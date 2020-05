AMLO, cabeza del paraíso de la transa y la asignación directa

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los hechos registran que todo en este gobierno es cuestión de ser parte del grupo en el poder.

Manuel Bartlett y su hijo son apenas la punta del escándalo mediático, que no judicial ni moral, de la gran, enorme piscina de la corrupción en que chapotean hoy todas las dependencias.

Un solo dato da cuenta de qué hablo: hacia fines de 2018 mi amigo Enrique Sada, hotelero oaxaqueño, ex diputado federal y ex funcionario de Conasupo, ex secretario de Economía en su estado había aceptado trabajar en Segalmex con Ignacio Ovalle, como director de lo que sería la Liconsa del gobierno de la 4T.

Llegó el sábado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en medio de gran expectación y con toda la atención de medios nacionales e internacionales y dentro de una ola denominada trending topic en redes sociales.

El lunes siguiente mi amigo se presentó en las oficinas que le correspondían las que encontró casi vacías y sin equipo ni humano ni material.

Rápidamente fue informado que se había recortado al personal al extremo para dar espacio a activistas lopezobradoristas, cuya tarea fue la de agitar muchedumbres de zonas marginales durante la campaña del tabasqueño, pero sin ninguna experiencia en el manejo de la leche ni del sector.

Estaba en esas cuando martes y miércoles por órdenes superiores le llegó la instrucción de firmar un pedido de miles de toneladas de leche en polvo, compras prohibidas luego de escándalos en sexenios anteriores. Se negó a suscribir tal adquisición que representaba varios miles de millones de pesos y en lugar de ello intentó infructuosamente hablar con Ovalle al que “no encontró” y quien tampoco le devolvió la llamada.

Sada, en lugar de firmar el pedido, levantó un acta de compra ilegal para la Secretaría de la Función Pública, lo que le valió que esa misma primera semana fuera cesado por Ovalle.

Entonces Ovalle asumió la dirección de lo que es hoy Liconsa, con lo que incurre en una violación más, ya que ningún funcionario puede detentar dos o tres o más cargos en una misma administración.

Meses después Sada llevó el caso a la Auditoría Superior de la Federación que encabeza su coterráneo, el ex priísta David Colmenares Páramo, pero ni Colmenares, ni Irma Eréndira Sandoval (quien ahora investiga de nuevo a Bartlet, luego de haberlo exonerado por un evidente enriquecimiento súper explicable al tener 23 inmuebles y muchos millones al amparo de su pareja sentimental -a la que negó- y de su hijo. Ninguno ha hecho nada al respecto. Ovalle sigue al frente de Segalmex haciendo grandes negocios al amparo de un mecanismo denominado “terciarización” -que es darle en forma directa el proceso de hidratación de la leche a empresarios con quienes ha hecho alianzas a la luz del día- y haciendo adquisiciones millonarias sin licitación.

Caso IMSS-Vitalmex-Orinla

En estos 18 meses del gobierno de la 4T, esta actuación se ha hecho común. AMLO afirma que los presidentes de México siempre saben quién hace transa. Seguro entonces que sabe de todo el dinero que corre por fuera de las compras de su administración para las cuales se creó una sola ventanilla. No pos sí, diría mi abuela.

Un escándalo más se da hoy mismo en el IMSS y no es el de la compra desaforada y sin control alguno de ventiladores de respiración, cuyos precios varían de los 400 mil pesos a los casi 2 millones de acuerdo al clásico y muy efectivo principio de la corrupción de la desaparecida época neoliberal: ese que opera conforme al “acuerdo” de que, según el sapo es la pedrada.

Bueno, pues resulta que en una licitación para la adquisición de materiales edoscópicos, y luego de todo un proceso interno, el IMSS declaró ganador a Grupo Orinla.

El pedido era por 375 millones de pesos, 74 menos que la propuesta presentada por Vitalmex, cuyos directivos impugnaron ante el Organismo de Control la licitación.

El Organismo de Control detuvo el pedido y reabrió el proceso que ahora perfila asignar en forma directa a Vitalmex mediante el amaño de haber licitado de nuevo para darle oportunidad a esta empresa de presentar costos más bajos que los de Grupo Orinla. Ya sabe Usted, al 15 para el cierre y sin dar ninguna otra oportunidad a quienes habían ganado a fines del año anterior.

El caso es que Vitalmex es una empresa que goza de la atención de los medios por lo mismo: por los señalamientos de tranzas y componendas.

Mire lo que dijo de Vitalmex, sus dueños y directivos la columnista de negocios y finanzas de El Financiero, Lourdes Mendoza, apenas el 15 de abril anterior:

“Jaime Cervantes, dueño de Vitalmex, al triunfo de la 4T no dejaba de ufanarse de sus relaciones con este gobierno y que sus contratos y ganancias seguirían como cada sexenio. Y qué razón tenía, pues ha sido tremendamente favorecida en hemodinamia en el ISSSTE, sin importar las diferencias de precios. Baste decir que el diagnóstico de electrofisiología en el mercado cuesta 11 mil pesos y el ISSSTE lo compró en 66 mil 731 pesos. ¡Sí, cinco veces más!

“Lo mismo sucede en otros campos en los que, si no gana Vitalmex, gana su asociada Boston Scientific, y así se dividen ambos los pedidos. Pero esto NO es todo, ya también encontraron quién los apadrine en el IMSS. Con decirles que, hace unos días, sí, en plena etapa del coronavirus en la cual un día sí y otro también el personal médico se queja que Zoé Robledo no les da los materiales necesarios para protegerse y poder atender a los pacientes, pero le otorgaron a Vitalmex de manera directa, pues amañaron las bases, el servicio médico integral de cirugía cardiovascular y torácica por más de 129 mdp. ¿No que eran diferentes?”

Mendoza habla en su columna de un “negocio” alterno al de Grupo Onirla donde Jesús Puerta de la Madrid, ejecutivo de esta empresa, ya abrió proceso judicial por la chicanada que evidentemente le quieren jugar Zoe Robledo y sus funcionarios en el IMSS en descarado favor de Vitalmex.

Pero no sólo eso, ¿recuerdan ustedes a Alberto Barranco, hoy embajador de la 4T en el Vaticano? Bueno, pues Alberto antes de ser diplomático era columnista financiero de El Universal. Bueno, pues él también denunció las transas a base de compadrazgos y alianzas inconfesables de los dueños y ejecutivos de Vitalmex.

O sea, pues no que no eran iguales. A lo mejor AMLO tiene razón, su gobierno no es igual a los anteriores, es más descarado y corrupto, ¿o no?

A cuentas, al Senado

Las senadoras y los senadores de todos los partidos que integran el Grupo Plural Covid-19, creado para seguirle los pasos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su combate y control de la pandemia del coronavirus acordaron citar a comparecer a los servidores públicos del sector salud, económico y de la cancillería, con el fin de conocer a detalle la acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la República.

En una sesión virtual los senadores Lilia Margarita Valdez Martínez, Miguel Ángel Navarro Quintero, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Roberto Moya Clemente, Nuvia Magdalena Mayorga, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel Mancera Espinosa, José Ramón Enríquez Herrera y Rogelio Israel Zamora Guzmán indicaron que, sin el propósito de invadir facultades sino en busca de coadyuvar a encontrar soluciones en beneficio de la sociedad requieren de ir a fondo en las acciones de la administración ya que existen algunos gobernadores que van por su cuenta.

Los senadores del Grupo Plural coincidieron en que la pandemia del Covid-19 “hará necesario un cambio de paradigma en materia de salud; por lo que será fundamental establecer un diálogo permanente y crear una sinergia entre todos los poderes de la unión”.

Por su parte, todos los coordinadores parlamentarios, agrupados en la Junta de Coordinación Política que encabeza el zacatecano Ricardo Monreal dieron su respaldo a las acciones que desarrolla el Grupo Plural Covid-19 el cual expresó deseos de armonizar todo esfuerzo parlamentario en un momento que México lo necesita y exige, convocando a una reunión la próxima semana.

