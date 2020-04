AMLO, profe de periodismo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AHORA RESULTA.- Desde el púlpito mañanero de ayer, el padre de la cuarta transformación, dio sin que alguien se lo pidiera, una “cátedra” de periodismo con sus muy particulares puntos de vista, limitados, me aclara el filoso Don Teofilito, cayendo en su especialidad, dividir al gremio.

Obvio que entre el gremio hay de todo, como en la viña del señor, a propósito del amante del cristianismo. Advierto de entrada que no se va uno en apoyo de los críticos, que ni lo necesitan no obstante el tamaño político, no cultural, del rival, y mucho menos de quienes desde sus páginas u horarios en medios electrónicos son irredentos apoyadores del régimen actual.

Antes de seguir desmenuzando, es oportuno recordarle a quien ya sabe usted, que la política y el periodismo seguramente son las dos únicas profesiones tan nobles que ni exigen un título para ejercerla, de este tamaño; pero eso no exenta a quien la toma con seriedad, ética y profesionalismo, prepararse con la finalidad de ejercer el ministerio lo mejor posible.

En un horario más allá del estándar de todas las mañaneras, pues casi llega a las tres horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de las críticas periodísticas a su gobierno. Lo peor de la “cátedra” pejista es que dio nombres de medios y hasta de periodistas que en pleno ejercicio a su libertad de expresión, escriben o comentan acerca de la cuarta transformación.

ELOGIOS.- Especialista en su tarea de dividir, el mandatario elogió a los periódicos que lo elogian como La Jornada, que en la entrega del lunes le dije el gobierno le subió de 94 millones en 2018 a 200 millones de pesos en 2019. También citó a la revista Proceso que de 1.2 millones de pesos en 2018 subió a 15 millones. El vaner digital de La Jornada desde 2018 podría ser cortesía a AMLO.

De entre los columnistas apoyadores citó a Pedro Miguel, Enrique Galván y Federico Arreola, editor del digital SDP Noticias, quien por defender a AMLO hasta ha ganado enemistades.

CRÍTICOS.- De entre sus críticos citó a Ciro Gómez Leyva, cuya carrera la inició en los lejanos ochentas como buen director de Radio Mexiquense, fundador de Milenio semanal, después Milenio Diario junto con el maestro Carlos Marín. Hoy es líder de opinión desde Imagen Televisión, rebasando con mucho los noticieros de televisa y tv. Azteca, cosa nada fácil.

“El periodismo debe estar al servicio de los gobernados, no del gobierno, el reportero no es sólo un espectador sino la tribuna del público” dice la Biblioteca del Periodista de León V. Sigal, tradúzcale como quiera.

