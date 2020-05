Las falsedades del cachorro de la 4T

La moral se esgrime cuando se está en la oposición;

la política, cuando se ha obtenido el poder

José Luis Aranguren, 1909-1996: filósofo español

Ayer, en la mañanera que presentó el Plan DNIII de la Secretaría de Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le echó porras al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la lucha contra la pandemia de Covid-19.

“No estás solo… no estás solo… no estás solo…”, le coreó AMLO. De esa manera lo acuerpa ante lo que consideran los funcionarios de la 4T como agresiones contra sus cachorros. Los medios son incómodos para los izquierdistas. Los derechistas los vapulean, pero les hacen lo que “el viento a Juárez”.

Tirarse al piso como víctimas de la incomprensión de los críticos, es no haber madurado ni política, ni mediáticamente. No se gobierna con los medios. Se gobierna con la convicción de hacer el bien a la mayoría de los gobernados. Eso lo sabe perfectamente AMLO. Pero, el decirse agredido es parte de toda la estrategia política para justificar acciones que están muy lejanas a la lógica, el sentido común, pero especialmente al interés público y de la democracia.

López-Gatell, es el señuelo de la 4T que absorbe los golpes políticos y mediáticos. Es un médico con preparación en Estados Unidos, pero con poca práctica en hospitales. Lejano de la realidad. Sin embargo, encontró una veta desde el gobierno de Felipe Calderón, en la burocracia. Ahí, apantalla a quienes tienen poco o nulo conocimiento en los temas epidemiológicos.

México está en estos momentos en la fase más crítica y va creciendo en forma exponencial. Los datos que da a conocer López-Gatell son minimizados. En todo el país, el número de enfermos es superior y el de muertos no corresponde a los que da a conocer cada noche.

Sin embargo, no todo es mentira o imprecisiones en la vida de López-Gatell. Da información que escucha de los científicos, aunque los manipule para evitar el pánico de la población y que este sentimiento de desamparo, ira, tristeza y malestar, pueda romper los esquemas de seguridad del Estado que encabeza su admirado jefe.

Tiene que ajustar la realidad a los lineamientos políticos del gobierno. No es el único que lo hace en el mundo. Lo hacen en todo el mundo. Se entiende. Sin embargo, al revisar lo que ocurre en todo el país, es cuando se encienden las luces amarillas y rojas que tenemos, como periodistas, la obligación de informar a la población. Alertarla, pues.

No se trata de pelear con el gobierno en estos momentos en que los mexicanos, la humanidad completa, debe estar unida en contra de un enemigo asesino que no se ve, está oculto en el mundo microscópico.

Estoy seguro que el vocero no actúa con vileza o mala fe. Sin embargo, por quedar bien con el Presidente, hace cosas completamente irracionales como luchar contra el cubrebocas, que no es milagrosa, pero sí se convierte en una primera barrera contra los virus. Esto es recomendado por los maestros del político mexicano. Pero, su arrogancia manda y su sometimiento a su jefe, lo lleva a dar malos consejos.

Actuó con lentitud. No quiso molestar a AMLO con el inicio de medidas drásticas a inicios de la pandemia. Esto podría haber evitar cientos de muertes. Dejó abiertos los aeropuertos, con el menaje de “no violar los derechos humanos”, no hizo obligatorio el confinamiento y, lo que es peor, no exigió a otras instancias de Salud la eliminación de la burocracia para aprobar la importación de equipo médico. Esto, es grave. Si lo hace por ignorancia es delicado, pero si le hace consciente por motivos político, es imperdonable. Aquí, se trunca toda la vida política del “rock star”.

