Sin estrategia de Estado

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Sigue avanzando la pandemia en nuestro país, no sabemos hasta dónde escale pero lo que es un hecho, es que gran parte de las actividades productivas y económicas están paradas.

No se trata de un sector o dos, ni de un grupo de magnates o empresarios, hablamos de una gran parte de la población que de forma directa o indirecta está siendo afectada económicamente, sea por no tener empleo o por no poder dar ese empleo que hasta hace un mes, existía.

El Presidente de la República tiene su estrategia, que no necesariamente es una estrategia de Estado, se trata de un programa muy apegado a su partido y a su movimiento, donde no se incluyen a aquellos que estén fuera de su radar político y social.

Una estrategia de estado requiere de las tres partes que la integran, el territorio, el gobierno y su población, pero me refiero a su población en su conjunto, no solo a la base que impulsó a un determinado partido político.

Urge que el Presidente actúe como un jefe de estado, que sus acciones y palabras representen a quienes gobierna en su conjunto y no solo a una parte de la población que él considera importante.

El tema no es de liberales, neoliberales o conservadores, se trata de salvar a un país en su conjunto, de tener estrategias y acciones en beneficio de la economía de todos los estratos socioeconómicos.

En contraste, quienes se oponen al gobierno tampoco muestran señas para poder coadyuvar en una estrategia clara.

Apuntes a nuestro subdesarrollo.

