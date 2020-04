Se acelera la incidencia mortal del Covid-19, en Quintana Roo

Mueren 17 personas en sólo un día, confirma Sesa

La Secretaría de Salud informó ayer que 17 personas más murieron en Quintana Roo, victimas del Covid-19, además que se sumaron otras 50 personas a la lista de contagiados en un lapso de apenas 24 horas, por lo que la incidencia de la enfermedad en la entidad está avanzando a pasos agigantados.

El municipio de Benito Juárez capta la atención de las autoridades, pues en un día se reportaron 44 nuevos casos y 15 decesos, manteniéndose a la cabeza del listado de municipios con mayor número de enfermos y personas fallecidas.

Por lo anterior, el gobierno de Quintana Roo informó que elementos de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la policía estatal intensificarán patrullajes para que la gente se quede en casa, reducir la movilidad y con ello ponerle un freno a la ola de contagios.

De acuerdo con el reporte diario de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, Quintana Roo registró ayer miércoles 426 casos confirmados, mientras que el número de muertos incrementó a 55 casos.

Esto quiere decir que en tan sólo dos días han muerto 23 personas, más del 60 por ciento de todos los decesos registrados desde el 13 de marzo, cuando se registró el primer contagio en el estado.

El reporte indica que, hasta las 12 horas del 22 de abril, se han registrado 611 casos negativos, 63 en estudio, 426 positivos, 55 defunciones y 119 personas recuperadas de la enfermedad.

De igual manera, refiere que hay 147 casos en aislamiento social, 105 hospitalizados y 55 defunciones y que 143 mujeres y 283 dieron positivo al coronavirus.

Finalmente, se precisa que por municipios, Bacalar mantiene un caso ya recuperado, Benito Juárez, tiene 317 casos, 34 defunciones y 74 recuperados, Cozumel, con 15 casos, dos muertos y seis recuperados, Felipe Carrillo tiene dos casos y dos muertos; Isla Mujeres, un caso, ya recuperado y José María Morelos, 2 casos, un muerto y un recuperado.

Mientras tanto, en Lázaro Cárdenas hay un positivo, 11 casos en Othón P. Blanco, con tres decesos y tres recuperados, uno en Puerto Morelos, 69 en Solidaridad con 12 personas muertas, 31 recuperados, mientras que en Tulum, 6 casos y dos fallecidos, así como dos personas recuperadas.

Industria de la construcción, en picada

Dado que el ramo de la construcción no está considerado dentro de las actividades esenciales para seguirse desarrollando durante la pandemia, en Quintana Roo se han perdido alrededor de 120 mil empleos en este sector, lo anterior después de la suspensión de un aproximado de 6 mil obras en todo el estado.

Juan José Chilón Colorado, asesor jurídico y ex dirigente del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Industria de la Construcción (Sitec) de Quintana Roo, explicó que debido a que en el sector predomina el outsourcing, más del 70% de esos empleos no gozaban de las prestaciones de ley, por lo cual no entran dentro del registro de empleos perdidos que reportó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para Quintana Roo.

El defensor de los trabajadores de la construcción aseguró que más del 70% de las obras detenidas son hoteles y viviendas, mientras que el 30% es obra de ingeniería básica en caminos u obras en casas particulares, que no pudieron continuar desde la fase dos de la pandemia.

A lo anterior, debe agregarse la afectación sobre un aproximado de 8 mil proveedores de materiales y 6 mil trabajadores de transporte de insumos de la construcción en todo el estado.

Buscan amparo para que sea actividad esencial

Chilón Colorado manifestó que el sector inmobiliario es el segundo con mayor aporte al Producto Interno Bruto de Quintana Roo, con 13 puntos porcentuales aproximados de ese indicador, por lo que el golpe a la cadena de la construcción es un golpe que cimbrará también a la economía del estado.

Para intentar revertir esta crisis, el Sitec junto con empresarios del ramo trabajan en la interposición de un amparo que modifique la declaratoria de emergencia y de ese modo sacar a la construcción del grupo de actividades no esenciales, pues en otros países este giro sí fue considerado como prioritario.

Por otra parte, denunció que las autoridades de la Secretaría del Trabajo, tanto estatal como federal, están haciendo muy poco o prácticamente nada por defender los intereses de los trabajadores, pues dieron prioridad a pactar acuerdos con los empleadores, bajo el argumento de que reactivarán los empleos una vez pasada la contingencia.

Esta es una de las peores crisis que está viviendo el sector en toda su historia y se prevé que la recuperación sea larga aún a pesar de que en breve puedan empezar las obras del Tren Maya, las cuales no alcanzarán para disminuir los estragos de este golpe económico.

Había inversiones por mil mdd

Antes de que se declarara la emergencia por el coronavirus, autoridades locales informaron que tan sólo en Cancún había inversiones inmobiliarias del orden de los 1,000 millones de dólares.

Francisco López, director municipal de Turismo de Cancún, informó a principios de año que estaban en proceso de construcción en el Boulevard Kukulcán, un hotel breathless de 500 habitaciones en Playa Langosta y otro más, contiguo a El Mirador, de la cadena Solaris, también de 500 habitaciones.

De igual manera, estaban por concluir la segunda etapa de Plaza La Isla en la Zona Hotelera de Cancún, así como el hotel que está por iniciar obra en el aeropuerto internacional de la ciudad.

Varias obras quedaron paradas

Por otra parte, pondrían en marcha la edificación de un nuevo complejo residencial de lujo denominado El Templo, en el centro de la ciudad; una marina dentro del exclusivo desarrollo Puerto Cancún, con condominios de lujo.

En tanto, que la inauguración que estaba prevista para este mes de abril de la nueva plaza comercial llamada Urban Center, sobre la avenida Tulum, muy cerca del centro de la ciudad, fue suspendida, pues no se concluyó la construcción.

Finalmente, también se suspendieron las obras de los polémicos hoteles Grand Island Cancún de 3,000 habitaciones y RIU Riviera Cancún, de 500 habitaciones, en la tercera sección de la Zona Hotelera de Cancún.

CFE garantiza suministro de energía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó los trabajos preventivos y de reparación en la red eléctrica al sur del estado, a fin de garantizar el suministro de energía a más de 148 mil usuarios del centro y sur del estado durante la contingencia sanitaria.

Gabriel Ermilo Baqueiro Meza, superintendente de la comisión en la zona sur, confirmó que el suministro de energía eléctrica para 148 mil 562 usuarios de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto está garantizado, de modo que invitó a los usuarios a no preocuparse en ese sentido, pero sí, reiteró la invitación a hacer uso de la energía de manera responsable.

Migración dará apoyo a turistas varados

El Instituto Nacional de Migración (INM) en México dio a conocer el proceso a seguir de los turistas extranjeros varados en nuestro país, luego de que no se les permitiera volver a sus lugares de origen, después de declararse la fase tres de la contingencia del Covid-19.

Este proceso es válido únicamente para el visado de turista y tiene como límite el 30 de abril, por lo que las personas extranjeras deben iniciar el trámite de regularización de su situación migratoria por razones humanitarias, en las oficinas de regulación, lo anterior, con fundamento en el artículo 50 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios por supuesto de Covid-19, en la oficina de representación del INM más cercana a su lugar de residencia.

Las personas extranjeras que se presenten en los diversos aeropuertos y demás puntos de internación, deberán ser remitidas a la Oficina de Representación del INM más cercana a su lugar de residencia para que les asesoren y comiencen sus trámites de regularización que para el supuesto se exhiban.

La oficina de Migración en Playa del Carmen se encuentra en la plaza antigua del casco viejo de la ciudad. Y solamente aplicarán las personas extranjeras que tengan su forma migratoria Múltiple con fecha de vencimiento a partir de 30 de enero de 2020.

Para este trámite deben presentar su pasaporte y un escrito bajo protesta de decir verdad a través del cual manifieste haber sufrido una afectación directa como consecuencia de las medidas internacionales para atender la contingencia sanitaria, que impiden su regreso a su país de origen.

