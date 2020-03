Paz social para vencer la pandemia

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

CUANDO SE GENERA EN ALGÚN PAÍS UNA CRISIS ECONÒMICA, DE SALUD, SOCIAL O POLÍTICA ES SEGURO QUE EL GRUPO DEL PODER SUFRA INTENTOS SERIOS DE CAMBIO O DE DESTITUCIÓN, así es la historia de la caída de muchos gobiernos. No son simples intentonas de golpes de Estado como los que se promovieron en los años ochenta por los conceptos de la Guerra Fría alentada por los norteamericanos, ahí se generaban violentos movimientos que llevaban a la desestabilización que daba el pretexto para que los militares ligados a los gringos tuvieran el tiempo y el pretexto para el golpe militar en contra de cualquier dirigente social y político que no gustara o ya no les fuera útil a los norteamericanos.

La represión brutal como la que se ejercía en Cuba de Batista, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países impulsaron a los pueblos a realizar guerras de guerrillas o guerras civiles con el fin de eliminar los dictadores y represores para intentar cambios democráticos. En casos de crisis económica como las que vivimos en varios momentos en México, por ejemplo, al final del gobierno de Echeverría o de LÓPEZ PORTILLO, SE DIERON INTENTONAS PARA DAR GOLPES CIVILES con el pretexto de la lucha contra los malos gobiernos y que no controlaron la crisis económica, o cuando Zedillo opera el gran golpe al saqueo de los recursos de los mexicanos al salvar bancos y banqueros endeudando al país, aprovechando el disgusto en contra de Carlos Salinas de Gortari que no había manifestado una crisis económica, pero sí tenía una crisis de credibilidad, desconfianza y fuera sometido a intensa presión con los asesinatos políticos en la iglesia y en el poder, achacándosele a él la posible acción en esas muerte, y todo esto sirvió a la oposición de la derecha para alcanzar el poder ayudados, sin duda alguna, por las negociaciones directas con Zedillo y los norteamericanos para intentar dar el paso al gobierno bipartidista que, al final, tuvo un enorme fracaso, claro que la enorme corrupción y las acciones directas de involucramiento de los funcionarios y familia presidencial de Peña Nieto, dieron la puntilla al sistema y se llega al poder con López Obrador sin que este tuviera una idea de la fuerza de enojo popular que le llevó a las urnas millones de votos y la eliminación real de los demás partidos políticos, así que la zona de equilibrio de López Obrador es la de mantener una relación con la gente del pueblo a los que les brinda confianza, afecto y solidaridad incluidos en los programas de apoyos sociales y económicos que benefician a miles de familias, y con ello, contiene cualquier malestar y protesta del grupo del infelizaje y provoca el que se pueda mantener en una calma a este inmenso sector mayoritario compuesto por el infelizaje nacional y se apoye a los inversionistas y grandes capitalistas a pesar de que en el discurso se diga que se acaba con el neoliberalismo, pero en la realidad económica pues ahí se encuentra, fortaleciendo el poder del presidente de tal suerte que en esta crisis, el mayor rico del país, Carlos Slim declara que accionará muchas de las inversiones y esto, también, indica el presidente de que hombres como Larrea, y otros capitalistas invertirán y por ello nos explicamos muchas cosas y lo hacen para evitar una crisis de desconfianza y de irritabilidad de la población, manteniendo los empleos y los recursos del infelizaje nacional para que no se alebresten y se manifiesten y protesten y así nadie niega la inteligencia política de AMLO, y podremos entender su forma de ser y de pensar: “ayudar al infelizaje” para que no generen conflictos ni problemas en contra de los grandes capitalistas que son los que al final de cuentas, controlan el poder… si esto no lo entienden los clasemedieros que de todo protestan, pues estamos jodidos, porque es por ello que no hay acciones que muestren y desnuden la realidad…

Muchos, porque tampoco son pocos los clasemedieros, los que alientan en sus sueños guajiros el que la crisis y los graves problemas que genera la pandemia provocará, así como así, un debilitamiento brutal del gobierno y con ello se abrirían las puertas para una posible caída del gobierno de López Obrador, sin darse cuenta de que andan bien pero bien jodidos, no entendiendo que no entienden, sus odios los ciegan a la realidad y no les dan la visión real de lo que está sucediendo en el país. AMLO no es ningún idiota, ni perverso, ni tirano, ni acciona como un dictadorzuelo como en Venezuela, no existen las condiciones como allá, acá son otra cosa y se busca y encontró al final de cuentas, equilibrar las cosas para mantener la confianza de los grandes capitalistas y el manejo de las masas del infelizaje nacional para que no generen conflictos ni problemas que inquieten a los capitalistas y se vayan, al contrario, los mantenga calmados y a unos y otros les va dando la bola o los poncha, como se necesita en los momentos del país, hoy, en vez de correr como lo hacen en otros países donde además de la pandemia sufrirán movilizaciones y conflictos violentos por problemas económicos o de salud, y es lo que se evitará en México, y por ello, demos gracias todos porque enfermos, jodidos económicamente y con violentas confrontaciones pues el país se hundiría, y esto tampoco lo puede permitir, por el momento, los Estados Unidos, porque se desconchinflarían las cosas en Estados Unidos y se provocarían muchas acciones paramilitares que no son convenientes en este momento. Ya todos sabemos que el lunes probaron la vacuna y que ellos están en esa carrera, el que haya generado el coronavirus también busca la cura porque esto le daría un enorme poder político, económico y de control e intervención en cualquier país. El que tenga la cura en éstos momentos pues tiene el poder y la manipulación de los gobiernos y los políticos, así que todos nos debemos calmar y ver la realidad, no andar en sueños guajiros o en puñetas mentales…Por ello, en Estados Unidos se desata la compra masiva de armas para garantizar su seguridad, porque ya conocen las acciones de rapiña y violencia que se generan en los barrios bajos, alentados por los fascistas y racistas o los locos vengativos y frustrados, resentidos, en contra de todo por su pobreza y marginación…o la paz, para ganar la guerra contra la pandemia.

socrates_campos8@yahoo.com.mx