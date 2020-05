El síndrome de la cerveza

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Errores, al elegir actividades esenciales

Covid-19 tomó por sorpresa a la 4T

Economía pobre y cotidiana, aniquilada



Barbosa cuestiona política de AMLO

El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que

abandonar la batuta para no molestar a la orquesta

Herbert Von Karajan, director de orquesta austriaco

Varias actividades económicas fueron abandonadas por el gobierno federal, en aras de proteger a sus trabajadores de contagios por coronavirus. Esto no es cuestionable desde el aspecto puro de la salud.

Sin embargo, en la precipitación de los burócratas dejaron varias actividades fuera de ese mecanismo de cuidado de la salud. Pensaron en la sana distancia, que no es mala y debe mantenerse, como única herramienta contra la propagación del coronavirus.

Y menciono precipitación burocrática, ya que no se adelantaron y pensaron en los mecanismos de protección que existen, en estos tiempos y se utiliza cotidianamente en muchos sectores de la industria como la alimentaria y la farmacéutica. Sus uniformes cubren materialmente todo el cuerpo. En especial la dedicada a la fabricación de medicamentos, no dejan pasar ni el halo de los empleados.

Las medidas emergentes debían haber sido tomadas de inmediato para evitar el freno de la economía. Se trataba de acciones creativas y contundentes; un empleado cuando es irreflexivo en su trabajo y quiere hacer rápido sus tareas sin tomar en cuenta la precisión científica, simplemente incurre en errores.

Podemos todos regresar a las actividades económicas. Materialmente todas. Empezando con nuestro gobierno, no ha entendido que se necesita ser específico en cada una de las decisiones y áreas que se afectarán.

Un ejemplo, es el sector cervecero. A alguien en la secretaría de Economía, que comanda la que no sabe leer cifras más allá de los miles, se le ocurrió que debería evitarse la producción de cerveza. Quizá estimaron con fuerza las actividades morales, como aquellos políticos que decretaron Ley Seca y estimularon el consumo de alcohol adulterado.

No tomaron en cuenta aspectos de tipo social. La cerveza es un relajante social que se consume en grandes cantidades en épocas de calor. Por si fuera poco, paralizaron a miles de campesinos y agricultores de cebada, cuya producción este año quedó totalmente abandonada y difícilmente podría colocarse en el mercado, por lo que se echaría a perder. A todo ello, le agregamos el síndrome de abstinencia de miles de “adictos” a esa bebida espirituosa. No se trataba únicamente de un factor económico, sino social. Además, los burócratas de la Secretaría de Salud, no se dieron cuenta que en la producción de cerveza, los trabajadores usan ropa esterilizada para no contaminar el producto.

Como esto, hay otras actividades del sector alimenticio, aeroespacial, restaurantero, algunos servicios y comercios. Todos pueden funcionar en tiempos del coronavirus. Sólo se tienen que extremar medidas de control para evitar contaminación y contagios.

Todos los sectores productivos deben aprender a sobrevivir con el Covid-19. Irremediablemente se enfermarán muchas personas, pero se le da tiempo a la producción de vacunas y medicinas que están en fase de aprobación. Se encontraron armas para aniquilar al coronavirus que provoca el síndrome de insuficiencia respiratoria. Sólo es cuestión de tiempo para poder erradicarlo materialmente del planeta, así como otras enfermedades que provienen de animales y que afectan la salud de los seres humanos.

Todo se puede, con orden y creatividad. Invirtamos en ciencia, tecnología y en conocimiento. No gastar en políticos y demagogos. Estos gastan nuestros recursos con impunidad.

PODEROSOS CABALLEROS: Otros negocios, considerados como no estratégicos como el restaurantero, el comercio de mercancías y productos que no son comida y medicinas, así como servicios como estéticas, dentistas y otras especialidades médicas, podrían abrirse con mayor confianza que el sector industrial. Todos, claro, con altos niveles de seguridad y sanidad. Protección al 100%. Estos darían movimiento a otro sector de la clase media, con menos riesgos sanitarios, ya que se protegerían al extremo los prestadores de esos servicios. *** Se queja el gobernador poblano, Miguel Barbosa, que la industria automotriz sea considerada por el gobierno federal como actividad esencial. Las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haría insuficientes las medidas sanitarias de su gobierno. Esta semana, la entidad enfrentará el momento más crítico de la pandemia y Miguel no duerme de pensar la pesadilla que tendrán los ricos del estado, entre los que se encuentra él mismo. Bueno, eso lo dicho hace unas semanas y a penas se dio cuenta que el Covid-19 no sólo afecta a los ricos, sino también a los pobres. Por cierto, debido al estigma que impulso con sus declaraciones irreflexivas, el gobernador poblano hizo que se ocultaran y salieran del estado varios enfermos por temor al linchamiento social que provocan morenistas irresponsables.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: GINgroup donó a Fundación IMSS más de un millón de piezas de protección para el personal médico entre guantes de nitrilo y cubrebocas tripaca. Con este tipo de apoyo entregado al IMSS, la empresa que preside, Raúl Beyruti Sánchez, contribuye a que médicos, enfermeras y todo el personal de los servicios de salud que trabajan para salvar vidas en las clínicas y hospitales de Seguro Social se sientan apoyados, protegidos y estimulados para seguir combatiendo el Covid-19 y sus efectos en la salud de miles de mexicanos.

