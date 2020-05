En julio 10, Día de las Madres

Punto por punto

Augusto Corro

En medio de la crisis del coronavirus (Covid-19) llega el 10 de mayo Día de las Madres. Una fecha importante para los mexicanos. Se echa la casa por la ventana para festejar a quienes nos dieron la vida. Los regalos, las fiestas y múltiples manifestaciones de amor por parte de los hijos se llevan a cabo en fecha tan memorable. Quizá todo el año se le den dolores de cabeza a la progenitora, pero el 10 de mayo las situación cambia y todo mundo se empeña en la búsqueda de una armonía hogareña aunque sea por unas cuantas horas.

Pero las autoridades lanzaron una iniciativa para aplazar los festejos del Día de las Madres para el 10 de julio. La convocatoria es sensata y por solidaridad debemos responder con una respuesta positiva para evitar que se incrementen los contagios del coronavirus. Es importante, pues, continuar con las medidas sanitarias; cuidar la sana distancia y a quedarse en casa. No bajar la guardia en estos momentos.

A pesar de algunos hechos negativos, la sociedad mexicana, en su mayoría, respondió con solidaridad y unidad en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, el camino hacia la normalidad es largo. Dependerá de nosotros que se incrementen o se reduzcan los contagios. Y no hay otra manera de lograrlo que seguir las recomendaciones de las autoridades.

El domingo será un Día de las Madres completamente diferente a las fechas de otros años en los festejos. Había festivales en las escuelas, los restaurantes estaban llenos, los cines y las tiendas registraban ventas multimillonarias. En esta ocasión todo cambiará, porque ni siquiera habrá visitas de los hijos a sus progenitoras, quienes en algunos casos celebrarán en soledad la tradicional fecha. Se supone que los asilos para personas de la tercera edad también cerrarán sus puertas para evitar visitas.

En algunas alcaldías también se exhortará a no visitar los panteones en estos días para evitar aglomeraciones. Además, los mercados de flores, como Jamaica, no abrirán el próximo domingo. Media pertinente para no repetir lo que se registró en la Central de Abasto, lugar al que miles de personas acudieron a realizar sus compras sin las medidas sanitarias recomendadas para no contagiarse.

Por cierto, las autoridades empiezan ya a referirse al regreso a la normalidad de las actividades productivas para sanar la economía dañada por el cierre de fuentes de trabajo, como medida para detener el coronavirus. Se habla también de fechas para el retorno a las escuelas. En fin, con optimismo ven el retorno a la vida normal, solo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo unas recomendaciones sobre el levantamiento de la cuarentena.

Por ejemplo, señaló que el riesgo de volver al confinamiento es “muy real” si los países no gestionan bien la transmisión del coronavirus, especialmente en aquellos que comienzan a reducir las restricciones sanitarias que lo frenan. La advertencia tiene que ser analizada para cometer errores. En nuestro caso, la industria automotriz presiona desde Estados Unidos (EU) para reanudar actividades en México en el renglón de la fabricación de autopartes el próximo 12 de mayo.

La pregunta es si ya nuestro país se encuentra en condiciones de levantar la cuarentena sin poner en riesgo a la clase trabajadora. Es incuestionable la necesidad de reactivar la economía, pero la decisión de hacerlo tiene que ser de responsabilidad total. Ya lo señaló la OMS, que si no se toman las medidas adecuadas, pertinentes, se podría volver al aislamiento.

Estamos advertidos y únicamente nos queda continuar con las medidas sanitarias, la sana distancia y el aislamiento. En la medida en que cuidemos nuestra salud, en esa medida protegemos la salud de las demás personas. Vamos pues a seguir actuando con responsabilidad, unidad y solidaridad como principales armas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Cambiemos, pues, la fecha del 10 de mayo Día de las Madres para el 10 de julio. ¿Usted qué opina amable lector?

