Enconos y palabras

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

HACE APENAS UNOS DÍAS RECORDABA AQUELLA FAMOSA FRASE LANZADA POR EL PRESIDENTE López Portillo: ¡Y DEFENDERÉ AL PESO COMO UN PERRO! Y bueno, todos terminamos ladrando de hambre y desesperación.

También recuerdo que un importante político de la época me recomendaba leer muchas biografías y autobiografías de personajes de la historia y al preguntarle la razón, me dijo: “Ahí entiendes el verdadero espíritu humano de los políticos o sus chingaderas” y cuando estábamos viendo el discurso del Presidente y comenzaba a llorar, no faltaban los barberos que sostenían que el Presidente era un gran ser humano y mostraba la flor de sus sentimientos y ese político dijo, parando a todos: “Pues es una enorme pendejada. Si el Presidente llora, a nosotros ya nos cargó la tiznada”

Sin dudarlo podría señalar que los políticos utilizan la PALABRA para convencer, engatusar, para alentar o mentir, para decir la verdad o darle vuelta a los temas, la fuerza de la palabra y el honrarla, es lo que define a un buen político que sabe cumplirla y darle fuerza para el servicio de la mejores causas sociales, económicas y políticas que beneficien a sus conciudadanos. En los tiempos de 1968, cuando nos estaban interrogando, ya detenidos, en el campo militar, un viejo personaje me decía que le explicará la razón por la que llevábamos en los mítines volantes y mantas de personajes como el Ché Guevara, Lenin, Marx o Zapata y no, a los tradicionales héroes que se mostraban en todos los actos políticos de los hombres del poder y le explicaba que en nuestra generación había visto el uso y desgaste por medio de los discursos de mentiras y demagogia que hacían los políticos, utilizando a los “héroes nacionales” y que eran tiempos del internacionalismo y que los jóvenes no solamente luchábamos protestando por las cosas malas que existían en el país, ya que también luchábamos en contra de la guerra injusta en Vietnam o los golpes militares alentados por los norteamericanos en muchas partes del continente y que esos héroes, eran, en el momento, los que veíamos como los mejores y más limpios luchadores sociales y políticos del mundo, así que era también una forma de rechazar y decirles a los políticos represores de la época, en el país, que se fueran mucho a la tiznada, lástima que no existía el ranchito del Presidente actual, para enviarlos hasta allá.

Así, los jóvenes fueron dando una lucha, algunos, ahora, dicen por “las libertades democráticas” y eso es falso, solamente peleábamos seis puntos de un pliego petitorio y lo demás se fue dando y acomodando de acuerdo a las fuerzas y los tiempos, por esa razón, inocentes y apendejados, sin dirección política ni experiencia, enfrascados en muchas tribus y corrientes que querían controlar políticamente al CNH para sus intereses y moviéndose muchos políticos y grupos en aquella sucesión presidencial adelantada, se fueron acomodando y desgastando al movimiento, hasta llevarlo al límite, cuando teníamos que dar el paso o de continuar la lucha en plenos actos de las olimpiadas o parábamos para dar paso a las negociaciones y la solución a los seis puntos del pliego petitorio, y ahí, la MAFIA DEL PODER, utilizando a algunos “negociadores”, incluyendo a los enviados del Presidente: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo en la casa del rector, llegaron a lo que conocimos como el trato y la negociación, donde nos comprometíamos a parar el movimiento, retornar a clases y dar paso al mitin en Tlatelolco para avisar a las bases el inicio de las negociaciones y dejar de hacer la marcha programada de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás, y por esas razones llegamos como “inocentes palomitas” para que en una emboscada y matanza ordenada por el Presidente y ligada a los políticos que jugaban en el tema, realizaron la MATANZA DE TLATELOLCO como un primer paso para que la CIA y miembros del EMP, que operaron esos hechos propusieran el Golpe Militar que, por fortuna, no aceptó el general Marcelino García Barragán, y bueno , ya conocemos muchos datos y algún día lo escribiremos porque muchos han sido importantes funcionarios del gobierno y políticos de la “oposición”, de esa que se queja AMLO, porque torcieron los caminos… y por ello explico que por la palabra nos engañaron y nos traicionaron, masacraron, encarcelaron, persiguieron y aún a los años lo siguen haciendo, porque así es la historia del país.

El miércoles, el Presidente habló de los medios y de los periodistas, en muchos casos se quejaba, aunque dijo que no, de los medios y periodistas que le son contrarios y que no dicen la verdad, algunos, interpretando que el decir la verdad es aplaudir sus actos, todos, porque en el fondo se lucha por el pueblo y no se ataca a los políticos, y para ello aplicó un sistema interesante, tan interesante que los clasemedieros solamente se encabronan y se quejan de que hace uso de los micrófonos para dar conferencia y lanzar consignas, y la realidad es que todos los políticos lo hacen, y es de reconocer que AMLO tiene una enorme capacidad para que los miembros del infelizaje, del pueblo, de los pobres, le entiendan sus explicaciones, porque ellos las han vivido, así como nosotros vivimos nuestros momentos, y no solamente le entienden, ven que sus acciones les benefician a pesar de que digan los “riquillos” que es una maniobra para “comprar votos con el dinero público y que se malgasta, pero la verdad es que es la primera ocasión en que se atiende a los miembros del infelizaje nacional, donde me incluyo, y por ello le tienen confianza y goza de credibilidad. No han entendido los atacantes y fifís que AMLO tiene un enorme apoyo popular y que sabe atenderles en la crisis y que por ello no se han generado, como en otras partes, lo que se ha dado en llamar la PANDEMIA DEL HAMBRE con violencia y motines y los empresarios y financieros de alto nivel, que entienden de esto, saben que es el mejor control para que no se pierda la paz social, y es por ello que habló directamente a los medios y mencionó a periodistas, y si ellos caen en su juego, pues le atacarán, y así, solamente se subirán las faldas para enseñar las nalgas, como dicen en mi pueblo…

