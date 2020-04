Habrá más vigilancia en calles para contener propagación del Covid-19

El gobernador CJ anuncia reforzamiento de medidas ante Fase 3

Ayer se declaró la Fase 3 de la pandemia por Covid-19 a nivel nacional, por lo que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ofreció una conferencia a través de Facebook, donde informó que se endurecerá la vigilancia en la vía pública a fin de que el tránsito de vehículos y personas sea mínimo y así frenar la ola de contagios.

“Quedarnos en casa es sin duda la medida más importante, es muy fácil contagiarse del Covid-19, la única manera de cortar ese contagio es aislando a los cuerpos, porque de otra manera cualquier contacto, cualquier cercanía, cualquier superficie que haya sido tocada por alguien que haya tenido el contagio puede llevar a una situación mucho más grave y agravar todos los esquemas de seguridad que hoy estamos llevando”, dijo el mandatario estatal.

Destacó que en la entidad se ha procurado mantener a la población aislada, con medidas de apoyo a las familias que se han quedado sin ingresos, de modo que los cierres y vigilancia de calles serán aún más intensos a partir de esta semana. “Vamos a incrementar estas acciones, son necesarias, tenemos que pensar que de aquí al 31 de mayo tenemos que hacerlas”, declaró.

Lo anterior tendrá efecto con el apoyo de la Policía Quintana Roo, las fuerzas armadas y Guardia Nacional. “Vamos a seguir cerrando calles y vamos a fortalecer aún más esas medidas, la disminución de los viajes entre municipios es fundamental porque en este momento hay municipios que se mantienen inclusive mejor que nuestras tablas optimistas. Uno de ellos es Othón P. Blanco, eso nos hace ver que se han llevado bien las medidas”, apuntó.

“En el caso de Quintana Roo el mayor problema lo tenemos en Benito Juárez, pero ningún municipio está exento de entrar en una fase que se pueda volver complicada”, dijo e insistió en que de acuerdo con los modelos matemáticos que se han preparado para medir el impacto de la pandemia en la entidad, se han tomado las previsiones en cuando a servicios hospitalarios e insumos necesarios para atender a la población que lo requiera.

Cancún, sin suficientes enfermeras para enfrentar la pandemia

Para enfrentar la pandemia global por coronavirus y ahora la ya declarada Fase 3 de esta contingencia sanitaria en México, el Hospital General de Cancún Jesús Kumate Rodríguez no ha incrementado su plantilla laboral para atender a los pacientes, pese a que se han lanzado convocatorias para contratar personal médico, sumado a ello han tenido que enviar a casa a parte de sus enfermeras por su edad o condiciones de salud, pues algunas también padecen enfermedades crónicas.

Martha López Méndez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería Mexicana en Quintana Roo, explicó que no existe suficiente personal para el trabajo que ahora deberán enfrentar. “Caras nuevas en el hospital habremos visto cuatro, que es nada para lo que estamos trabajando, pero el problema es que las escuelas de enfermería apenas está egresando a sus alumnos, no tienen título, no tienen cédula y esa es una de las trampas que tienen la convocatoria, que no puedes acceder a la página, si no tienes una cédula”, comentó.

Afirmó que incluso el número de más de 300 trabajadores de enfermería ha disminuido en alrededor de un 30%, debido a que tuvieron que enviar a sus casas a los compañeros que padecen enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, como asma o que superen los 60 años de edad ya que se vuelven vulnerables a la enfermedad Covid-19.

Solo una enfermera por cada 525 personas en Q. Roo

Si bien, López Méndez señaló que “ahorita están contratando, pero va muy lento Recursos Humanos”, por lo que, tanto Cancún como el estado de Quintana Roo, en su totalidad se están quedando cortos en lo que a la plantilla laboral en hospitales se refiere.

Por lo anterior, la entidad ocupa el sexto lugar a nivel nacional con menos personal de enfermería, ya que sólo tiene disponibles tres mil 204 enfermeros para tender a un millón 684 mil 541 habitantes, lo cual significa que hay una enfermera por cada 525 personas.

Según el Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (Siarhe) de la cantidad de personal mencionado: mil 487 pertenecen a la Secretaría de Salud, mil 414 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 255 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y 48 a centros educativos y uno al Sistema DIF.

De este total, el 18.84% (604) no cuentan con una gasificación, 128 son de confianza, 60 cobran por honorarios, 66 son interinos y 350 son eventuales, principalmente de los Servicios Estatales de Salud (Sesa).

Arriban insumos médicos a hospitales de Q. Roo

Durante una pandemia de estas características es común que no exista material suficiente en los hospitales para cubrir tres turnos y realizar los cambios cada determinada hora, por lo que es menester surtir de manera más frecuente este material. Dado lo anterior, personal de los centros hospitalarios comenzó a recibir equipo e insumo para atender los casos sospechosos y probables, esto gracias al apoyo de elementos de la Guardia Nacional para resguardar la seguridad del proceso.

La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en Quintana Roo, Fabri Barrera Blanco, reiteró las manifestaciones de inconformidad que se presentaron en los centros hospitalarios, razón que fue suficiente para exigir lo mínimo necesario para garantizar la seguridad de los médicos, enfermeras y personal de apoyo “lo cual ya se está solventando”, según manifestó.

Afirmó que el material recibido cumple con los estándares de calidad, pero que “no hay en demasía para hacer dos o tres equipos por turno o efectuar los cambios cada determinada hora como quisiéramos”.

Agregó que se distribuyen en forma racionada en tanto se solventa el stock que se requiere para la atención de los pacientes detectados, de modo que por ahora el personal del Hospital General de Chetumal ya comenzó a recibir dichos insumos y equipo médico.

Concluyó que el material se distribuye conforme va llegando y de acuerdo con la racionalidad que se requiere en cada uno de los hospitales de la entidad.

Q. Roo tendrá un canal para transmitir clases

La Secretaría de Educación estatal dio a conocer que Quintana Roo tendrá un canal alterno, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) que será exclusivamente para la educación y sin comerciales, a fin de que los estudiantes puedan ponerse al corriente en su aprendizaje, durante la cuarentena.

La secretaria de la dependencia, Ana Isabel Vásquez Jiménez, a través de una videoconferencia, informó que esta herramienta estará disponible a partir de la próxima semana y que todos los estudiantes de educación básica tendrán herramientas audiovisuales a través de esta plataforma para continuar estudiando.

Adelantó que se dispondrá de acompañamiento en radio traducido al maya y que repartirán 60 mil guías en la entidad para quienes no tengan radio y televisión, buscando que nadie en absoluto frene sus estudios, derivado de la pandemia.

Asimismo, anunció que habrá un reforzamiento en agosto para estudiantes que se promuevan de preparatoria a universidad y de secundaria a preparatoria, pues aunque se está realizando un esfuerzo mayúsculo para que los estudiantes se continúen preparando, siempre es necesaria una asistencia directa de parte de un profesor o tutor.

17 de julio será el cierre del ciclo escolar

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, señaló durante la conferencia matutina que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que el cierre del ciclo escolar será el 17 de julio y no el 6, como estaba estipulado antes de ser declarada la pandemia.

“El 1 de junio todo el país regresará a clases, como lo ha señalado el señor presidente y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell (subsecretario de Salud). Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos”, manifestó.

