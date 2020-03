Mando regresa a las baladas con “Mi nombre”

Tras representar a México en Viña del Mar

El sencillo del cantautor ya está disponible en todas las plataformas digitales

Arturo Arellano

Luego de un exitoso paso por el Festival Viña del Mar en Chile, el mexicano Mando regresa para cautivar a todos sus fans con un nuevo sencillo, el cual marca su retorno a las baladas, en las que puede denostar de mejor manera su gran calidad vocal. “Mi nombre” es el titulo de este tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que ha si do muy bien recibido por la gente.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el joven cantautor explica que “este nuevo sencillo marca un cambio en mi carrera, porque hace tiempo que no sacaba baladas, que es con lo que empecé, aunque siempre he tenido música rítmica. Después de dos años vuelvo a sacar un tema con estas características y no lo había hecho porque no creía tener definido mi estilo en este tipo de canciones, pero al escuchar el sencillo, el público se va a dar cuenta de que puedo hacerlo y de cómo va a ir mi música durante este año”.

No cambia de estilo, muestra su capacidad vocal

Cabe aclarar que “no estoy cambiando de estilo, sigo siendo el mismo, pero ahora con una madurez y evolución. Con una balada puedo demostrar un poquito más mi calidad vocal, que a final de cuentas es lo más importante, me gusta la música, pero también el canto y este tipo de canciones puedo cantar más tranquilamente, pero al ser una melodía mas corta son respiraciones distintas, es más como un flow cool que escucharan mucho en esta nueva etapa”.

Emocionado, reconoce que “La gente ha recibido muy bien el tema, estamos por llegar al millón de visitas, lo cual me tiene súper loco, cada vez que entro a las plataformas me doy cuenta de que la gente la agrega a sus listas y les está gustando mucho”.

En cuanto a las letras, dice: “Siempre ha sido algo muy importante, la producción, la música y los sonidos son una parte importante, pero al final del día la letras son lo que perdura, las historias que uno relata, van relacionadas con la emoción. Siempre me ha gustado cantar temas con los que me pueda identificar, que lo que este cantando sea algo que haya vivido o que de alguna forma tenga algún tipo de conexión, porque al momento de interpretar se siente distinto”.

La música es medicina

Añade a lo anterior que: “La música es para mi como medicina, me ha ayudado mucho. Con muchas cosas personales, he superado muchas cosas, siempre será mi mejor aliada en la vida. El poder hacer canciones que puedan ayudar a otras personas es algo que me llena mucho y es una de las razones por las que sigo en esto, a través de las canciones y la música, se une la gente. Hay muchas estupideces en la vida y no digo que la música lo resuelva todo, pero si es una gran herramienta para hacer el bien”.

Otra de su prioridades es demostrar sus raíces mexicanas en el mundo. “Se siente bien bonito que te escuchen en otras culturas y es que algo bien importante para mi es demostrar de dónde vengo, mis raíces, mi país y mi cultura. La música es una gran herramienta para hacerlo, por ejemplo, yo siempre uso el acordeón, un instrumento que desde bien chiquito lo escuché porque en Monterrey está lo grupero, lo norteño. Es un instrumento que da una energía espectacular para bailar, pero también es súper romántico para conquistar”.

Triunfó en Viña del Mar

De su experiencia en Viña del mar comentó: “Estuvimos viviendo una experiencia increíble, se me pasó súper rápido, fueron tres años de estar trabajando esa oportunidad y por fin se me dio, estoy muy agradecido estuve dos semanas por allá y tuve la oportunidad de conocer gente muy talentosa, muchos artistas, de quienes tuve una retroalimentación, porque estuvimos compartiendo música, se creó una familia muy bonita. Inclusive seguimos en contacto, gente de Bolivia, Ecuador, Chile, México, Venezuela, es algo bastante cool”.

Explicó que “El festival se trata de eso, e unificar a la gente a través de la música y en mi caso poniendo siempre en alto el nombre de México, la cultura latinoamericana. Pude cantar en la Quinta Vergara, representando a mi país, con una canción mía, fue un sueño hecho realidad. Me tocó conocer al famoso monstruo, el público es bastante exigente, como saben está la competencia internacional de la canción, hay humoristas y el talento main que va a cantar, yo fui a competir”.

Destaca que cada día el público es diferente. “Porque un día canta Ricky Martin, otro Ozuna, otro Mon Laferte y hasta Ana Gabriel, es algo muy diverso, tocó Pimpinela, así que el rango de audiencia es bastante amplio, pero como artista eso es lo que uno busca, lo que nos da callo, poder enfrentarte a todo tipo de gente”.

Trabaja en nuevas canciones

Finalmente, adelanta que “definitivamente viene mas música en el genero de balada, la verdad es que últimamente mi música ha sido más rítmica, para bailar, pero también quiero demostrarle al publico esta cara de mi carrera, no es nueva, pero muchos no la conocen, ojalá disfruten cada canción que vaya sacando. No se si al final sacaré un disco, pero siempre estoy en el estudio haciendo música”.

Apenas se levante la alerta sanitaria por el Covid-19 en el mundo, Mando organizará conciertos por todo el territorio nacional y países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá y otros lugares de Centroamérica.

