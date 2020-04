En serio, ¿AMLO no escucha a nadie?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Soy terco, admite casi hasta ufanarse de ello. Me canso ganso, repite para convertir el dicharacho en decisión de Estado. Otras muchas frases similares, repetidas por Andrés Manuel López Obrador en este entretiempo sexenal, se han instalado en el ánimo popular para conducir con ellas a la Nación.

Es común oír y leer que muchos afirman que el Presidente “no escucha a nadie”. Que se mueve, acciona y decide bajo los dictados del hígado y el rencor, la venganza y la malquerencia, el desquite y el golpe artero, no por la razón, o el mandado de la neurona, totalmente ajeno a la enseñanza de la historia.

Por la carta que le publicó ayer, creo que el ahora senador veracruzano Dante Delgado es uno de ellos.

Ex gobernador priísta de Veracruz, ex reo del penal de Pacho Viejo, ex amigo de Ernesto Zedillo, creador y conductor del Partido Convergencia transformado ahora en Movimiento Ciudadano, el senador Delgado cuenta con un plus que no tienen otros políticos en México: fue aliado electoral y político de Andrés Manuel López Obrador a quien, ¿inexplicablemente?, abandonó finalmente en el momento del éxito de 2018.

Ambos se conocen. Y desde este espacio y con esas cercanías Dante le publicó ayer un texto a López Obrador que obviamente buscó conmoverlo.

Va a ser muy difícil que lo logre, pues el tabasqueño ya dijo que “va derecho y no se quita… ni desvía”.

Pero como sea, Delgado lo intentó, y eso cuenta.

Desde el encabezado, Dante intenta impactar en el ánimo de su ex aliado: “Andrés Manuel, ojalá recapacites, aún estás a tiempo”

Y abre sus consideraciones… le dice que si bien las consecuencias insospechadas del Covid-19 son determinantes en las relaciones sociales y de gobierno, no cree que las diferencias que ha planteado respecto del sector productivo en México sean insalvables.

Pero, afirma, “Me preocupa demasiado que… a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste… (porque) para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados.

“En 2006 (le recuerda) sabías que te estabas equivocando… tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país.

De lo anunciado en Palacio el domingo, dice Dante, ni fue “plan de rescate económico (ni es) de rescate”.

Le advierte que “las grandes empresas trasnacionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a mercados seguros.

“¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? ¿Con qué ingresos fiscales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo?”.

Revela luego que fue él, Dante, quien acercó al empresario neoleonés Alfonso Romo a López Obrador y que en ese momento le preguntó a AMLO si quería ser Presidente o líder social.

“Dijiste que querías ser Presidente y te respondí que era la decisión correcta, porque ya eras líder social”.

Aprovecha la anécdota para indicarle que “México necesita que comiences a ser Presidente”.

Y agrega:

“Aún es tiempo de que adviertas que llevas al país al precipicio”, y le pide ser sensato, pero sobre todo a asumir de una buena vez la Presidencia y dejar de actuar solo como líder social.

“Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas no trabajaron ni lucharon para ser héroes de México, sus resultados y congruencia de vida los convirtieron en ello.

“No insistas, con pérdida de tiempo, en remarcar que eres un Presidente diferente, te convoco a que lo seas. Para serlo tienes que ser Presidente de México, de todos los mexicanos… te exhorto a que veamos para adelante. La tarea del buen Presidente es construir confianza, construir armonía, construir grandeza.

“No le apostamos a tu fracaso, porque eso sería apostar por el fracaso del país, y estoy firmemente convencido que construir un proyecto pensando en reconstruir un país devastado, es una postura de traidores…

“Andrés, en una crisis como ésta, que está afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, en dolor, en miedo y en pérdida de vidas… Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de estado.

“Sabes que acostumbro a hablar de frente y a decir las cosas cuando se tienen que decir, por eso te escribo hoy, porque de nada servirá que te lo diga cuando todo haya pasado y no haya remedio.

“(Y concluye) Ojalá recapacites. Tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo”.

Yo no creo que AMLO haga caso a este texto ni a ningún otro. Su decisión está tomada y su camino es claro: el del populismo chavista, donde los empresarios ni los periodistas están considerados. Menos los viejos aliados como Dante.

Monreal por estímulos fiscales a la IP

Discordante con su jefe político, Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en esa cámara, afirmó ayer que simpatiza con la propuesta de que la Iniciativa Privada reciba un plan de estímulos fiscales para enfrentar la emergencia por la pandemia del coronavirus.

“El Presidente (López Obrador) se está reuniendo (en este momento) con los empresarios. Ayer se reunió con las cúpulas empresariales, hoy se reúne con los empresarios de Monterrey, y creo que el día 15 vuelven a evaluar los impactos de la recaudación y los impactos de la pandemia de aquí al día 15, o sea, en siete días…

“Yo espero que haya respuesta a la inquietud. Nosotros coincidimos con la preocupación de los pequeños empresarios, de las PyMES, de las MIPyMES, porque dependen pues de su respaldo para seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Yo estoy muy consciente de eso y simpatizo con esa propuesta”, subrayó.

Igual, aceptó que frente a situaciones como la actual, los Jefes de Estado y Presidentes pierden apoyos ciudadanos.

“… aquí el Presidente de la República se está enfrentando, resistiendo los embates, resistiendo a los adversarios y resistiendo a quienes no comparten su forma de enfrentar la pandemia. (pero) el Presidente va a salir adelante, estoy seguro. Lo conozco muy bien”.

Y como en otras ocasiones, indicó que “cree que (AMLO) ha tomado las medidas correctas, convenientes, positivas, oportunas, y por eso vamos a continuar de esa manera”.

