¿Estamos listos para la radicalización del gobiernito de la Cuarta Transformación?

Índice político

Francisco Rodríguez

Muy pocos países en la historia del mundo moderno, como México, han tenido tantas transformaciones negativas en sólo dieciséis meses. Hemos involucionado, por decisiones descabelladas, al lugar de nunca jamás. Ya no queda casi nada de lo construido en doscientos años de vida independiente. Y todavía vamos por más, porque falta lo peor.

Acumulando y depositando todo en una persona se regresó al antiguo régimen. Una caricatura de estado corporativo, sin las corporaciones; de estado de bienestar, con mucho malestar; de monopartidismo sin partido funcional, ni canales de comunicación, ni formas de asimilación al sistema.

Una caricatura de estado monoexportador, sin nada qué exportar. Un régimen bonapartista, sin nada qué repartir. De presidencialismo todoabarcante, sin sujeto al mando. De dictadura sin vasallos productivos, sin ideólogos sugerentes, sin magia, sin duende, sin esperanza. Repudian a la derecha porque no la conocen, pero aplican sus peores recetas. Abrazan el izquierdismo fascista porque no saben adónde lleva.

Regresamos a una velocidad vertiginosa a una especie de estado feudal sin burgomaestre; a una condición de colonia sin las ventajas de la protección imperial; a un régimen ridiculizado, a un país que va a tener que sufrir mucho para poder de nuevo encontrar su lugar en el mundo.

CFE y Pemex, al servicio de la bancarrota

El régimen de marras acumuló mucho. Pero lo esencial, lo fundamental, se desperdició antes de usarlo para algo: cámaras avasallantes, gobiernos estatales, congresos locales, caciques del narcotráfico, secretarías del despacho importantes con sujetos inservibles, empresas estatales quebradas en pos de nada. CFE y Pemex al servicio de la bancarrota.

Se ambicionó y se avanzó como aplanadora sobre organismos no sustanciales para el ejercicio del poder, para el desarrollo nacional sin dirección, llámense Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ceneval, universidades, sin saber para qué sirven o qué se quería de ellas.

Desde las posiciones básicas del sistema se destrozó todo lo demás. Gobernación, Hacienda, Energía, Comunicaciones y Transportes, Economía, Trabajo y Previsión Social, y tantas otras carísimas para nuestros bolsillos de contribuyentes, al borde de la extinción, sin encargados confiables, sin rostros, sin influencia en algo. En manos de incapaces e improvisados, sólo al servicio del capricho y la ocurrencia devastadora.

Destrozó los pilares que llevarían al progreso

Un régimen populista y demagógico que presumió de prendas progresistas se encuentra atrapado entre la derecha desordenada, desquiciada, y la izquierda fascista. Faltó a las normas elementales de la izquierda cuando destrozó la posibilidad de encauzar el modelo de desarrollo a las actividades agroindustriales productivas…

… a fortalecer el mercado interno e impulsar con los excedentes y el ahorro la industrialización indispensable de sus materias primas, florecientes en la generosa geografía del territorio nacional. Y destrozó los pilares fundamentales de todo manual para ejercer las políticas del progreso.

Entre los agravios a la izquierda moderna, se cuentan:

Destrozó el sindicalismo, por proteger a los caciques que están robando a la Nación, postergando la democratización indispensable. Atacó con saña al ecologismo, encabezando desde el poder la falta de respeto al medio ambiente y a la conservación de las especies.

Infantilismo en aquello que debe ser patrimonio de la Nación

Desconoció la igualdad entre los seres humanos fomentando el enfrentamiento y la dispersión de los propósitos.

Desconoció las luchas feministas y fomentó la discriminación y la intolerancia. Despreció las batallas por los derechos de los diferentes, oponiéndose a la reivindicación de las garantías consustanciales de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Los equiparó a los adversarios del Estado.

Ha bombardeado al laicismo, de la misma manera que se ha opuesto a las libertades religiosas, y hasta a los movimientos católicos y evangélicos en favor de los más pobres. No tocó un solo ápice de estructuras, leyes y patrones imperantes ni modificó las injusticias prevalecientes. Una falta de idea general sobre el gobierno. Infantilismo puro en aquello que debía ser patrimonio de una Nación adulta.

Vamos hacia un decrecimiento de menos diez por ciento

Entre los agravios a la derecha:

Es refractario a las ideas de la derecha empresarial que quiere participar en la reconstrucción del país. ‎El peso mexicano ha sido el gran perdedor entre las monedas mundiales, después de que el hombrecillo rechazó las solicitudes de un estímulo fiscal para compensar los impactos de la pandemia en la economía del país.

No se ayudará al sector corporativo, aunque todo se hunda. Se perderán millones de empleos por una decisión de fanático. La planta productiva llegará a niveles inimaginables. Se provoca pánico aplicando a destiempo decisiones que podrían haber sido beneficiosas en su momento.

Puede ocasionar una fractura en la Federación, toda vez que frente al vacío de un poder acumulado sin sentido, surgen expresiones estatales que no comulgan con la destrucción empecinada. ‎Aunque el oficialismo desnortado no lo quiera reconocer, vamos hacia un decrecimiento de menos diez por ciento en el producto interno bruto, y no hay nadie que pueda ni quiera echarnos un salvavidas.

Meade Kuribreña, asesor que no le explica a AMLO

Es realmente inexplicable que el hombrecillo no pueda entender la diferencia entre el Fobaproa y los estímulos fiscales que necesitan todas las empresas para poder salvaguardar los empleos y la conservación de la planta productiva del país.

¿Será porque no quieren aprender de las experiencias del súper asesor Meade Kuribreña, ubicado en las nóminas generosas de la Corta Transformación? ‎Ya que lo contrataron, siquiera que les platique sobre la inmundicia y las bases del nefasto Fobaproa para que puedan entender la diferencia y aplicar el trapito para el remedio.

Hasta Larry Fink, el ícono de la ultraderecha capitalista, el que maneja los valores de depósito e inversión que suman por arriba del producto bruto estadunidense, ha recomendado a todos los gobiernos del mundo la adaptación de las medidas de recuperación basadas en los estímulos a la iniciativa privada, menos los dirigentes del rancho grande. Éstos, primero muertos que sencillos.

Atrapados entre la derecha desquiciada y el fascismo izquierdista

Se atacan las bases mismas de la izquierda moderna y progresista, se desoyen y desprecian las observaciones de la derecha ultramontana, y nosotros seguimos sin saber qué propone el régimen mexicano para esquivar la mayor crisis de la vida independiente de este país. ¿Será que somos extraterrestres?

¿O sólo un regimencito ignorante, que cree que el mundo le copia lo que propone?

Estamos atrapados entre la derecha desquiciada y el fascismo izquierdista.

¿Qué pasa cuando fracasan los regímenes populistas? Convierten el fracaso en dogma de fe.

¿Estamos listos para la radicalización insensata que se avecina?

¿Usted, qué cree?

Índice Flamígero: En la “mañanera” del jueves, sin rodeos, el Presidente calentó motores para la inminente llegada de la Fase 3, anunciando que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, refirió la apremiante necesidad de contar con los hospitales, las camas y los equipos para atender a los enfermos aunque aceptó que los ventiladores son los más demandados en el mundo. Exhortó a los hospitales privados a sumarse a esta contingencia y dar prioridad a enfermos graves y no atender sólo por cobrar. Antepuso como prioritaria la crisis por el Covid-19 y posteriormente el plan de reactivación económico. De nueva cuenta, pidió al Banco de México no utilizar las reservas para tratar de estabilizar al peso y anunció que la mayor parte del petróleo mexicano se quedará para refinación a fin de evitar malbaratarlo. Urgió la entrada en vigor del T-MEC para garantizar empleos a migrantes e intercambios comerciales. Finalmente, aseguró tener confianza en que México saldrá adelante y aplaudió las muestras de solidaridad por apoyar a quienes menos tienen.

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez