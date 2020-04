¿Cómo se llamará ahora Andrés Manuel?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Su estrategia para combatir al narco, la misma, sin base

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia, hace un par de días, a los carteles que en esta pandemia se han dedicado a entregar despensas a la población más desprotegida en esta época tan difícil que vive el mundo y los exhortó a que se dejaran de baladronadas, vino a la memoria de muchos cuando a los inicios de su administración y aún en sus tiempos de candidato, el tabasqueño hizo un llamado que sonó hasta ridículo, para que los delincuentes fueran acusados con sus progenitoras.

En octubre del año pasado y en vistas de la marcha del dos de octubre de 2019, los 51 años del movimiento estudiantil de 1968, el tabasqueño amenazó que los jóvenes que actuaron violentamente, los acusaría con sus papás y sus abuelos, “estoy seguro que los papás, que los abuelos, no están de acuerdo”, en referencia a la violencia que marcha con marcha despliegan este grupo de embozados.

Muy contundente, eso sí, el Presidente agregó que: “estoy seguro que los ven (sus padres y sus abuelos) como malcriados porque no deben andar haciendo eso. Les darían sus jalones de orejas, sus zapes”. Incluso, el Ejecutivo dijo que se dejaría de llamar Andrés Manuel si no aplacaba a dichos jóvenes que se esconden en el anonimato.

Pues por lo visto, por lo menos hasta aquí, hace varios meses que el tabasqueño se dejó de llamar Andrés Manuel, así que la pregunta es: ¿cómo se llamará ahora?, ¿qué nombre de pila habrá escogido?, a lo mejor somete esa trascendental decisión a una de sus acostumbradas consultas “patito”.

Sin embargo, la estrategia de seguridad que ha implementado y mantenido López Obrador, además de estar prendida de alfileres, tiene como base una serie de ocurrencias sin mayor fondo ni sustento. Cuestión de recordar la que ha sido su máxima en el combate contra le delincuencia organizada: “abrazos y no balazos”, que puede traducirse, según el pensamiento lópezobradorista en nada por medio de la violencia.

El problema es que así como la súper secretaria de Energía, Rocío Nahle, insiste en que los representantes de los poderosos árabes en la reunión de la OPEP, le aplaudieron a ella y no oye ninguna otra razón y menos acepta que más bien los árabes se burlaron de la funcionaria, también el presidente López Obrador piensa que con sus exhortos a los carteles para que se dejen de balandronadas, será suficiente para que estos grupos se replieguen.

Esta palara, baladronada, es un sustantivo femenino que se define como “un hecho, acción o dicho propio de baladrones o la persona que se presume de ser bravo, valiente y osado, pero en realidad no lo es”.

Bueno, si se toma en cuenta el famosísimo “culiacanazo”, en donde el tabasqueño dejó libre ni más ni menos que a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y casi, casi, le pidió perdón por haberlo molestado, pues en realidad, los cárteles no tienen ninguna necesidad de hacer baladronadas, como lo dijo el Presidente en tono, eso sí, muy amenazante porque prácticamente, lo tienen doblegado, ¿o no?

Quizá lo que en realidad le preocupa al Ejecutivo, es que su tan anhelado mercado electoral se lo puedan arrebatar así nada más, de un tajo. Existen cualquier cantidad de historias desde hace mucho tiempo, en las que los grandes capos, han apoyado especialmente a la población más marginada y el agradecimiento que ésta le ha dado a los capos.

Se dice no solo en los corrillos políticos que el que debería de dejarse de baladronadas, más bien es otro.

Municiones

*** Ahora que el poder Legislativo reanudó actividades para dar luz verde a la Ley de Amnistía, y tomando en cuenta que ya existe cierta certeza sobre los tiempos de retorno a la normalidad, desde el Instituto Nacional Electoral, empiezan a llegar solicitudes a la Cámara de Diputados para que le ponga fecha de reanudación, lo más pronto posible, al proceso de selección de cuatro integrantes de su Consejo General. Habrá que recordar que el consejo rector del organismo tiene lo que lleva del mes incompleto; pues cuatro de sus 11 integrantes terminaron su periodo y la emergencia sanitaria no permitió concretar los relevos en cada posición. El tema no es poca cosa; porque, además de que se tienen pendientes y retrasadas este mismo año un par de elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, tocará antes de finalizar 2020 arrancar los preparativos para la magna batalla electoral de 2021.

*** Muy bien y fino tendrá que tejer el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, que en esta pandemia del coronavirus, se ha manifestado como partidario de la búsqueda de un acuerdo económico emergente que sin duda, es muy necesario en esta coyuntura. El problema es que como en Morena todo es caos y división, resulta hasta lógico que el zacatecano enfrente en su fracción parlamentaria para impulsar dicha propuesta. Y es que en dicha bancada, hay un grupo de radicales que no quiere saber nada de la oposición en la cámara alta.

*** Ante la emergencia sanitaria que se vive en el país, causada por la pandemia del Covid-19, y a fin de evitar que la población vulnerable de los reclusorios pueda contagiarse de la enfermedad, los diputados Mariana Rodríguez y el coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, René Juárez Cisneros, solicitaron a los gobiernos federal y estatales a que, a través de la figuras legales ya existentes, se pueda excarcelar a adultos mayores, mujeres embarazadas y mujeres en reclusión con niños menores de 3 años y personas portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal. En coordinación con el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales, se puede determinar a la población beneficiada por la preliberación, por lo cual, no es necesaria la emisión de una ley de amnistía, enfatizaron los diputados priistas, ya que los poderes ejecutivos federal y estatales cuentan con las facultades para emitir un decreto ejecutivo o el indulto, para dar un beneficio humanitario a la población más vulnerable de los centros de reclusión y disminuir así la proliferación del coronavirus. Incluso, los legisladores priístas señalaron que la Ley de Amnistía aprobada por el Senado de la República, el perdón que prevé, no atiende a la condición de vulnerabilidad de la persona, sino alude únicamente al reconocimiento de una inocencia hacia una persona que es inculpada de algún delito, lo cual no corresponde a la figura jurídica que se requiere para salvaguardar la salud y la integridad de los reclusos.

