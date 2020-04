¿Dará facilidades? Edomex. INE

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ENÉSIMO INFORME-.Con el único propósito de subir en las encuestas que lo traen bocabajeado, el padre de la cuarta transformación podría anunciar el próximo domingo 5 con motivo de su enésimo informe, algunos incentivos fiscales, clamor generalizado del sector privado y algunos miembros del gabinete pero como éstos no lo pueden decir abiertamente, calladitos se ven mejor.

No crea usted que el mandatario está convencido de hacerlo, pero cuando le dijeron que es la única receta para subir en las encuestas ya no lo pensó tanto. Esperemos, si es que no cambia de opinión, el grado de comprensión hacia las PIMES, principal foco de atención de esta negociación.

Podrían no ser muchas las facilidades fiscales pero en algo ayudarían. Además, el sector privado no pide exenciones, solo ampliación de plazos para pagar al fisco. Comprensivos hasta eso.

Toda la semana que está por terminar, el área financiera de la cuarta transformación analizó sus números y los llevó al mandatario, con la finalidad de tender una mano a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las de mayor riesgo de quiebra en esta recesión laboral obligatoria por evitar contagios del Coronavirus si la fuerza laboral sigue acudiendo a sus fuentes de trabajo.

Esto que niega el gobierno federal los gobiernos estatales se le han adelantado en cuanto a impuestos estatales y hasta los municipios han anunciado facilidades en pagos de predial y agua. Por si esto fuera poco, los bancos y tiendas departamentales han anunciado otras facilidades crediticias. Como verá doña federación ha sido rebasada por izquierda, derecha y centro.

EDOMEX-. La escasez de insumos médicos en IMSS y otras instancias fueron culpa del INSABI que al menos en la entidad falló, según declaraciones de Carlos Esteban Aranza, coordinador de salud quien a nombre del gobernador Alfredo del Mazo entregó reservas de cuando se presentó la influenza AHINI consistentes en 50 mil cubre bocas # 95, 200 trajes tybek y 700 pares de guantes.

El funcionario dijo que pasar de Seguro Popular a Insabi dificultó la liberación de dineros.

Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo informó que la entidad cuenta con 20 mil médicos, 30 mil enfermeras, 296 unidades médicas, 70 hospitales y 60 unidades médicas móviles. Lo importante de todo se resumiría en proteger a médicos y enfermeras con insumos adecuados para enfrentar con seguridad y eficiencia al potencial de enfermos. ¿Terminarán sus protestas?

INE-. Acostumbrado a ir adelante, recuerde que aquí antes que en otro lado le advertí la posibilidad de posponer las elecciones de ayuntamientos en el estado de Hidalgo y de diputados locales en Coahuila…Servido, como dice mi jefe.

