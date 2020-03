Cuautla, historias de quienes sacan ventaja del coronavirus

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Senado promoverá que ONU controle medicamentos y equipos: Monreal

En medio del coronavirus que tiene al mundo en jaque, en México se dan historias que ponen en evidencia que todavía hay quienes quieren sacar ventaja de esta tragedia y como dice un viejo refrán: “llevar agua a su molino”, en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura estar bien y de buenas en medio de la crisis y que no suspenderá sus giras porque tiene que “conducir al país”, (¿qué ya empezó?), mientras su esposa, Beatriz Gutiérrez, asegura que el gobierno de su marido sigue protocolos sanitarios internacionales como los emitidos por la Organización Mundial de la Salud por la pandemia. Y qué, ¿ella es el aval de su esposo?, pues que empiece por él.

Tal vez sea por el desprecio que ha mostrado el Presidente por todas las medidas preventivas que se han anunciado para combatir el contagio del Covid-19, como aquella de “Susana Distancia”, o por su desdén y poco respeto por los movimientos feministas que se manifestaron antes de la pandemia mujeres el pasado 8 y 9 de marzo, o probablemente se derive de una evidente incapacidad para gobernar, o simplemente porque los “maicearon” a tiempo; el caso es que en el municipio de Cuautla, Morelos, las medidas de salud se las juegan en el casino.

Pese a que ayer se presentó el primer deceso en la ciudad de la eterna primavera; de los 7 casos que ya hay en el estado que gobierna Cuauhtémoc Blanco y que, por fin, el súper subsecretario Hugo López-Gatell, advirtió que es ahora o nunca la hora de guardarse para disminuir los efectos de la pandemia, en Cuautla, municipio que encabeza el morenista Jesús Corona Damián, sigue abierto el casino “Orus”.

Y aquí hay tres acciones que no se pueden entender: la de los dueños del lugar, que abren a pesar de la situación sin temor a la clausura; la de los clientes, que prácticamente se juegan hasta la vida y no precisamente en los dados y, finalmente, la de la autoridad, que no se quiere dar cuenta que su actitud de cerrar los ojos y permitir la apertura, no daña solo a los asistentes, sino que convierten a su localidad, -en este caso Cuautla-, en un terrible foco de infección.

Vale señalar que en esa ciudad, se supone que el alcalde Corona Damián, informó a la población sobre los acuerdos alcanzados para reducir los efectos del coronavirus, que ya cobró la primera muerte en el estado y aún con eso, resulta que por lo menos en el Casino Orus, no siguen las indicaciones, lo que contrasta, por decir lo menos, ya que los negocios están siguiendo los acuerdos tomados.

Entre dichos acuerdos destacan: llevar a cabo la impresión, difusión y colocación de la lona “Prevenir las infecciones está en tus manos” en todos los negocios, comercios, restaurantes, bares, centros nocturnos y discotecas del municipio, la cual incluye instrucciones precisas sobre el lavado correcto de manos con agua y jabón, y/o desinfección de manos con soluciones de gel antibacterial a base de alcohol al 70%.

En su participación, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 3, Margarita Verazaluce Umegido, facilitó a los integrantes del Consejo para su impresión y difusión el Manual “Jornada Nacional de Sana Distancia”, la cual se aplicará en el país del 23 de marzo al 19 de abril del año en curso, el cual contiene, entre otros temas importantes: Medidas básicas de prevención, Suspensión temporal de actividades no esenciales, Reprogramación de eventos de concentración masiva, Protección y cuidado de las personas adultas mayores.

Sin duda, habría que voltear los ojos para corroborar esta irregular situación o qué, ¿el flamante presidente municipal Corona Damián no pensará hacer algo al respecto?, o, ¿acaso estará más preocupado con aquel rumor de que de un momento a otro podría migrar de Morena hacia una nueva agrupación política denominada “Fuerza Social por México, que se le adjudica a la senadora también morenista Lucía Meza?

Municiones

*** En el contexto de la pandemia de Covid-19, el Senado de la República fortalecerá el mensaje presidencial de no al cierre fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera. Estos fueron los planteamientos del gobierno de México ante la cumbre extraordinaria del G20 que, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República impulsará y promoverá desde su ámbito de acción. Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario, expuso también que como bancada promoverán que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle lo relativo al comercio de medicamentos y equipos en virtud de la escasez y el fenómeno del acaparamiento, ante la presencia del Covid-19 en el mundo. Monreal Ávila, quien también preside la Junta de Coordinación Política de este órgano Legislativo, destacó la importancia de la participación del jefe del Ejecutivo federal en esa reunión virtual, justo en el momento en que el mundo busca respuestas eficaces ante la pandemia. Monreal Ávila subrayó que en Morena “haremos lo conducente para que las propuestas sigan su rumbo en las instancias internacionales”. Sostuvo que, el Senado de la República, como cámara revisora de la política exterior, expondrá estos temas ante los organismos internacionales.

*** Como parte de las acciones que anunció el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, para evitar la propagación del Covid-19, la Secretaría de Educación estatal, que encabeza Alejandro Fernández Campillo y cuyo operador en esta estrategia es el Subsecretario de Educación Media Superior, Israel Jerónimo López, instruyó el uso de aplicaciones y herramientas digitales a fin de que maestros y alumnos puedan continuar con su actividad educativa durante este período de aislamiento preventivo. Las instituciones que trabajan bajo esta modalidad durante la etapa de aislamiento son: los Centros de Bachillerato Tecnológico; Colegio de Educación Profesional del Estado de México; Escuelas Preparatorias Oficiales, (EPO); Telebachillerato Comunitario; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México y el Colegio de Bachilleres del Estado de México, (COBAEM)

