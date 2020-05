Regreso a la “nueva” normalidad

Punto por punto

Augusto Corro

El gobierno informó sobre las tres etapas para reapertura denominada “Regreso a la nueva normalidad” en función del confinamiento efectuado por la invasión del mortífero coronavirus (Covid-19).

Primera etapa. Inicia el 18 de mayo en 269 municipios de 15 estados.

Segunda etapa. Del 18 al 31 de mayo se preparará la reapertura de actividades esenciales, construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

Tercera etapa. El 1 de junio se establecerá un sistema de semáforo por regiones para reiniciar actividades sociales, educativas y económicas.

El plan, según las autoridades, debe seguir un camino gradual, ordena y cauto para alcanzar los objetivos planteados ante la crisis por el Covid-19.

Las autoridades educativas declararon que el regreso a clases sólo se realizará cuando sea seguro para los niños y para la comunidad escolar.

Los planteles educativos se abrirán cuando las comunidades estén en semáforo verde, según las indicaciones de la autoridad sanitaria.

En términos, fue señalado el rumbo a seguir para superar la pandemia del Covid-19. Ahora tendremos que esperar, con paciencia, los resultados.

Como se vea, el regreso a las actividades tiene una dosis considerable de riesgo, debido a que aún no se tiene la medicina para matar al virus.

Es nuestra responsabilidad colaborar con las autoridades para detener la cadena de contagios con la aplicación de las medidas sanitarias y el confinamiento.

No será fácil, porque amplios sectores de la población se resisten a la aplicación de medidas preventivas y sin precaución alguna se mezclan, por ejemplo, entre las personas que usan el transporte colectivo.

Tendrán que intensificarse las exhortaciones para el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es muy importante que no se baje la guardia. Si alguien siente los síntomas provocados por el virus, debe aislarse, sin demora.

Esta recomendación va directamente a los miles de usuarios del transporte público de la Ciudad de México y municipios circunvecinos del Estado de México (Edomex).

La necesidad de regresar a las actividades no debe ser motivo para bajar la guardia frente al coronavirus. La pandemia todavía no pasa. Los resultados del regreso a la nueva normalidad no serán inmediatos.

No olvidar que en algunos países donde se declaró controlado el virus tuvieron un resurgimiento del problema.

Si bien es cierto que la industria tiene que reanudar labores para cumplir compromisos, es muy importante que los trabajadores tengan la protección adecuada.

La salud está por encima de todo. El coronavirus no distingue a sus víctimas.

Tras las medidas señaladas por la autoridad para salir poco a poco del aislamiento, queda pendiente el problema de la pobreza.

Por la pérdida del empleo o la reducción del sueldo se complicará la vida de amplios sectores de la población.

Millones de personas no contarán con los recursos suficientes para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.

Por esas razones era urgente reanudar actividades. Por supuesto, que la reactivación económica no será tan rápida. Además crecerá el empleo informal.

Siempre que trato el tema del coronavirus aprovecho la oportunidad para pedirle a todo mundo: hombres, mujeres, jóvenes, etc., que se cuiden, que lleven a cabo el aislamiento al pie de la letra.

Como se sabe, México es uno de los países que ocupa los primeros lugares en obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Y precisamente aquellos con esos problemas de salud son presa fácil del coronavirus. También se debe incluir a las personas de la tercera edad con riesgos altos de contagiarse.

En fin, estamos en la ruta hacia la nueva normalidad para superar la crisis a la que nos llevó el Covid-19. Mucho dependerá de nosotros tener resultados provechosos o insatisfactorios. ¿Usted qué opina amble lector?

aco2742@hotmail.com