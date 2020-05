Generadores del miedo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Mucho se tendrá que investigar sobre los distribuidores y productores de las bebidas con alcohol adulterado que han dejado más de cien muertos en Puebla y Jalisco. Por supuesto que hay muchas botellas en el mercado y que será más o menos sencillo dar con esos criminales.

Ahora resulta que existen algunos “terroristas” que amenazan a los medios de atentados porque se dice que “critican al Presidente” y la verdad es que este tipo de actos son constantes en los medios de comunicación y lo normal es que se dejen esas “amenazas” en los botes de basura. Resulta difícil creer en que el presidente López Obrador que tienen un amplio historial de acciones en su contra, tenga el tiempo o pierda el tiempo en dar amenazas a sus “críticos”, cuando sabemos que no es ni su estilo ni sus convicciones, es un hombre que puede tener muchas fallas, pero no tiene espíritu de dictadorzuelo ni de represor.

Existen sistemas que aplican este tipo de acciones en la política con el fin de despertar odios y temores y desconfianza en contra de los hombres del poder, es normal que se den este tipo de actos en tiempos de luchas electorales, pero ahora resultan inadecuados porque lo primero que debemos hacer es el de luchar por la VIDA DE LOS MEXICANOS, garantizar su seguridad de empleo y patrimonio y vidas en contra de los actos de la crisis sanitaria y económica que afectará la zona de la seguridad pública y nacional. Es lógico que en muchos sitios, los estudios así lo indican, con la crisis económica y sanitaria se provocarán actos de rapiña y rebeliones en contra de los gobiernos y de los grupos de poder, pero en el caso de México tendremos que reconocer que desde el inicio del gobierno de AMLO le damos la razón, en el sentido de que sus esfuerzos están destinados a los apoyos a los pobres y que en este sentido, además de la gran aprobación y confianza que generó el cambio electoral, los ciudadanos se han mantenido fieles a sus dichos y aprueban muchos de sus actos, de tal suerte que en los peores momentos, su aprobación real es superior al sesenta por ciento de la población y ahora se encuentra en los linderos del setenta por ciento de aprobación, y esto indica el apoyo popular que goza, y cuando un gobierno tiene ese apoyo popular es un gobierno fuerte y mantiene a un dirigente fuerte y confiable a pesar de los duros ataques que recibe diariamente de parte de sus “enemigos” que dice él, son contrincantes, pero en la realidad son enemigos duros y perversos en muchos casos.

Ahora se hablará mucho sobre la famosa “militarización del gobierno”, pero la realidad, ésta ha sido aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos desde inicios del año y solamente se establecen nuevas normas y estrategias para el control de los grupos de la delincuencia organizada para que se logre sostener la paz social y la seguridad pública en el país.

Hoy, además de sostener la lucha por la vida de los mexicanos, también se deben esforzar para sostener los empleos y con ello los ingresos de millones de mexicanos, no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir y ahora, por las condiciones económicas, estamos en el desamparo y hay que RESISTIR, así sucedió en las grandes crisis que hemos sobrevivido, así pasó cuando los terremotos del 85 y los desastres del “ROBAPROA” o los escándalos y asesinatos de los tiempos de Salinas de Gortari, Y AL FINAL DE TODO, PASARON LOS TIEMPOS DUROS PARA DAR PASO A NUEVOS DERROTEROS Y CAMINOS EN LA VIDA.

Sin duda, hay mucha frustración en muchos, miles de hombres honestos y buenos han perdido todo su esfuerzo en pocas semanas, vieron cómo se esfumaron sus sueños y de cómo se suceden los hechos que dan pie al cierre de sus negocios y empresas, muchos, sufren con sus colaboradores porque los conocen y sienten en carne propia sus penurias y miserias, y esto genera mucha frustración y enojo, pero esto no lo generó el Presidente, a pesar de que muchos indiquen que es el responsable. El coronavirus se generó fuera y afecta al mundo, algunos dicen que es el reacomodo del nuevo orden económico internacional, que son las pugnas reales de las guerras bacteriológicas, que es el nuevo tipo de guerras donde se destruyen vidas y sueños y no propiedades que darán la posibilidad a los países imperialistas de controlar la economía y los recursos de muchos países para controlar al mundo, en fin, eso lo podremos conocer y saber al tiempo, pero hoy, sin duda nos debemos ocupar en sostener la vida de los mexicanos y de salvar sus empleos e ingresos, garantizar su seguridad y velar por la soberanía nacional y la independencia con paz y libertad, y no son simples enunciados, son convicciones generacionales de millones de mexicanos, por ello, antes de pelear debemos buscar los acuerdos y ya llegaran los tiempos de los enfrentamientos, pero no tratemos de descarrilar los esfuerzo de los mexicanos solamente para dar salida al enojo y frustración que nos genera la realidad.

Lo que es cierto es que al interior del partido en el poder: Morena, existen muchos grupos y “tribus” que compiten por encontrar los mecanismos para controlar puestos y presupuestos y avanzar en el control del poder, así, desde los tiempos actuales se han despertado las ambiciones y buscan posesionarse en la fuerza de sus “suspirantes”: Monreal, Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y ahora, hasta López-Gatell o la secretaria del Trabajo y alguno que otro gobernador, y cuando en los tiempos de crisis hay luchas políticas por la sucesión presidencial adelantada, aunque solamente se manifieste en las confrontaciones y maniobras de las tribus y sus jefes, hay, al final de cuentas, desestabilización y no hay la unidad necesaria para superar los tiempos malos, así que el Presidente debe imponer el control porque sabe cómo es este desastre y lo ha vivido y no se puede dejar al garete, sino se tiene que mantener el timón firmemente tomado para que el barco no dé tumbos y se hunda, lo pedimos por el bien de todos y ojalá lo puedan entender los acelerados en la sucesión. La política no es de golpes, es de convicciones y de organización, cuando el golpismo interno gana, el fracaso es total… hay que ver la historia del país para entenderlo en la realidad.

