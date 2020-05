Comerciantes de Cancún se quejan de la arbitraria colocación de mantas previniendo a la población por zonas de alto contagio de Covid-19

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Comerciantes establecidos que venden comida o alimentos de primera necesidad, se quejan porque las autoridades manejan un doble discurso, por un lado dicen que hay que apoyar a la planta productiva, a los trabajadores en general y por otro lado, amedrentan a la gente al colocar mantas de cuidado zona de alta peligrosidad de Covid-19.

Esto viene a colación porque esos puntos donde han puesto mantas, no manejan datos científicos, pues solo elucubran de que hay coronavirus en esas áreas, en las que los negocios que aún están arriesgando su poco capital para mantenerse abiertos y no dejen al garete a sus empleados, les cuesta más trabajo convencer a su clientela a que no dejen de comprarles.

Si en realidad existe peligro en las regiones donde están poniendo mantas de Cuidado, deben de sustentar porqué hay que evitar ir por ahí, pues es falta de profesionalismo de las autoridades, ya que parece ser que esas mantas las dejan donde se les ocurre, cuando lo mejor es que recalquen las recomendaciones de quedarse en casa, traer cubre bocas, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia, porque Benito Juárez es de los 11 municipios del estado, donde mayor número de casos y muertes se han registrado.

En temporada de influenza podría haber nuevo brote de Covid-19

La temporada de influenza ocurrirá en octubre, como cada año, pero en esta ocasión podría representar un rebrote de Covid-19, según advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por lo que afirma “hay que estar listos”, para atender a los pacientes que puedan requerir ayuda.

“Cuando venga octubre puedo garantizar que va a llegar la influenza, la influenza es cíclica, se presenta en todos los otoños e inviernos. Lo que nadie puede garantizar, pero es una sospecha creciente de la comunidad de salud pública a nivel mundial, es que junto con la influenza podrían presentarse rebrotes de Covid”, comentó.

Asimismo, agregó que “Dado que ambas se manifiestan de manera semejante con un porcentaje muy grande, 80-85 por ciento de casos leves, pero con un 15 por ciento de casos graves, puede ser que eso pudiera representar un reto adicional”.

Es irremediable reinfectarse

Por lo anterior es necesario prepararse para una epidemia larga, pues López Gatell aseveró que en la medida en que haya transmisión de SARS-CoV-2 en otras partes del mundo será irremediable reinfectarse también en México, situación que ya comenzó a darse en China, donde se registró un nuevo caso, después de tener aparentemente controlada la pandemia. “Respecto a los rebrotes, no perdamos de vista esto, lo hemos dicho hace varias semanas, preparémonos para una epidemia larga, eso es lo que se quiso decir y se sigue queriendo decir. La velocidad a la que disminuya la epidemia podría ser más lenta que la velocidad a la que ascendió”, dijo.

Reconversión de hospitales por 5 meses

Dado lo anterior, el Gobierno prevé la permanencia del modelo de reconversión de hospitales frente a Covid-19 al menos durante cinco meses más “Es un modo de respuesta de emergencias que permanecerá en forma fija, por lo menos de aquí a octubre; sin duda permanecerán activas todas las unidades”, aseguró.

No obstante, las unidades temporales sí podrían levantarse, como las creadas en el Centro Banamex o en el Autódromo, ya que las reconversiones hospitalarias deben permitir que haya una continuidad de operaciones para atender otros problemas de salud.

Finalmente, el funcionario señaló que espera un pronto retorno a la normalidad de actividades, “Esperamos que ya relativamente pronto logremos empezar a regresar a las actividades sino normales en el contexto de lo que vamos a identificar como una nueva normalidad, donde habrá adaptaciones permanentes que vamos a hacer a nuestra vida en el espacio público, en el funcionamiento de los establecimientos públicos, sociales o privados, en nuestro trabajo, en las escuelas, etcétera”.

Tren Maya: Hay 4 contratos para tramo de Palenque a Cancún

El gobierno federal dio a conocer que ya hay cuatro contratos asignados para la construcción de la infraestructura para el Tren Maya, en lo que se refiere al tramo desde Palenque, en Chiapas; hasta Cancún, en Quintana Roo.

Durante la conferencia diaria matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se espera que en junio se dé un contrato más con el que se arrancaría con los tramos internos en Quintana Roo.

“Bacalar, Chetumal, Calakmul y el entronque de nuevo con Escárcega, pero ya vamos, ahora más que nunca necesitamos hacer esa obra porque va a significar, solo en el tramo de Palenque a Cancún, Tulum, más de 100 empleos”, dijo el mandatario.

Añadió que esta misma semana se presentará en conferencia el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para explicar sobre los cuatro contratos que ya se tienen para iniciar a construir el tren en esta zona del estado.

Afirma que, con la construcción de los 900 kilómetros, se generarán alrededor de 100 mil empleos, tanto temporales como permanentes.

Suspensión provisional del primer tramo

Indígenas de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua informaron que un juez les otorgó una suspensión provisional para evitar que el Gobierno federal continúe con las obras del Tren Maya en sus municipios.

Los indígenas de esos municipios impugnaron la obra al considerar que en este momento no existen condiciones para que el Gobierno federal continúe con el proyecto.

“La Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión, pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades”, indicaron en un comunicado.

No obstante, a través de una “nota aclaratoria” Fonatur informó que “NO HA SIDO NOTIFICADO oficialmente de ningún amparo por la autoridad judicial por lo que en caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno”.

Empresas necesitaran certificación de seguridad sanitaria

Después de levantar la cuarentena por la contingencia del Covid-19, han informado las autoridades estatales, que las empresas necesitarán un certificado de seguridad sanitaria para poder trabajar.

Los detalles sobre la certificación, en la que se contemplan hasta 150 criterios de evaluación y el plan de reapertura serán anunciados por el gobernador Carlos Joaquín a la brevedad y cabe mencionar que el trámite será gratuito.

El gobierno de Quintana Roo se encuentra preparando la Certificación de Seguridad Sanitaria, la cual será un requisito necesario para que un aproximado de mil 600 empresas turísticas en el estado puedan iniciar operaciones, de no haber eventualidades, a partir del 1 de junio.

Detallaron que la certificación será gratuita y necesaria para que hoteles, parques temáticos, agencias de viajes, transportistas, entre otros, garanticen cierto estándar de seguridad sanitaria que reduzca el riesgo de contagio una vez reiniciada la reapertura del sector en el estado, indicó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo.

A partir del próximo 15 de mayo se habilitará la certificación en el portal de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo para que las empresas carguen su información y puedan ofrecer sus servicios de acuerdo con estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

“A las empresas les convendrá aparecer en el listado de certificaciones, lo cual protegerá no solo a la actividad empresarial, sino a trabajadores y habitantes en general” concluyó Vanegas.

