Reporta Sesa primera muerte en Quintana Roo por Covid-19

Este jueves se registró la primera víctima mortal por coronavirus en Quintana Roo, un adulto de 74 años, quien presentaba antecedentes de hipertensión, diabetes y tabaquismo. Estaba hospitalizado en el Hospital General Jesús Kumate Díaz de Cancún, desde el pasado lunes 23 de marzo.

El deceso fue confirmado ayer por la titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), Alejandra Aguirre Crespo, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde indicó: “Hoy ocurrió el 1er fallecimiento por coronavirus en el estado de Q Roo. Se trata de un hombre mexicano de 74 años de edad. Ingresó a terapia intensiva en estado grave y entre sus factores de riesgo presentaba evolución de varios años de hipertensión, diabetes y tabaquismo”.

Añade que los contactos de esta persona fueron oportunamente identificados, y todos se encuentran ya bajo vigilancia sanitaria y en aislamiento. “El manejo del cuerpo se realiza de conformidad con lo establecido en el Protocolo establecido por la OMS/OPS”, precisó la funcionaria estatal.

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, pide a la ciudadanía acatar restricciones ante pandemia y no salir de casa para mitigar propagación del virus.

Hasta ayer, la cifra de contagios se mantenía en 27

Los datos oficiales respecto a la afectación de la pandemia de Covid-19 en Quintana Roo indicaban que los casos positivos de personas infectadas eran 27, al menos hasta el corte de ayer por la tarde, después del deceso.

De los casos positivos, 22 están siendo atendidos en el municipio de Benito Juárez, cuatro en Solidaridad y uno se registró en el municipio de Othón P. Blanco; de estos, 11 son mujeres y 16 hombres.

Se informó que 25 personas se encontraban en aislamiento social voluntario, bajo monitoreo médico epidemiológico; y dos más están hospitalizados, con gravedad estable y bajo tratamiento. El rango de edad de las personas infectadas es de 12 a 71 años.

Invita SESA a resolver cuestionario

Horas antes, Aguirre Crespo había compartido también en redes sociales una invitación para que la población quintanarroense se sume a responder un cuestionario sobre el coronavirus. “Son dos minutos lo que lleva contestar el cuestionario digital para contribuir en el fortalecimiento de la vigilancia contra el Coronavirus (Covid-19), el que permitirá conocer el estado de salud de los quintanarroenses”, comentó la titular de la SESA.

Con esto, hace un llamado a la población para que participe. “Hemos diseñado una herramienta que nos va a permitir estar monitoreando, estar vigilando la situación que tienen tu en tu casa, en tu familia o en tu comunidad; nos permitirá tener información acerca de tu estado de salud”, detalló en su mensaje.

El cuestionario tiene tres rubros para poder conocer las condiciones en las que se encuentran las familias de Quintana Roo y es parte de la vigilancia activa para prevenir el contagio del coronavirus. La dirección electrónica es: https://qroo.gob.mx/sesa/cuestionario.

Finalmente, reiteró la importancia de quedarse en casa, “necesitamos de tu tiempo, necesitamos de tu colaboración”.

Chetumal refuerza medidas de control sanitario

El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, informó que no se permitirá la entrada o salida de ningún ciudadano, si no tiene una necesidad apremiante, lo anterior tras anunciarse el reforzamiento de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, también se confirmó el primer caso positivo en el municipio de Othón P. Blanco y en particular Chetumal, además del primer deceso en la entidad.

A través de sus redes sociales, Capella dio a conocer que “en conjunto con las autoridades de Salud, seremos muy estrictos en las entradas y salidas de Chetumal en el punto de nuestro arco de revisión Quienes no tengan necesidad apremiante o urgente de entrar o salir se les exhortará a regresar a sus domicilios. Es por la salud de todos”, comentó.

Con esto comienzan a recrudecerse las medidas de prevención, para evitar la mayor cantidad de contagios en la entidad y por tanto en el país.

Ley seca en Jose María Morelos durante contingencia sanitaria

El municipio de José María Morelos decretó “ley seca”, de modo que prohibió toda venta de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades; esto, como una medida para evitar la propagación del Covid-19.

Mariano López Gómez, secretario general del Ayuntamiento, aseveró “En concordancia con las acciones que se llevan a cabo en todo el estado para prevenir la propagación del Covid-19, el ayuntamiento de José María Morelos, decretó “ley seca” a partir de esta semana”.

Aseguró que previamente realizaron una reunión con comercios en los que se vende alcohol y aseguró que los comerciantes respetaron la norma y están en la disposición de seguirla “Son tiempos de contingencia y se requiere de la sociedad responsable, concentrada en las acciones preventivas, de ahí que se ha pedido a todos los comercios con giro de bebidas etílicas, suspender la venta a partir de las cinco de la tarde de este miércoles“, remarcó el funcionario.

Aclaró que “La medida de la ley leca se tomó pesando en la economía de las familias, pensando en la contingencia que se vive. Esto para que el presupuesto se destine a cuestiones útiles y no a bebidas alcohólicas”

Finalmente, declaró que por ley, quienes trasgredan esta disposición, pueden recibir sanciones que van desde multas, hasta la clausura definitiva de sus locales. De modo que se vigilará estrechamente para evitar la venta en puntos clandestinos, “las multas para quienes vendan en esta modalidad pueden ser superiores a los ochenta mil pesos” concluyó.

Cierran áreas naturales protegidas del estado

El gobierno de Quintana Roo decretó el “cierre de las Áreas Naturales Protegidas estatales que prestan servicios de uso público y que representan 312 mil hectáreas de reservas ecológicas estatales destinadas a la conservación de la biodiversidad”, según el comunicado del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), detalló que con estas medidas se suman a las emitidas por la Secretaría de Salud para salvaguardar la seguridad sanitaria, prevenir y hacer frente a la propagación del Coronavirus.

Alfredo Arellano Guillermo, titular de la dependencia especificó que no se desestimara ninguna recomendación a fin de enfrentar la pandemia de este virus en el país, mismas que ya cobro su primera víctima fatal en la entidad.

Por su parte, la directora del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (IBANQROO), Elvira Carvajal Hinojosa, declaró que las ANPs que permanecerán cerradas durante este periodo son el Parque Ecológico Estatal Kabah, Reserva Estatal Laguna Manatí, ambos en Cancún, Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sistema Lagunar Chacmuchuch, en la Zona Continental de Isla Mujeres.

En las mismas condiciones se encontrará la Reserva Estatal Selvas y Humedales de Cozumel, el Parque Ecológico Estatal Laguna Colombia, en la misma Isla Cozumel, Parque Ecológico Estatal Laguna Bacalar, Reserva Estatal Xcacel-Xcacelito, Santuario de la tortuga marina, en el municipio de Tulum y la Reserva Estatal Bahía de Chetumal Santuario del Manatí, en Chetumal.

Las ANPs representan 312 mil hectáreas de reservas ecológicas estatales destinadas a la conservación de la biodiversidad y según información del Instituto de Biodiversidad, contribuyen con la prestación de servicios turísticos y servicios ambientales en las cuales al menos 400 mil personas visitan las áreas protegidas de la zona continental.

Canirac pide apoyo a AMLO, ante parálisis económica

Los agremiados de Canirac-Cancún pidieron apoyo al presidente del país Andrés Manuel López Obrador a través de una misiva, donde expresan la preocupación, consternación y en algunos casos desesperación derivada a la contingencia sanitaria Covid-19, que padecen en la ciudad.

Le enumeran ocho peticiones de reducción y condonación de los pagos, ante la crisis que padecen por la baja afluencia e incluso casi nulo turismo que es la mayor fuente de ingresos de los restauranteros; el presidente de la Canirac, Marcy Bezaleel Pacheco, dijo, que con exhortos y buenos deseos no pueden mantener la economía de todos sus trabajadores, por un tiempo prolongado.

Informó, que son más de trecientos restauranteros que dan trabajo directo a más de cinco mil personas e indirectamente a un promedio de ciento cincuenta mil en los diferentes rubros tanto en área comercial, industrial, y agrícola, entre otros.

Ante dicha situación solicitaron su apoyo en: pagos provisionales y definitivos de ISR e IVA, declaración anual de ISR personas físicas y morales, así también ante la Comisión Federal de Electricidad CFE, Suministrador de servicios básicos. Enlistaron en la petición, su intervención para una prórroga de 120 días hábiles con: Aguakán desarrollos hidráulicos de Cancún, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Arrendamientos locales comerciales.

Así también, la aplicación de programas de apoyo a través del Fondeo y Financiamiento para Operación. Peticiones para que esas empresas consideren los pagos pertinentes que la Canirac, hace para que sus trabajadores cuenten con todas las prestaciones, pero por la contingencia están pidiendo que dichas empresas se solidaricen con los pagos.

