Playas de Cancún lucen vacías por medidas emergentes ante Covid-19

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Economía tendrá inminentes afectaciones por nueva enfermedad

Prestadores de servicios de turismo en el Caribe mexicano, señalan que los efectos del coronavirus ya provocan estragos en la economía del sector, pues los miles de turistas que año con año llenan las playas de Cancún, no se han hecho presentes por la pandemia por coronavirus.

El golpe económico para la industria turística es inevitable, según empresarios, comerciantes y empleados de las playas de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel, Riviera Maya, Tulum, Holbox, Bacalar y Chetumal, quienes desde este fin de semana han notado la visible ausencia de turistas.

En Cancún se reporta que las calles ya están vacías, luego del llamado de las autoridades sanitarias, para quedarse en casa, a menos que tengan un motivo real de necesidad para salir. A la par los centros comerciales, cines, restaurantes, cafeterías y bares han dejado de recibir clientes en la cantidad que comúnmente lo hacen.

Dueños de bares, discotecas, centros nocturnos y casinos recibirán una notificación de parte de las autoridades sanitarias, incluso para cerrar en su totalidad sus negocios.

Las playas por su parte, se encuentran vacías y apenas unos cuantos se atrevieron a visitar algunos negocios ambulantes, que eventualmente tendrán que retirarse también si las autoridades sanitarias así lo determinan.

Turistas internacionales salen por las noches en Punta Cancún o caminan por las calles de la ciudad, algunos de ellos, con maletas o mochilas a la espalda, en medio de la incertidumbre, no solo por la enfermedad sino, por el eventual cierre de fronteras de algunos países, como sucedió con anterioridad con Perú, que dejó varados en Cancún a más de 700 personas de aquel país.

Son 7 navieras las que cancelan operaciones

Como se dio a conocer la semana pasada, otro golpe importante al turismo y economía de Quintana Roo es la cancelación de cruceros a Cozumel, hoy se sabe que fueron siete navieras las que han suspendido sus operaciones durante más de un mes lo anterior por la petición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de abstenerse de viajar durante ese tiempo por la pandemia.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, confirmó que ya hay cancelaciones para lo que resta de marzo y abril, y añade que el ritmo de reservaciones ha disminuido notablemente, al grado de pasmarse y que se hayan tenido que reducir las tarifas de hotel y de vuelos.

Por su parte, la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur) informó que, hasta ayer, la ocupación de Quintana Roo cayó 51%, con 170 mil turistas, aunque se prevé que el desplome sea de 60%.

Terminales marítimas, en picada

La terminal marítima de Playa del Carmen registró la cifra más baja en la historia del recinto, pues en condiciones normales, el lugar atiende por lo menos a unas 10 mil personas diariamente, no obstante, esta semana únicamente llegaron 3 mil usuarios.

José Luis Gutiérrez Pelayo, gerente del recinto, informó que lo anterior se debe a que las dos navieras, Ultramar y Winjet, redujeron sus operaciones, las cuales pasaron de 15 a sólo ocho diarias, en el caso de la primera, y cinco en la segunda, ante la contingencia del coronavirus.

Gutiérrez Pelayo comentó: “Las navieras han reducido rutas, Winjet a cinco rutas en todo el día y Ultramar a ocho. Winjet con horario de 9, 10, 13, 17 y 19 horas; Ultramar en horario de 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 22 horas”, por lo que no descartan reducir más sus operaciones en los próximos días según vaya avanzando la pandemia. “Lo más probable es que baje en los siguientes días, aunque no se puede cerrar totalmente la terminal, porque se quedaría la isla de Cozumel totalmente incomunicada, esta es una vía de comunicación, no se puede cerrar como tal”, mencionó.

Durante la semana pasada las instalaciones todavía registraron números favorables, cuando unas 10 mil personas acudían el sitio para cruzar a la isla. Incluso, antes que la contingencia iniciara y bajara la llegada de turistas a la terminal, los planes rumbo a Semana Santa continuaban con normalidad, cuando esperaban atender hasta 20 mil usuarios diarios.

12 casos confirmados y uno, dado de alta

La Secretaria de Salud en Quintana Roo confirmó que la primera paciente que se detectó con coronavirus en Quintana Roo ya fue dada de alta, luego de responder favorablemente; actualmente se encuentra en recuperación de manera aislada, a fin de no contagiar a más personas.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia, confirmó que el paciente fue dado de alta del hospital general de Cancún; sin embargo también informó que continuará su recuperación en aislamiento social, se trata de una mujer de 71 años de nacionalidad italiana pero con residencia en Cancún. Ella para la única hospitalizada de todos los casos confirmados.

También se informó que el número de casos confirmados de coronavirus en Quintana Roo es de 12 todos, todos en aislamiento social; 10 de ellos se encuentran en la ciudad de Cancún y otros dos en Playa del Carmen. Se han detectado hasta ahora 96 casos sospechosos de los cuales 61 han resultado negativos, 12 son positivos y 23 se encuentran en estudio.

Mientras que el rango de edad de los enfermos va de los 17 a los 71 años, cinco de ellos son mexicanos, una es extranjera con residencia en Cancún y los otros seis casos son personas extranjeras.

Afectación ha alcanzado al campo

La Asociación Ganadera de Quintana Roo ha informado que la afectación económica por la contingencia sanitaria ya ha alcanzado al campo, en donde el precio de comercialización del ganado bovino se desplomó hasta en 10 pesos el kilogramo, afectando a más de cinco mil 200 productores de Quintana Roo.

De acuerdo con los datos de la asociación, actualmente el kilogramo se comercializa en 35 y 45 pesos, dependiendo de las características del animal, lo cual representa 18% y 20% menos que hace unas semanas, con miras a una caída mayor de sus ventas en los próximos días.

Gualberto Caamal Kú, presidente de la Asociación Local del sureste de Othón P. Blanco, destacó que la situación se complica porque vende más barato. “Ya se nos bajó un poco, pues ahorita anda entre 35 pesos de 200 kilos hacia abajo y de 200 kilos hacia arriba anda como en 45 pesos, más o menos, estamos hablando de 10 pesos de diferencia casi y ya nos anunciaron la semana pasada que todavía iban a bajar un poco más”, comentó.

Agrega: “Ahorita está parada la compra y están anunciando tendencias hacia abajo todavía del precio del becerro, esperemos que no por la situación que estamos pasando del coronavirus, todo, la gente aprovecha cualquier cosa, tiene alrededor de unos 4 o 5 días que se paralizó esto”.

La afectación a los productores ganaderos es porque sus únicos ingresos son por la venta del ganado y la leche, pues hay que pagar insumos para continuar realizando su trabajo como alimentos, vacunas, forraje y energía eléctrica de los ranchos.

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Quintana Roo existe un inventario de casi 30 mil productores de ganado, de los cuales, cinco mil 200 se dedican al bovino.

Belice cierra su frontera con Quintana Roo

El Ministerio de Salud de Belice informó que los protocolos de monitoreo y rastreo han sido reforzados, después de que recibieran la notificación que un ciudadano estadounidense dio positivo al coronavirus en Estados Unidos a una semana después de haber salido de Belice, lo cual prendió los focos rojos en este país.

A través de un comunicado de la autoridad beliceña, las personas que estuvieron en contacto con el ciudadano norteamericano serán puestas en aislamiento por un periodo de 14 días, aunque por el momento no han presentado sintomatología, ni malestares.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Belice reiteró su llamado a quedarse en casa para aquellas personas que lleguen del extranjero, “por lo tanto cualquier nacional o extranjero que llegue a Belice tiene que ser visto como un caso potencial y todas, sin excepción, están obligadas a entrar en un auto aislamiento de 14 días a su llegada”.

La recomendación es para ciudadanos y extranjeros que han estado durante los últimos 14 días en una zona donde hay transmisión en curso y tienen algún síntoma de Covid-19 y reportar si se tiene conocimiento si alguna persona ha dado positivo a la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Belice ha implementado y reforzado su sistema de vigilancia en todo el país y su personal realiza múltiples investigaciones con relación a la amenaza del Covid-19.

montanezaguilar@gmail.com