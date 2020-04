El mundo tendría que estar preocupado en tener contento a López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ahora resulta que el mundo tendría que estar preocupado por mantener contento al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es, en el mejor de los casos, el colmo de la aberración porque en primer lugar, fue el tabasqueño el primero en cerrar la puerta para apoyar a los empresarios, todo, con tal de perfilarse ante su “pueblo sabio y bueno” como una especie de Robin Hood que, ante la actual emergencia sanitaria, no brinda apoyo a los neoliberales y, según él, sí a los más pobres. El problema es que en esa estrategia, el Presidente se está llevando “de corbata” a la clase media.

De entrada, López Obrador es el único que quiere aparecer como una especie de benefactor de la Patria, por eso, ayer, en el acostumbrado “stand-up” mañanero, declaró que no le había gustado “el modito” con el que se pusieron de acuerdo el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios y mediante el acuerdo, lanzar un programa de créditos por alrededor de 12 mil millones de dólares, destinado a aproximadamente, 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, que se supone que había sido avalado ni más ni menos que por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que comanda, Arturo Herrera, que se llevará tremenda regañada y “jalón de orejas” que, ¿le costará el puesto?

En realidad, el titular de la SHCP, no tendría de qué preocuparse en estos momentos ya que al Presidente, -como siempre-, lo informan y muy mal.

Sin embargo, no está de más recordar que no es la primera vez que el Ejecutivo le enmienda la plana a su titular de la SHCP. Primero lo hizo con el ex responsable de las finanzas públicas, Carlos Manuel Urzúa, quien afortunadamente supo retirarse a tiempo. Sin embargo, en el caso de su sucesor, Herrera las ha tenido que pasar muy duras, lo que nos hace recordar aquel famoso refrán en política de: “¿qué horas son?, ¡las que usted diga, señor Presidente!”.

“Ni que estuviéramos de florero”, alegó el mandatario al que todo se la ha ido en berrinches, olvidando que cuando está de gira, se cuelga todo lo que le dan y eso incluye sendos arreglos florales y hasta panes en la cabeza. Además, lo errática que ha sido su gestión ha hecho que muchos se concluyan no solo por las redes que ni como florero de ornato está el tabasqueño.

“Antes, el poder económico y el poder político se nutrían mutuamente. Ahora, hay una separación del poder económico y del poder político”, dijo López Obrador.

En todo este asunto, nunca fue más oportuna aquella frase acuñada por el tabasqueño de: “yo tengo otros datos”, pues todo indicaría que hizo coraje nada más de puro balde. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), declaró textualmente que “no hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público, no se incrementa la deuda, es de operación privada”.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, abundó para aclarar que nunca se ha pedido el rescate o apoyo a grandes empresas, sino únicamente, liquidez para reactivar al sector productivo mexicano y como es bien sabido, el tabasqueño sigue instalado en la cerrazón.

El líder del CCE hizo un llamado al jefe del Ejecutivo para entablar un diálogo de altura, totalmente ajeno a posiciones partidistas o divisiones. O sea, darle vuelta a la página, desafortunadamente, ya se puede inferir cuál será la respuesta del presidente, que está empeñado en ser el único que puede otorgar beneficios y, como todos sus temas prioritarios como la rifa del avión no-avión y Dos Bocas, entre otros, se han ido por la borda, ya no sabe ni qué hacer.

Municiones

*** Mucho, pero mucho caso que le hicieron los capos de los carteles, ni más ni menos que al presidente López Obrador, cuando éste, desde su gustadísima conferencia mañanera, advirtió, o, más bien amenazó a los cárteles para que se dejaran de sus baladronadas y ya no repartieran apoyos a la población más desprotegidas. En este espacio se consignó que lo que ocurría, es que el tabasqueño ve amenazada su popularidad y por eso recurre a este tipo de exhortos, ello, independientemente de que sin duda, es muy cuestionable la actividad de los grupos delincuenciales, hay que recordar que el primero en otorgarles concesiones es precisamente, el jefe del Ejecutivo. ¿Cómo olvidar el culicanazo? Ahora resulta que diferentes bandas delincuenciales se han dado a la tarea de repartir despensas a la población más marginada en Morelos, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Lo más reciente fue en Colima, de parte de Nemesio, mejor conocido como “El Mencho” Oceguera y el Cártel Jalisco Nueva Generación. A ver, que López Obrador conmine a su pueblo “bueno y sabio” a que no las acepte.

*** En relación a lo anterior, buen revés se llevó la siempre flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien apenas el viernes pasado, había dicho que el reparto de lo que se ha dado en llamar narcodespensas en diferentes partes del país como un apoyo ante la contingencia sanitaria por Covid-19, “es un hecho aislado y no generalizado”. ¡Sí, cómo no!, con tanta contundencia como el Presidente hace sus llamados.

*** Malas noticias, La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que realizará un periodo extraordinario el próximo 5 de mayo, con el objetivo de analizar y sacar adelante el ajuste al presupuesto tal y como lo propuso el presidente López Obrador para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus. O sea, no le alcanza el dinero al Ejecutivo para seguir sosteniendo sus proyectos prioritarios, pura basura y además, como los empresarios le demostraron que pueden sortear esta crisis sin sus apoyos populacheros, pues ahora quiere todo el pastel para él. Y después, ¿qué sigue?

*** La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se contagió de coronavirus. La pregunta es: se la habrá pegado a su marido, el “científico” John Ackerman?, él ya dijo que no pero, ¿qué otros miembros del gabinete de la llamada Cuarta Transformación podrían estar contaminados?

