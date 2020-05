Gobernador Carlos Joaquín solicita a CFE revise cobros excesivos a quintanarroenses

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Denuncian usuarios abusos de la paraestatal en plena pandemia

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, solicitó de manera formal al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, que revise las denuncias de los quintanarroenses sobre cobros excesivos en sus tarifas durante la pandemia.

El jefe del Ejecutivo estatal remitió su petición mediante el oficio 057/2020, en el que pide aclarar cuántos errores se han dado en las tarifas. “Me han reportado la llegada de recibos domiciliarios de CFE con muy altos costos. Algunos usuarios han acudido a las oficinas de la Comisión y se han aclarado los supuestos errores, pasando de más de 40 mil pesos a menos de 2 mil, es decir 38 mil pesos de error”.

“Solicito a la CFE revisar cuántos “errores” hay en los recibos de energía eléctrica de Quintana Roo, y resolver esa situación que pone en una situación vulnerable a nuestra población en un momento de muchos problemas por la contingencia del Covid-19; Todas las poblaciones del estado se han visto afectadas por esta situación’’, señaló.

En el documento, el mandatario estatal exige una pronta solución al problema. “Hicimos una solicitud de revisión de los recibos domiciliarios de @CFEmx en #QuintanaRoo, debido al llamado de varios ciudadanos pidiendo apoyo en esta situación que pone en vulnerabilidad a las familias del estado”, escribió en redes sociales.

Quintana Roo se sumó a las quejas contra la CFE por supuestos cobros excesivos a usuarios en plena contingencia sanitaria, luego de que el gobierno de Yucatán también se pronunciara en contra de los cobros que se han triplicado en el último bimestre en algunos hogares y negocios.

A la queja también se adhirió la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien aseguró que le llegó una queja de un negocio que, pese a estar cerrado, lo están obligando a pagar 40 mil pesos. “Los cobros en estos momentos donde estamos más tiempo en casa son abusivos, porque muchos de ellos que son negocios cerrados y no tienen actividad comercial”, enfatizó.

Personal de salud del Hospital General requiere equipo adecuado

El personal de enfermería y médicos del Hospital General de Cancún que atienden a pacientes con problemas de coronavirus se quejan de que no les están abasteciendo el equipo necesario para no correr tantos riegos por la pandemia, situación que los tiene muy preocupados.

Los manifestantes afirman que el equipo que les entregaron las autoridades sanitarias no es de buena calidad, como las mascarillas reutilizables que les otorgó la titular, mismas que no llegaron a los enfermeros y enfermeras que están en lo que se denomina como la primera línea de atención.

Hay dos jefes de área, pero ninguno les ha dado respuesta favorable, no obstante, los quejosos siguen proporcionando el servicio de la mejor forma posible, gracias a los donativos y al apoyo de diverso organismos dela sociedad civil y de la solidaridad de sus compañeros.

Cabe mencionar que de acuerdo a datos de las autoridades de salud del gobierno federal, Quintana Roo es uno de los estados con más de 90 trabajadores de Covid-19, entre los que se han registrado ocho defunciones, por lo que el personal del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud estatal exigen garantías y las herramientas básicas, para no correr tantos riesgos en el desempeño de su trabajo.

Tren Maya: AMLO advierte a empresas “cumplen o veto”

Durante su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, si las obras del Tren Maya culminan en tiempo y forma, reconocerá en la placa de inauguración a las empresas constructoras, no obstante, si llegan a incumplir con lo acordado quedarán vetados de cualquier obra relacionada con el gobierno federal y además serán exhibidos.

“Si quedan mal aquí mismo se va a dar a conocer, cuando menos en México, no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el gobierno. Si quedan bien, en la placa de inauguración de las obras, con el mismo tamaño de letra, se va a hablar de que son obras del pueblo construidas por el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, así también el reconocimiento a la empresa que realizó y que cumplió, sea una empresa nacional o sea una empresa extranjera”, advirtió.

Asimismo, el mandatario añadió que hablará con los directivos de las constructoras para que cuando se regrese a la “nueva normalidad” no se detengan las obras y se cumpla con el presupuesto pactado. “Vamos a hablar con los ingenieros encargados de obra, quiero también incitar cuando inicien los trabajos a los directivos de las empresas, la mayoría son empresas mexicanas que es un compromiso público para cumplir en tiempo, en forma, en presupuesto, nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal que no estaba prevista, no eso ya se terminó”.

A lo anterior agrega, que “nada de que faltaron ingenieros, nos faltó equipo, no pudimos avanzar, nada de que no se cumplió la meta de avance en el año, pero ‘vamos a cumplir, vamos a terminar el próximo año, a mediados de año’, no. Es cumplir cabalmente, esa también es una nueva normalidad, es el regresar a la nueva normalidad, nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay gobierno federal corrupto, así como no se pide moche para entregar las obras, no hay influyentismo, así como hay piso parejo, no hay soborno, igual las empresas”.

Banderazo, a finales de mayo

López Obrador, destacó que el banderazo para las obras del Tren Maya, tentativamente sería el 30 y 31 de mayo, pero esto dependerá de las recomendaciones de las autoridades de salud y las medidas de sanitarias implementadas ante la pandemia, ya que no se sabe cuál va a ser el comportamiento del virus en las próximas semanas.

“Tengo que prepararme, porque es muy probable que cuando reinicie, me traslade yo por carretera, aunque tarde un poco más, pero para cuidarnos, para dar el buen ejemplo. Si no se puede, porque las autoridades de salud consideren que todavía no deba de salir, pues lo hago por teleconferencia, damos un banderazo desde aquí, desde Palacio, siempre y cuando también tengan las autorizaciones las empresas del equipo que está autorizando el reinicio de actividades que tiene que ver con funcionarios de Salud, del Trabajo, Economía y del Seguro Social para que les aprueben los protocolos y puedan llevar a cabo obras” detalló.

En caso de tener autorización, comentó, “puedo dar un banderazo desde aquí, virtual, a los cuatro tramos: de aquí a Palenque, Chiapas; de aquí a Escárcega, Campeche; de aquí a Mérida; de aquí a la entrada de Holbox, en Quintana Roo, en la autopista Mérida-Cancún, que por ahí va a ir el tren. Son cuatro tramos, ya están entregados los contratos, casi 900 kilómetros de Palenque hasta Cancún. Ya se tienen también los recursos y ya van a empezar este fin de mes”.

montanezaguilar@gmail.com