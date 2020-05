El periodismo y el Presidente

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Una vez más el periodismo está en el centro de la atención social, no por la violencia generalizada que nuestro gremio padece desde la administración de Felipe Calderón, sino por los dichos del Presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, que calificó de poco profesionales a los periodistas en México.

Su conferencia de prensa mañanera, que se ha convertido en un púlpito desde donde se acusa y se señala, tuvo como objeto al gremio periodístico de este país, en primer término como si se tratara de un grupo homogéneo y en segundo lugar, como si el presidente tuviese la capacidad de análisis de la prensa en su conjunto.

Entre otras imprecisiones claras, el Presidente dijo que el buen periodismo defiende al pueblo. No, ni el periodismo ni el periodista son defensores del pueblo, nuestro primer objetivo es la verdad, los hechos, presentar realidad y confirmarlas, contrastar lo que se dice desde el poder (político, económico, religioso, gremial o en cualquier manifestación) con lo que ocurre en el terreno de la realidad. Sí somos los periodistas, gestores sociales vigilantes del ejercicio del poder, sí facilitamos soluciones cuando el gobernando no cumple sus obligaciones con el gobernado, pero lo nuestro no es un apostolado, es una profesión, perfectible sí, más no un ministerio ni nada por el estilo.

Hoy el presidente y en gran medida, miles de usuarios en las plataformas sociales dictan clases de periodismo desde la comodidad de su escritorio, su computadora o su tableta electrónica, juzgan no el trabajo sino la persona, como si en ello radicara el profesionalismo en materia periodística.

El periodista es un ciudadano, el periodista también tiene filias y fobias, orientaciones políticas y económicas, sin embargo, ellas no deben doblegar la búsqueda de la verdad, tampoco ocultarla cuando esta atente contra las creencias propias. ¿Hay periodistas malos?, sí, como en todas las profesiones, como en toda la sociedad, hay gente buen y gente mala. Afortunadamente en nuestra sociedad hay ahora (que no lo hubo antes) libertad de elegir entre muchos periodistas y muchos medios de comunicación, cosa que no existe en todas las sociedades del mundo, incluso en algunas de las que consideramos más avanzadas como Singapur.

Los principales enemigos del periodismo en México son los cárteles criminales, esos que matan impunemente a nuestros colegas. No nos conviene que el Presidente en turno se asuma con sus comentarios, como enemigo de los periodistas, sobre todo de aquellos que le critican.

Muchas décadas, mucha sangre y muchas generaciones nos ha costado tener la libertad de expresión en México, no podemos ni debemos convertirnos en una oficialía de partes del poder, como ocurre con la prensa de Estado en Cuba o en Venezuela.

