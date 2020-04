Carmen Salinas, actriz, Cepillín, actitud, decepciona,

En estos momentos tan cruciales que vive México y el mundo, es cuando se espera que los amigos se hagan presentes con muestras de amor, afecto, gratitud, solidaridad y apoyo. También existen personas que muestran su calidad humana durante toda su vida y lo hacen con hechos, tal es el caso de la querida actriz Carmen Salinas.

En el medio artístico no existe actor, actriz, cantante, productor, que supere en acciones altruistas a Carmen Salinas, ya que durante años, la primera actriz ha ayudado a infinidad de personas, entre quienes destacan actores, cantantes, periodistas y cientos de personas del pueblo. De su propio bolsillo y sin hacerse publicidad, ha sacado a gente inocente de la cárcel, ha pagado cirugías en las que se ha salvado la vida de enfermos, ha entregado casas, departamentos, le da de comer a quienes se quedan sin trabajo. Recordemos que hace un par de años entregó una casa a una familia vulnerable que perdió su vivienda en un incendio en Chihuahua. Asimismo fue la única persona que apoyó al periodista de espectáculos Bob Logar al darle casa, comida y medicinas cuando estaba completamente abandonado. Le dio al primer actor Ernesto Gómez Cruz un departamento para que pueda vivir tranquilamente ante la falta de trabajo, y así, Carmen Salinas presta su ayuda a quienes más lo necesitan.

Y aunque Carmen Salinas ayuda sin esperar nada a cambio, le duele y le decepcionan las personas malagradecidas, como recientemente e lo externó en su canal de YouTube que fue ella quien hizo famoso al comediante infantil Ricardo González “Cepillín”, a quien tachó de malagradecido pues la hizo quedar mal en varias ocasiones.

De acuerdo con Carmen Salinas, ella llevó a Ricardo González “Cepillín”, del circo en el que trabajaba en Monterrey y lo presentó con un productor para que le diera una oportunidad en el Teatro Blanquita.

Carmen Salinas señaló que “Cepillín” permaneció en su casa por varios días por lo que compartió habitación con su hijo Pedro Plascencia, fallecido hace ya varios años. Además, ella le tomó varias fotografías para poder promocionarlo.

La también productora confesó que llevó a Cepillín a Televisa con Luis de Llano, quien le dio la oportunidad de salir en la televisión. Poco a poco, con la ayuda y su talento su carrera en la televisora empezó a despuntar.

Poco después, la comunicación con Cepillín se terminó, en gran medida a todos los compromisos que tenía que cumplir, ya que su personaje fue muy exitoso con los niños. Además de que “él se encontraba en una nube” debido a su popularidad.

“De pronto nos dejamos de hablar ya no volví hablarle yo a Ricardo porque pues aunado al éxito que se le vino, pero impresionante hubo un cambio en la conducta de él más como les diría no encuentro la palabra para poder clasificar la actitud de Ricardo”, reveló Carmen Salinas en su canal de YouTube.

En su video Carmen Salinas detalló que años después se volvió a encontrar con Ricardo y cuando iba a contar en un programa la manera en que se conocieron, Cepillín le tapó la boca para que no mencionará nada.

“Iba yo a platicar esto y me tapa la boca Cepillín y le dije no me vuelvas hacer eso nunca en la vida porque me ibas a tapar la boca por platicar que te conocí y que yo te apoyé y que yo te ayudé eso no lo vuelvas hacer Ricardito”

La productora señaló que esta actitud no le gustó y señaló que siempre se debe de ser agradecido con las personas que te ayudan en tu carrera. Sin embargo, confesó que poco después le mandó un cuadro con su imagen, situación que le agradeció.

Por último, Carmen Salinas le recomendó a Cepillín centrarse en su creatividad y no “hablar tanto”.

La actriz de más de 150 películas, entre las que destacan “Man on Fire” y “La misma luna”, siempre ha sido mujer de una sola pieza cuando en cuestión de ayudar se trata, por ello le decepciona que algunas de esas personas beneficiadas se olviden de quién les tendió la mano.

Recordemos que cuando fue diputada en la Cámara baja, tuvo como eje mejorar las condiciones de vida de sus compañeros artistas, sobre todo a los más desfavorecidos. Logró el Seguro Popular a los más de 3 mil artistas que integran el gremio en sus diferentes oficinas a lo largo y ancho del país. Otro éxito más gestionando y viendo las necesidades de los compañeros actores. Carmen Salinas hizo que se observara la problemática más sensible, la salud.

Personas de la tercera edad se vieron favorecidas al recibir de Carmelita, sillas de ruedas, andaderas y bastones para tener una mejor calidad de vida. Los niños no se han quedado atrás, también han sido considerados por ella, sobre todo los que lamentablemente sufren de cáncer, al llevarles útiles escolares, juguetes, víveres, entre otros.

Desde el 2017 ha visitado varios asilos y orfelinatos, a los que ha llevado comestibles, juguetes, sillas de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos.

La querida actriz, quien es una consentida del pueblo, construyó cuatro casas, de las cuales son dos en Chiapas de gente que perdió su hogar tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como una casa en Toluca y una en la Ciudad de México, que será para un panadero que también perdió su vivienda tras el terremoto que sacudió la capital mexicana.

Carmen Salinas, quien cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas es todo un ícono del cine y la televisión mexicana, no sólo por sus extraordinarias participaciones actorales, sino por su enorme carisma y humildad, que siempre deja ver a su paso. Lo mismo, se ha ganado un gran cariño de parte los medios de comunicación, a quienes siempre ha apoyado y respaldado en situaciones de todo tipo, desde urgencias de salud hasta convivencias de agradecimiento por el apoyo a su carrera.

La actriz actualmente es parte del elenco de la serie “Nosotros los guapos”, donde comparte créditos con Adrián Uribe y Ariel Miramontes “Albertano”. Un programa cómico, donde da gala de sus capacidades en el humor a como nos tiene acostumbrados, muy mexicano y muy pícaro. Por éste y toda su trayectoria es que se le reconoce en el espectáculo no sólo mexicano sino de Latinoamérica.

Carmelita vio su debut en los escenarios bajo la dirección de Ernesto Alonso en producciones como “La vecindad”, “La frontera”, “Sublime redención” y “El chofer”. Más tarde en la pantalla grande consolidó su carrera al interpretar papeles urbanos que la llevaron a ser la consentida de las grandes masas, pero también su internacionalización, siendo parte de películas como “Mano on Fire” o como se tradujo en su distribución en México “Hombre en llamas”, donde la actriz compartió créditos con Denzel Washington, Dakota Fanning, Marc Anthony, entre muchos otros, narrando un secuestro en la Ciudad de México. Pues cabe señalar que Carmen siempre ha sido una mujer preocupada por las causas sociales, apoyando desde su trinchera con mensajes de reflexión y otras tantas veces de manera muy directa hacia los políticos mexicanos.

En el teatro, Carmen Salinas arrancó su carrera en puestas como “Cada quien su vida” o “Vine, vi y mejor me fui”. Se consagró montando por años el musical “Aventurera”, que recientemente retomó de la mano de Gerardo Quiroz y con la que cumplió una exitosa temporada. Por la obra “Aprendiendo a ser señora” recibió un reconocimiento de los críticos de teatro, quedando en la memoria como una de sus mejores actuaciones sobre las tablas. Entre otros también fue reconocida en Nueva York por los Premios A.C.E., mientras que bajo la asesoría del director Arturo Ripstein recibió Las Palmas de Oro.