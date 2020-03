Faltan señales claras en sector petrolero

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

De nueva cuenta, señales ambivalentes desde el Palacio Nacional.

Esta vez, el tema es el aprovechamiento de los recursos petroleros de México.

En ocasión del 82 aniversario de a expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador renovó su compromiso de respetar los contratos que se concretaron como resultado de la reforma energética impulsada por los anteriores gobiernos “neoliberales”, en particular el encabezado por su antecesor, Enrique Peña Nieto. Pero, al mismo tiempo, el primer mandatario advirtió que no habrá más privatización en el sector, ya que el dominio de la nación es preponderante.

De cualquier forma, es una señal confusa para los inversionistas, pues no pueden tomar decisiones acerca de futuras inversiones para el crecimiento de las empresas, pues no pueden determinar con certeza si la eventual ampliación de sus negocios queda dentro del espacio autorizado para la inversión privada o invade as áreas que el gobierno federal considera estratégicas y, por consiguiente, reservadas sólo para el sector público.

Poseer un negocio sin perspectivas de crecimiento no parece ser precisamente el ideal para los grandes inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros.

No obstante, en su mensaje con motivo del aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, el presidente López Obrador destacó la importancia de respetar los acuerdos como una forma de dar confianza a inversionistas, quienes, dijo, son pilar fundamental para rescatar a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El jefe del Ejecutivo no desperdició la oportunidad para lanzar ataques contra anteriores gobiernos.

“No vamos a modificar el marco legal para revocar los contratos que se entregaron con la reforma energética porque aún el dominio de la nación es preponderante, no les dio tiempo de entregar toda la reforma petrolera. Pero que se escuche bien y que se escuche claro, ya se terminó con el periodo privatizador”, afirmó el titular del Ejecutivo Federal.

López Obrador recordó que al inicio de su mandato, en 2018 la producción petrolera nacional era de un millón 712 mil barriles diarios y que, al mismo tiempo, se importaba gasolina. Sin embargo, al término del 2019, por primera vez en 14 años, comenzó a incrementarse la producción petrolera.

Aprovechó la mención de las anteriores cifras para asegurar que su administración continuará con los esfuerzos para demostrar que PEMEX saldrá adelante con el respaldo de sus trabajadores y sin corrupción.

Todavía falta comprobar el anuncio de que disminuyeron los delitos graves en el país

Son muchos los frentes que tiene abiertos el gobierno federal. Por ejemplo, falta presentar las cifras que comprueben el anuncio de que se ha logrado reducir los delitos graves.

El presidente López Obrador aseguró que esos datos se harán públicos el lunes venidero, pero mientras tanto surgen “otros datos” que hacen dudar acerca de una real y consistente reducción de la violencia en las calles.

Por ejemplo, la organización Alto al Secuestro, encabezada por Isabel Miranda de Wallace, presentó como todos los meses las cifras relativas a ese terrible delito.

Los datos resultan, en algunos aspectos, un poco contradictorios, pero están lejos de indicar una tendencia al descenso.

Por ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada por Alto al Secuestro, el pasado mes de febrero un incremento de 6.4 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. En el mes de febrero hubo 115 carpetas, en comparación con las 108 del pasado mes de enero.

Sin embargo, en ese mes de referencia disminuyó cinco por ciento el número de víctimas de este delito, ya que durante febrero hubo 149 víctimas mientras que en enero fueron 157.

Alto al Secuestro también reportó un incremento del 14.6 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en febrero fueron detenidas 133 personas por este delito mientras que en enero fueron detenidos sólo 116 presuntos responsables.

Las entidades federativas con mayor incidencia en delitos de secuestro durante el mes de febrero del presente año fueron: 1. Veracruz, con 27 casos; 2, estado de México, 17; 3, Ciudad de México, 7; 4, Morelos, 6; y empatados en el quinto sitio Tabasco y Tamaulipas, con cinco casos cada uno.

Los estados que reportaron cero secuestros fueron: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango y Yucatán.

Autoriza la Cámara de Diputados contratar deuda para afrontar el coronavirus

Aunque todavía no entramos en la fase de las acciones urgentes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se adoptan medidas preventivas para hacer frente a la pandemia mundial por el Coronavirus o Covid 19.

Por ejemplo, en apoyo de las personas de la tercera edad, que se consideran vulnerables ante ese padecimiento, el presidente López Obrador anunció que se van a entregar recursos anticipados a los adultos mayores. Así, a partir de esta semana, ese sector de la población recibirá el dinero correspondiente a dos bimestres.

“En vez de recibir 2 mil 670, van a recibir el doble. Pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres, ya ellos son gente muy responsable; no está demás decirles que administren bien. Esto va significar ayudar de inmediato a más e 8 millones de adultos mayores”, aseguró el primer mandatario.

Con esto se confirma que la reunión del Jefe del Ejecutivo con los integrantes de sus gabinetes legal y ampliado, realizada la noche del pasado martes, no tuvo como tema central las medidas para contener los efectos del Covid 19, sino que se dedicó en gran medida a los programas sociales, como el del subsidio para las personas de la tercera edad, que son fundamentales para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El presidente López Obrador explicó que en su gobierno existe un plan con dos elementos concretos a seguir, que son diferentes a la forma en que se han manejado crisis anteriores. Uno consiste en que “el gobierno se apriete el cinturón” y que se mantengan los programas sociales de bienestar.

Además anticipó que no se tendrán problemas de desempleo, porque están actuando de manera responsable y pese a las presiones no se contempla el cierre de aeropuertos ni de fronteras, ya que los expertos no lo recomiendan.

Esta actitud contrasta radicalmente con la forma como actúa el gobierno de los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump – que se supone es “gran amigo” y está en contacto frecuente con López Obrador – anunció un cierre parcial de la frontera con México, por el cual sólo se permitirán los cruces considerados esenciales, para el sector médico, el militar y otros.

También los diputados mexicanos dieron muestras de estar preocupados por los efectos de la pandemia por el Coronavirus, por lo cual violentaron parcialmente la promesa del gobierno federal de que no aumentaría la deuda nacional.

A punto de entrar en receso, la Cámara de Diputados autorizó al Ejecutivo Federal a contratar deuda para afrontar los efectos de la pandemia hasta por 180 mil millones de pesos. Esto no quiere decir que se contraten créditos de inmediato, pero los legisladores dejan abierta la posibilidad, en caso de que el gobierno de López Obrador requiera recursos adicionales.

Sin discusión, en sólo cinco minutos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a las leyes de Presupuesto y de Deuda Pública, para que el Ejecutivo pueda contratar créditos hasta por 180 mil millones de pesos. “Sí es fast track”, dijo el coordinador de MORENA, Mario Delgado, luego de que el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, calificó la acción de “albazo legislativo”. Los diputados del PAN, PRI y PRD no asistieron a la sesión.

En tanto, el peso cerró la jornada de este miércoles en 23.87 por unidades dólar, con una depreciación de un 4.07 por ciento frente a los 22.93 del precio de referencia del martes, con lo cual la moneda acumula en el año un retroceso de más de un 26 por ciento. En bancos, el dólar llegó 24.27pesos, como es el caso de BBVA México, mientras Citibanamex lo hizo en 23.94 unidades y Banorte en 24.20 pesos.

El peso se depreció por duodécima sesión consecutiva a un nuevo mínimo histórico y la bolsa de valores de México retrocedió debido a los persistentes temores por el impacto económico del coronavirus y un fuerte declive de los precios del petróleo.

