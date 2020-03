Con síntomas de Covid-19, dos jugadores del Atlético San Luis

Alberto Marrero dio positivo

Harán pruebas a integrantes del plantel para descartar contagio

Después de darse a conocer que el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, dio positivo en una prueba por Covid-19 conocida como coronavirus, dos jugadores más del equipo han tenido síntomas similares y están aislados en su casa.

La directiva del cuadro potosino no ha dado a conocer el nombre de los futbolistas, pero trascendió que se buscará hacerles pruebas a todos los integrantes del plantel para descartar que porten SARS COV-2.

Marrero regresó hace unos días de España, y durante el juego del pasado fin de semana entre San Luis ante Puebla, tuvo contacto con los jugadores porque bajó al vestidor para platicar con ellos.

Después de que Marrero dio a conocer que portaba el Covid-19, en Puebla también tomaron la decisión de que todo el equipo será sometido a exámenes para descartar cualquier problema.

Futbolista mexicano, “atrapado” en pueblo fantasma

Desde hace una semana, Jorge Enríquez, exfutbolista de Chivas, está encerrado en su casa allá en Salamanca, España junto con su familia: su mujer y sus dos hijos, debido al Covid-19.

No puede salir más que a lo esencial, “a comprar comida, a la farmacia y ya”, dice el Chatón, jugador mexicano, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que se fue en busca de fortuna a España, donde juega en un equipo de Tercera División. Salamanca es un pueblo fantasma debido a la pandemia del coronavirus.“Sí, estamos preocupados”, confiesa, “aquí nadie sale, está prohibido, los gendarmes detienen a las personas que están en la calle sin justificación, no hay nadie en las avenidas, a los supermercados sólo puede entrar una persona, se compra lo esencial, no más, tienen que entrar con guantes, con tapabocas, y debemos de mantener distancia entre las personas, todo está muy organizado”, dice.