donde hay menos contagios (día tras día) y en qué lugares los ciudadanos mexicanos que tengan que viajar, deben tener aún más precaución y medidas de contingencia.

Evidentemente la información y numeraria está en los sitios del gobierno de los Estados Unidos y los diferentes estados que lo integran, sin embargo, debiera ser responsabilidad de la Guía del Viajero de la cancillería tener esa información actualizada y disponible en forma de alertas de viaje, no para incidir en que la gente no viaje (como sí lo hace el Departamento de Estado de la Unión Americana), sino para darle certeza a los ciudadanos mexicanos que tengan que viajar hacia allá.

Urge una alerta de viaje a los Estados Unidos, que detalle con información veraz y oportuna, los sitios más y menos seguros frente a la coyuntura del COVID-19.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977