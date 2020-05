Pues que siempre sí…

Este lunes tuve oportunidad de entrevistar al doctor Ricardo Cortés, Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y pues que siempre “sí”… que todo indica que la cifra de muertos, por lo menos en la CDMX, es mayor a la que se anuncia de manera oficial día a día.

A pregunta concreta de si las cifras son exactas, el doctor Cortés, quien acompaña en muchas de las conferencias vespertinas a Hugo López Gatell, me afirmó que pues que siempre sí… que “la cifra de fallecidos por Covid19 sí es mayor a la que se da a conocer… (sic)… los servicios de salud, las personas profesionales de la salud están cien por ciento volcadas en la atención de la gente y a veces el registro, el llenado de un certificado de defunción, queda un poco más en segundo plano, porque la atención está centrada en atender a las personas y esto puede ocasionar un gran retraso en los reportes, dependiendo en la carga de trabajo…. el número de defunciones es mayor a las que sabemos ahora… el número exacto nos lo dará el Inegi en unos meses más…”

Pero mire usted, y ya lo habíamos comentado anteriormente en este espacio, gran parte del incremento en el número de contagiados y de fallecidos son responsabilidad de los mismos ciudadanos que siguen sin respetar las instrucciones de la Secretaría de Salud.

O no me va a decir, querido lector, que este fin de semana no vio a más personas en las calles y en los mercados “sobre ruedas”, más tráfico y más personas sin cubrebocas. Entonces, ¿así cómo?

Y pretextos no faltan, ya sea por un funeral de la “Unión Tepito”, un cierre de calles en Tláhuac o un plantón a las afueras de Palacio Nacional para pedir apoyos al gobierno. Apoyos que, por lo menos ahora, no llegarán… si es que llegan.

Aunado a esto, están los famosos “Municipios de la Esperanza”, que no son otra cosa más que aquellos municipios que no tienen contagios y que no colindan con algún municipio con casos de Coronavirus.

Pues bien, este lunes reiniciarían sus actividades, y hasta el mediodía no se había hablado de algún municipio con una importante población que se haya reactivado. Si alguno lo hizo, ha pasado imperceptible. Pero esto por supuesto levanta el ánimo de muchos y la irresponsabilidad de otros que creen que todos están ya listos para reiniciar actividades. Y no es así.

Al tiempo de que para unos hay buenas noticias, para otros no lo son tanto, ya que el número de contagiados y fallecidos ha ido en aumento. Será un contrasentido o no pero es un hecho que el gobierno ya no puede detener más a los mexicanos. Los problemas económicos van a ir en aumento con el paso de los días.

Sin embargo, a pesar de todo esto, aprovechando que media humanidad está más atenta del Coronavirus que de otros temas, y cuando se necesita generar confianza en empresarios nacionales y por supuesto extranjeros, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció lo impensable: la desaparición de las energías renovables y con esto la salida de millones de dólares de inversión en nuestro país… y con esto, el mensaje de siempre “mantengo mi compromiso de que no habrá incrementos en el precio de la luz”, así lo dijo el Presidente en la mañanera al igual que anunció en campaña que los precios de las gasolineras no subirían y para antes de la llegada del Covid19, la gasolina pues que siempre si subió y alcanzó hasta los 21 pesos por litro.

Así que por lo pronto, ahorre en energía eléctrica… se lo aconsejo, no quiero escribirle en unos meses pues que siempre sí…

