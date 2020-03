Legislativo y Judicial reducen actividades al mínimo

Miguel Ángel Rivera

Muchos escépticos y críticos responderán: “para lo que sirven”.

Esto porque casi seguramente a partir de hoy, miércoles, quedarán paralizados los trabajos en las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados y la de Senadores.

Eventualmente, se podría hablar de que, como consecuencia del Coronavirus o Covid 19, quedarán paralizados dos de los tres poderes federales, pues también el Consejo de la Judicatura Federal decidió suspender prácticamente todas las actividades del Poder Judicial Federal.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) anunció que suspenderá la mayor parte de sus actividades en respuesta a la crisis sanitaria. El pleno del Alto Tribunal determinó la suspensión de actuaciones jurisdiccionales a partir de hoy, 18 de marzo, hasta el 19 de abril, lapso en el que no habrá sesiones, audiencias y tampoco correrán plazos procesales.

El presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que sólo habrá una guardia para recibir demandas de controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión, las cuales serán turnadas por él al ministro que corresponda.

En lo que se refiere al Congreso, ayer, los diputados acordaron “entrar en pausa” a partir de la próxima semana y en el Senado esa decisión será seguramente aceptada en la sesión programada para hoy. El jueves, los diputados prevén aprobar el juicio político contra Rosario Robles, como único tema en la agenda y ese día entrará el receso, como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus.

La oposición anunció que no se presentará a la sesión convocada para hoy miércoles y Mario Delgado confió que aún así se logre el quórum para poder realizar la sesión.

La decisión del Senado se conocerá en la sesión programada para hoy, pero por los antecedentes, como la decisión de los diputados, se puede dar por descontado que los legisladores optarán por entrar en receso.

En la llamada Cámara Alta, los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PT y PVEM manifestaron que no asistirían a la sesión de hoy. La bancada del PAN emitió un comunicado en el que asegura que sus legisladores no asistirán a las sesiones que sean convocadas durante el aislamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La situación es inédita. De hecho, no está prevista en la Constitución ni en las leyes reglamentarias.

No obstante, los diputados decidieron actuar como si se tratara de una situación normal, donde termina el periodo ordinario de sesiones. Por ejemplo, en la sesión de hoy solicitará al Senado la autorización para no sesionar por más de tres días, como lo establece la Carta Magna, pero además anunció que va a elegir a los integrantes de la Comisión Permanente, en previsión de que no reanude actividades antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario.

Esto está de conformidad con el artículo 68 constitucional, que estipula que “ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra”.

Además, el artículo 78 establece que “durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

Sin embargo, a pesar de la difícil situación derivada de la pandemia por el Coronavirus, no se puede decir que el país esté en la situación extrema de la suspensión de garantías, prevista en el artículo 29 constitucional, el cual establece:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría (Fiscalía) General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En consecuencia, hasta anoche el único poder federal que funcionaba casi normalmente era el Ejecutivo, que al contrario de lo ocurrido en el Legislativo y el Judicial, es acusado de tomar la crisis del Coronavirus o Covid 19 muy a la ligera. Tanto que el vocero del Ejecutivo en esta materia, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, quien se supone que es una eminencia en cuestiones epidemiológicas prácticamente declaró al presidente Andrés Manuel López Obrador a salvo de contagiar o ser contagiado.

No obstante, el jefe del Ejecutivo citó con toda premura a sus gabinetes legal y ampliado a una reunión de alto nivel ayer por la tarde-noche, para tratar “temas prioritarios”, entre los cuales está por supuesto la pandemia de Covid 19. pero de la cual no se tuvo información de inmediato. Se espera que el primer mandatario informe de los acuerdos alcanzados en su mañanera de hoy, antes de la celebración del aniversario de la expropiación petrolera.

Una de las medidas previsibles es la reducción de las actividades del Ejecutivo Federal a un mínimo necesario para atender sólo los asuntos urgentes.

En las cámaras de Senadores y de Diputados siempre ha sido interesante conocer la evolución del proceso interno de los grupos parlamentarios para designar a sus representantes ante la Comisión Permanente. Con frecuencia trasciende que al interior de los grupos parlamentarios ocurren verdaderas batallas entre los aspirantes a ocupar ese sitio que les asegura lucimiento mediático durante los recesos del Congreso de la Unión, además de presuntos beneficios económicos.

Ahora ante la pandemia del Coronavirus, los legisladores designados para la Permanente estarán en el extremo contrario, pues los riesgos para la salud se incrementarán, en particular para quienes viven fuera de la Ciudad de México, pues tendrán que pasar por aeropuertos y otros sitios considerados potencialmente más peligrosos.

El petróleo mexicano ¿tocó fondo?

Entre los efectos negativos de la pandemia Covid 19, uno de los más graves para el país es el desplome del precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, que ayer volvió a caer.

El retroceso fue de 22.36 por ciento, con lo cual el barril de petróleo se devaluó a 18.78 pesos, su cierre más bajo desde el 4 de marzo de 2002, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Banco de México (Banxico).

Como apuntamos anteriormente, la caída de la cotización se compensa de momento con los seguros contratados por México para contrarrestar los efectos de estas fluctuaciones repentinas, pero de cualquier forma genera efectos negativos, pues luego se tendrán que pagar primas mucho más elevadas.

Por otra parte, al asumir como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de Morelos, Jonathan Márquez Godínez afirmó que su entidad es una prioridad para la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno, con vistas a las elecciones del año venidero.

“Nunca antes la dirigencia nacional ha estado tan cerca de Morelos, es nuestra fortaleza y la vamos a aprovechar”, subrayó, al tiempo de destacar que él, como Alejandro Moreno, es un militante que se ha hecho desde abajo, que sabe lo que es el trabajo de base, sudar y ganar elecciones. “Lo conozco muy bien y trabajaré unido, coordinado y leal”, indicó.

Márquez Godínez, ex secretario de Organización, asumió el cargo con base en el mecanismo de prelación que establecen los estatutos, debido a la renuncia del presidente Alberto Martínez González y la licencia temporal de la secretaria general Maricela Velázquez Sánchez.

“Vamos a salir a las calles para recuperar la confianza ciudadana. Vamos a ser una oposición firme e inteligente”, ofreció el nuevo dirigente del tricolor.

