Neoliberalismo

Municiones

Mauro Benites G.

Es curioso, pero hay mucha gente en México que todavía no entiende lo que quiere decir López Obrador cuando habla de neoliberalismo. La palabreja nació de la teoría económica clásica. No de términos económicos que puedan usarse, hay que hacer a un lado su verdadera significación. Neoliberalismo es lo que domina en el mundo desde que se derrumbó la Unión Soviética. El imperio que encabezaba Rusia quebró, sencillamente. El presidente Reagan, el papa Juan Pablo, Margaret Thatcher y Walesa, el líder obrero de Polonia, un obrero que llegó a ser Presidente, fueron los tres hombres y una dama básicos en el derrumbamiento. Como la idea fundamental, sobre todo de Lenin, que antes de morir había vuelto a la economía clásica con su NEP -La Nueva Política Económica- , pero principalmente de Stalin, radicaba en plantear frente al poder del capitalismo mundial una fuerza económica y una fuerza bélica, por lo menos igual que la de occidente encabezada por Estados Unidos, se vio claro, cuando los estadounidenses empezaron a captar lo que ocurriría en la tierra de los zares, que el modo de vencer a los soviéticos era obligarlos a gastar tanto dinero en fuerzas de guerra que tuvieran que quebrar. A eso se debió el nacimiento de la llamada “Guerra de las Galaxias” un sistema espacial de armas inimaginables tan destructivas, que pondría en peligro al mundo entero, pero que, en cualquier momento desde luego, podría deshacer a la Unión Soviética. Gorbachov, el reformador, comprendió de inmediato lo que ese plan significaba y trató, con toda su inteligente dialéctica, de convencer a Reagan para que abandonara el sistema que ya se ponía en práctica en Estados Unidos. Fracasó, claro, porque Reagan era el mas alto representante del capitalismo, no por su inteligencia, si no por su posición, y paso a la historia como el hombre que destruyo el poder de la Unión Soviética, que la hizo desaparecer al menos en lo formal. Desde el momento de ese drástico cambio, Estados Unidos confirmar su dirección del mundo. Son los policías del mundo, de acuerdo con sus intereses. Si Francia y Alemania, para no hablar de la decadente Gran Bretaña, están obligadas a ser neoliberalistas ¿Qué puede hacer México? No fue Salinas quien fundó el neoliberalismo, en cualquier parte del mundo, significa el mando político del dinero, del capital. Ya no hay en la política internacional rasgos socialistas. Como ocurre de gruesa manera en México, los gobiernos están al servicio del dinero. Y conformados para ese servicio. No tienen misterio alguno al gran cambio. ¿Qué puede hacer cualquier gobierno mexicano frente al país mas poderoso del mundo, que está además a unos centímetros de distancia?

Salinas prosiguió lo que inició De la Madrid, por órdenes, así de brutal y de sencillo, de Estados Unidos. Todo lo bueno para el que posea el capital. Por eso estamos como estamos. Salinas lo que hizo fue al final de su mandato, apropiarse de grandes empresas nacionales que fueron “privatizadas” para comprarlas el mismo, sin pagar un centavo, y pudo llevarse en un sexenio más de 50 mil millones de dólares, sin que Estados Unidos sufriera por ello. El dinero manda y el dinero está en Estados Unidos así de horriblemente fácil.

Hoy en nuestro País la corrupción y la ineptitud nos ahogan.

