Alan Salomon triunfa en México

Pone el nombre de nuestro país en alto, llevando su música hasta Japón y colaborando con artistas como Olivia Addams

Arturo Arellano

El DJ mexicano Alan Salomon conquista nuevamente el “EDC” (Electric Daisy Carnival), Festival de Música Electrónica más importante de Latinoamérica, en esta su edición más grande de la historia, donde además se dio la oportunidad de estrenar dos nuevos temas, que próximamente serán lanzados de manera oficial, pero que el artista asegura que fueron muy bien recibidos.

Salomon se presentó en uno de los horarios estelares del festival y entrevista con DIARIOIMAGEN, argumenta que “me fue increíble, puedo decir que es un éxito y de las mejores experiencias de mi vida. Tuve un gran aforo la gente respondió muy bien. Estuvimos compitiendo con varios grandes en el horario que me tocó participar, artistas de la talla Zedd, Carl Cox y Don Diablo, sin duda fue una de las experiencias más grandes de mi carrera”.

Salomon, entre otros temas, compartió con los asistentes sus principales éxitos “Toque Billions, Go Again, Better Life, entre otros; además tuve la oportunidad de presentarles en vivo Kick It, así como dos estrenos cuyos lanzamientos están próximos a lanzarse. Estrene una canción muy festivalera y la reacción fue enorme, la bailaron, la corearon, le va perfecto a mi set, a mi tipo de música. Mi próximo sencillo lo estaremos sacando en verano de la mano de una disquera importante del género, por ahora no puedo decir mucho, perosera increible”.

Describiendo su paso por el EDC como una presentación única e irrepetible que fue transmitida a nivel mundial por los canales oficiales del Festival. Salomon destaca que “mi set oscila entre drops, mashups y remixes, un sello con el que me doy a conocer. Creo que la música electrónica, en la escena en latinoamericana esta más fuerte que nunca, cada vez somos más y mejores. Hemos llegado a mucho, por primera vez estamos uniendo fuerzas para poder tener mejores shows”.

Como un nuevo ícono del EDM y Electro House en nuestro país, agrega: “sacaré varios sencillos en 2020, uno de ellos con Olivia Addams, luego se vienen varias colaboraciones, que me ilusionan mucho porque espero que mi música llegue a todo tipo de público. Al crecer la escena en America Latina, tenemos la responsabilidad como adultos, como productores y como músicos de enfrentar la carrera lo mejor que podamos, para seguir creciendo, aportando, para poner el nombre de México en alto y antes que todo dejar huella en la musica electronica mundial, en mi caso como mexicano”.

Cabe destacar que Alan Salomon se presentó recientemente, también en Warp Tokyo, Japón y en SOS Hangzhou, China. Dos de los clubes mas destacados a nivel mundial, en donde también formaron parte actos como The Chainsmokers, Nervo, Oliver Heldens, entre otros.

Finalmente, nos adelantó que se encuentra en el proceso creativo de su próximo disco y trabajando con Drake Bell cómo DJ de sus presentaciones.