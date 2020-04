Fase 3: para reflexionar

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Cuando hay tormenta y andamos en el mismo barco, no se puede andar peleando por el manejo del timón, hay que apoyar todos para mantenerlo a flote, ya llegaremos a puerto y podremos hacer los reclamos cuando andemos a salvo, no en la tormenta, porque nadie sobrevive por sus fobias, odios, limitaciones, miedos y resentimientos… en la crisis se sobrevive con la solidaridad y el apoyo mutuo.

Y revisemos las medidas a tomar al entrar a la Fase 3, es por nuestra vida y evitar contaminarnos para no contaminar.

Ahora que la situación es mucho más complicada porque además de la pandemia, la crisis económica y social, la seguridad, tenemos una gran crisis mundial por los precios del petróleo, creemos que no nos podemos estar pelando para dar paso a nuestras fobias, odios y resentimientos o para pensar que porque entre mayor sea la crisis y la miseria aflore en todos lados, esto ayudará a que los grupos de la oposición al Presidente lograrán derrocarlo y ponerse al mando del país en una franca actitud golpista y brutal que seguramente nos llenará de divisiones, odios y resentimientos en mayor escala y podríamos romper la paz social para llegar a los extremos de la violencia. Las crisis son claramente graves, pero también, cuando se logran sortear se puede generar una gran oportunidad para el cambio y el desarrollo económico que permita sortear los tiempos actuales.

Es lógico que nadie busca el fracaso de un gobierno en la tormentosa época que vivimos, por ello tenemos que entender que lo primero que se debe hacer es mantener la paz social, buscar los elementos del cambio sosteniendo la economía a flote mientras se logren mantener a salvo los puestos de trabajo y logremos sostener la unidad en y dentro de los grupos empresariales, porque ya hemos sostenido que lo más grave sería que cuando retornemos a la actividad económica no contemos con nuestros cuadros de producción porque se desbalagaron o cambiaron y se fueron a buscar cómo sobrevivir; cualquier empresario sabe que si no logra sostener a sus cuadros de producción y de distribución y ventas no logrará mantenerse en el mercado que ya tenía dominado, y esto sí que en verdad lo llevaría al cierre, porque al corto plazo no podrá lograr la productividad anterior ni mantenerse dentro del mercado. Por esa razón es vital que se mantenga lo más que se pueda al equipo de las empresas, apoyándoles para que sobrevivan, para que se puedan reincorporar al inicio del proceso productivo con la eficiencia que habían logrado.

Pusimos como ejemplo que en un restaurante, los clientes antes de la crisis acudían por la calidad de los productos, por la buena atención de los meseros y del buen trato a los clientes y del magnífico sazón de los cocineros y ahora, con la pandemia, el equipo no se logró sostener y se fueron los cocineros y se fueron los meseros y al retornar a las actividades, los clientes vuelven al lugar, pero los sabores cambiaron y los tratos no son los que tenían anteriormente y dejan de ir al comedor y así, al poco tiempo, ante la pérdida de la clientela, tiene que cerrar por quiebra, y éste es el mismo proceso para los negocios de servicio o industriales, y por ello decíamos que puede mantener la planta productiva, pero si no recupera la planta de distribución o la de ventas el proceso se cae y al poco tiempo pierde competitividad y tiene que cerrar y es mucho mayor el daño a la economía cuando esto sucede, porque además de los daños económicos dejados por la pandemia tendremos la crisis en la producción por no poder controlar a los quipos de las empresas que ya estaban probados en su funcionamiento.

Esta política de apoyar a los trabajadores por parte de los empresarios es una buena opción para que entre ellos sostengan su fuerza laboral, que es vital para sostener los niveles productivos; pueden tener máquinas y financiamiento, pero formar a su planta humana es tardado y si se pierde no se podrá operar con eficiencia del mismo modo, cuando se habla de que hay que mantener las vidas y primero los pobres es una política eficiente en los tiempos de crisis, el mismo Fondo Monetario Internacional ha señalado que la crisis económica y la pérdida de la producción generan la pérdida de empleos y con ello se pueden generar violentas protestas y motines, y si se tiene el control de esos grupos por los apoyos que se les prestan, se mantendrá la paz social y esto es lo mejor para todos: ricos y pobres, porque la violencia solamente genera destrucción y no producción ni empleos ni recuperación económica, sino que al contrario, provoca, la violencia, pobreza y destrucción y no estamos en tiempos para que esto nos llegue a afectar porque entonces entraríamos a una crisis de muchos años con mucha violencia y resentimiento social.

Si los clasemedieros no han entendido esta política tendrían que consultar con los grandes financieros y empresarios que son los mejores aliados de AMLO, ya que ellos están conscientes de que la paz social es mucho mejor que las revueltas populares y la anarquía con violencia. Por el momento independientemente de la fase en que estemos, nuestra obligación de todos es la de SALVAR VIDAS Y GUARDARNOS EN CASA PARA NO CONTAMINARNOS NI LLEGAR A CONTAMINAR, sostener la planta productiva en paro, pero considerando el mantener a la planta laboral a salvo para tener la seguridad en el inicio de las operaciones de que lograremos alta productividad y mantenernos en el mercado, porque es lo que ya dominamos, si la perdemos, a la corta o a la larga, podremos caer en crisis y cerrar, porque no pudimos mantener las empresas por la tacañería o por la indolencia de muchos empresarios que demandaban apoyos a cambio de no moverse, y como no los reciben, sus “dirigentes empresariales” se mueven para tratar de hacer y generar una “oposición política” en contra del Presidente, olvidando que el sector está para proteger los intereses de los trabajadores y de sus agremiados, no para hacer política de oposición… así que son tiempos para reflexionar.

