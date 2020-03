Lo recomendable: “home office”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Crece la preocupación en la población por el coronavirus y cada uno toma sus previsiones de la mejor manera posible.

Este martes, el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, debió insistir en que el COVID-19 “no será una epidemia corta”, pues por lo menos durará doce semanas, como en China, donde el coronavirus llegó a un tope máximo y luego comenzó a descender. Pero mientras la información fluye en torrentes, en la Cámara de Diputados y de Senadores tomaron medidas preventivas para minimizar cualquier daño a la salud de legisladores y empleados.

En ese sentido, se limitaron al máximo las actividades legislativas.

En el Congreso de la Ciudad de México los presidentes de la JUCOPO y de la Mesa Directiva sostuvieron una reunión en la cual acordaron limitar el acceso a personas ajenas al recinto, así como a empleados que no sean indispensables.

Mauricio Tabe, presidente de la JUCOPO, dijo que esta semana cumplirán con las dos sesiones ordinarias (martes y jueves), pero que se reducirán al mínimo los temas del orden del día.

Adicionalmente al Acuerdo anunciado, se tomaron medidas al interior de la bancada panista para que se realice trabajo desde casa.

“Ante la propagación a nivel internacional y en el país, del coronavirus Covid-19, reafirmamos el compromiso de velar por la salud y seguridad del personal que labora con nosotros y sus familias”, señaló el diputado panista, quien agregó que con ello se busca evitar el mayor contacto y riesgo posible entre los trabajadores.

A través de un oficio explicó que estas medidas de ningún modo significa detener o neutralizar el trabajo parlamentario del PAN, sino que se trata de una medida preventiva para minimizar la propagación del coronavirus.

Por otra parte, en los planteles escolares tanto de la Ciudad de México como del Edomex, donde las clases continuarán hasta el próximo viernes 20 de marzo, también se tomaron medidas parciales preventivas: se aplica gel antibacterial a los alumnos y se recomienda no ingresar a quien presenten tos o gripe.

Los centros comerciales, cines y gimnasios siguen operando normalmente, al igual que el transporte público de pasajeros y el Metro, que moviliza diariamente a más de 5.5 millones de usuarios. El productor Alejandro Gou anunció la suspensión de giras teatrales por el país hasta nuevo aviso.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno de esta capital, Claudia Sheinbaum, reiteran que continuarán con sus actividades mientras las autoridades de salud no les indiquen lo contrario. Tampoco López Obrador ha dado marcha atrás a continuar con los abrazos; incluso, él, en sus giras saluda de mano al pueblo, que no se inmuta a la hora del apapacho.

Hasta ayer sumaban 82 contagios (29 más de los que se tenían contabilizados hasta el domingo), pero la cifra pudo aumentar en las últimas horas.

Adicionalmente a lo anterior, los adultos mayores no saben cuándo cobrarán el apoyo que bimestralmente les da el gobierno, debido a las medidas adoptadas por el coronavirus; los ciervos de la nación no saben si trabarán o no y hasta cuando.

Dentro de todo lo malo, también hay declaraciones optimistas, como la del subsecretario de Salud, López Gatell, quien señala que aquellas personas que superan el COVID-19, quedan inmunes.

OFICINA EN CASA, DICE EL VERDE

Como medida de prevención, para el Partido Verde de la Ciudad de México, sus empleados y colaboradores deberán realizar sus actividades a través de lo que se conoce como Home Office (oficina en casa), con el fin de evitar contagios.

Jesús Sesma Suárez, líder de este partido, consideró que “es momento de tomar todas las medidas preventivas posibles para proteger la salud de las personas”. Comentó que la presencia del Covid-19 en la ciudad no es algo que se deba tomar a la ligera pues, según los expertos, podría ocasionar la muerte de aproximadamente 150 millones de personas a nivel mundial, algo alarmante si se considera que la tasa de mortalidad es de 57 millones de decesos al año.

SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD

El propósito del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) es brindar servicios médicos de calidad a todos los mexicanos que carezcan de seguridad social, señaló la diputada Guadalupe Chávez Contreras.

Sin embargo, reconoce que a pesar del proyecto benefactor del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha existido suficiente información para la ciudadanía. En este contexto, dijo que se evitará la duplicidad o dispersión de plazas médicas y se combatirá la corrupción, tanto en la compra de medicamentos como en el desvío del recurso destinado al área de salud.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena destacó que “existe desinformación desde el porqué se sustituyó al Seguro Popular hasta los beneficios que existen dentro del INSABI, así como incertidumbre de costos por servicios médicos, por lo que se requiere reforzar la información para tener a la ciudadanía tranquila e informada correctamente, sobre todo ahora con el coronavirus.

