La poca transparencia empresarial

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Estamos en proceso de reducir aún más las actividades económicas y productivas en nuestra ciudad y en el país en general. Evidentemente hay empresas que tendrán que cerrar temporalmente y eso se traducirá en pérdida de empleos. Los más afectados si lugar a dudas, serán las PyME’s, esos sectores de emprendedores que a pesar de formar parte de la iniciativa privada, viven también casi al día. Este sector es quizá, quien más requiere del apoyo del gobierno de la república para sobrellevar la situación.

Ahora bien, hay otro grupo de empresas, me refiero a los grandes corporativos que también despedirán o suspenderán el trabajo (y pago) de sus empleados, frente a ello y en estos casos en particular, hay nula transparencia para que la sociedad conozca cómo reaccionan frente a sus trabajadores.

Evidentemente, una empresa es un ente privado y no tiene obligación legal de transparentar sus procesos, sin embargo, en este caso sería prudente que explicaran cómo actuarán con quienes trabajan con y para ellos.

Un ejemplo internacional claro de esta transparencia es la aerolínea Emirates, en un comunicado, informó que no habrá despidos, que reducirá el salario entre 25 y 50 por ciento (dependiendo del nivel de ingresos) de sus empleados, además que los que menos dinero perciben no tendrán descuento alguno y, sus CEO’s no cobrarán salario por tres meses. Eso da certidumbre a sus empleados y a la industria que tiene una interacción económica con ellos.

Ojalá en México algo así sucediera, aunque parece algo casi imposible, como es el caso de ALSEA y sus empleados, por ejemplo, a quienes se les exhorta a tomar días sin goce de sueldo, cuando la ley establece la obligatoriedad del patrón en caso de una contingencia de esta naturaleza, a pagar el salario mínimo hasta por 30 días a sus empleados.

Despreocupación en Rio Grande, Zacatecas

El alcalde de Río Grande, contraviniendo los exhortos de la Secretaría de Salud federal, congregó en el salón municipal a cientos de personas para la entrega de becas.

Un grupo de personas subió fotografías a Facebook para demostrar la irresponsabilidad de Julio Ramírez, el presidente municipal para quien primero es el evento político y después, la salud de los zacatecanos.

