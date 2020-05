Todo el peso de la ley contra quienes violenten mujeres en sus propios hogares

Advierte el alcalde de Nicolás Romero

Nicolás Romero, Estado de México.- Durante la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19, misma que mantiene en cuarentena a la mayor parte de la población para protegerse contra la posibilidad de contagiarse, quedándose en casa, el gobierno del alcalde Armando Navarrete López, no deja de apoyar a las mujeres que son violentadas en sus propios hogares.

Ante este panorama, la actual administración informó que frente al riesgo que representa para la integridad de las personas del sexo femenino estar confinadas en sus domicilios en compañía de quienes las agreden, el programa Puerta Violeta sigue activo y vigilante, para proporcionarles ayuda y asesoría en caso de que así lo requieran.

Por ello, en lo que va de la contingencia sanitaria, mediante dicho programa han sido atendidas 205 mujeres y se han realizado 35 denuncias electrónicas, en el periodo que comprende del 28 de febrero al 17 de mayo.

Asimismo, en el horario de trabajo 24/7, del 17 de febrero al 17 de mayo se apoyó a 275 mujeres, desglosándose estas acciones de la siguiente manera: en febrero se respaldó a 82 féminas, en marzo a 68, abril 74 y lo que va de mayo, 51.

Además, en el lapso del mes de noviembre del año pasado, con corte al 10 de mayo de 2020, se otorgó apoyo a 321 mujeres, de las que 295 sufrieron violencia familiar, registrando el más alto nivel la colonia El Tráfico, con 33 casos, mientras que las comunidades de La Libertad y Zaragoza, tuvieron 10 cada una.

Finalmente, el presidente municipal exhortó a las nicolasromerenses que hoy se encuentran en sus hogares por las medidas decretadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no se queden calladas y denuncien a quienes las ataquen, por lo que reiteró que frente a la violencia doméstica no están solas, ya que cuentan con el respaldo de su administración, invitándolas a acercarse al programa Puerta Violeta, así como a bajar la aplicación digital Botón Violeta Mujer Protegida. Armando Navarrete, dejó en claro, que no se tolerarán las agresiones contra las mujeres de la demarcación, puesto que se aplicará todo el peso de la ley a quienes se atrevan a hacerlo.