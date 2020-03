“Detente”, escudo protector de AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

Con el plan de acción que se presentará el próximo martes para enfrentar la contingencia por el coronavirus en caso de agravarse, ya vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa mañanera informó que su escudo protector es como el “detente”, su escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente y mostró una imagen. ¿Es el Sagrado Corazón? Le preguntaron y respondió: Ya ustedes averígüenlo. Aquí está otro. Miren, es que me dan; entonces, son mis guardaespaldas.

Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás. Miren, aquí hay otro detente. ‘Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’; pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos.

Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí. Yo creo que no lo traje, no lo tengo, es un trébol, me lo dieron en Tampico, el señor del restaurante ‘El Porvenir’, que es muy importante porque está enfrente del panteón y hay un letrero. ¿Siempre lo tiene? Sí, pero ahorita no lo encuentro. Y miren este, este me lo dio un migrante, expuso.

TURBULENCIAS

Trump ataja recesión mundial

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de esta semana se entregará por anticipado apoyos –el doble- a adultos mayores a consecuencia de la emergencia mundial por el coronavirus y elogió la medida del presidente Donald Trump de liberar 50 mil millones de dólares para mantener la estabilidad económica y evitar una recesión mundial que a nadie conviene, en tanto en San Lázaro se aprobó la creación del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias Sanitarias con 25 mil millones de pesos mediante reformas a las leyes federales de Presupuesto y Deuda Pública…López Obrador dijo que se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard para que le informe la decisión del presidente Trump de cerrar parcialmente la frontera con México sólo para cuestiones esenciales, de la misma manera como lo hizo con Canadá. La diferencia es que con el vecino país del norte se realizan diariamente 200 mil cruces y en la frontera con México son 10 millones. AMLO destacó que lleva buena relación con Trump y el embajador Christoper Landau, quien por cierto desmintió una supuesta reunión sobre el tema fronterzo que dio a conocer destacado columnista que otra vez fue desmentido ya que ésta terminó “a gritos y sombrerazos”… El gobernador Alejandro Murat Hinojosa designó a Francisco Vallejo Gil como coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno del Estado de Oaxaca. Es licenciado en Derecho con especialidad en Comunicación Gubernamental. Cuenta con una importante experiencia en puestos directivos en empresas de medios, tanto de televisión como de prensa escrita, ha sido responsable de la oficina de Comunicación Social y Director General de Recursos Humanos de la Sagarpa otros cargos…Ante la contingencia sanitaria global que se vive por el Coronavirus (Covid-19), y a fin de salvaguardar la salud de la ciudadanía en general, la Diputación Local de Oaxaca aprobó un acuerdo parlamentario para suspender -entre el 20 de marzo y el 19 de abril próximos- todas las actividades “no esenciales”, tanto dentro como fuera de la sede del Poder Legislativo, sin afectar las Sesiones del Pleno, las reuniones de Comisiones para generar dictámenes y las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios, retomando las actividades normales en la fecha establecida.

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com