Ninguna sorpresa que el Valle de México continúe en semáforo rojo por pandemia

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No es nada sorpresivo que frente a esta pandemia de Covid-19, el Valle de México continúe en semáforo rojo y la fecha para la incorporación paulatina a la denominada nueva normalidad, sigue corriéndose, ante la obstinación presidencial de que no se apliquen pruebas para detectar el coronavirus, a estas alturas.

En días recientes, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ya había “echado las campanas al vuelo” en cuanto el regreso a las aulas de los alumnos el próximo 1 de junio, sin embargo, en el caso del Valle de México eso no podrá ser; prácticamente será en agosto cuando a lo mejor podría haber alguna posibilidad, pero lo más probable es que el fin del ciclo escolar nos agarre todavía en cuarentena en la mayoría del país, con eso de que las fechas se corren y se corren.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que será hasta el 15 de junio cuando la capital de la república permanecerá en semáforo rojo y habrá que ver qué ocurre en los próximos días, aunque hay algunas actividades que empezarán a incorporarse, no es osado señalar que la situación pinta para dramática porque la llamada nueva normalidad retornará hasta que el semáforo se encuentre en verde y aquí la pregunta es si habrá economía que lo aguante, sobre todo para el caso de la CDMX, pues entre otras cuestiones, la actuación de la señora Sheinbaum, ha sido bastante cuestionable, así que eso de que es de las mejores evaluadas con respecto al manejo de la pandemia por parte de los gobernadores, estaría por verse.

En fin, otro de los que está más que inquieto y ya no sabe cómo hacer para que esta pandemia acabe, es ni más ni menos que el mismísimo presidente López Obrador, que si bien en su gustadísima conferencia de prensa “stand-up” mañanero de ayer, hizo un llamado a no relajar las medidas de sana distancia y confinamiento para abatir el coronavirus porque, según su muy personal punto de vista, “ya faltan pocos días” para reincorporarse a la nueva normalidad y si no, que le pregunten al diputado Gerardo Fernández Noroña, que apela a su derecho de no usar cubrebocas y de contagiarse de coronavirus, por otro lado, ya le urgen las multitudes.

Ojalá y fuera cierto que la curva hubiera sido aplanada, pero con tantas mentiras con las que se ha manejado el Presidente, ya resulta difícil creerle. Cuestión de recordar cuando desde Oaxaca, en los inicios de esta pandemia, exhortaba a la población a seguir saliendo y visitando restaurantes porque, -otra vez según él-, no pasaba nada.

Es más, el tabasqueño arde ya en deseos de inaugurar los diferentes tramos de una de sus magnas obras, el Tren Maya, lo que tiene planeado realizar entre el 30 y el 31 de mayo; porque esa idea de hacerlo a distancia, no le agrada para nada, ya que lo suyo, lo suyo, es seguir en su papel de candidato, por eso está tan ansioso a la respuesta que le dé el flamante subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que llega tan, pero tan guapo a su conferencia vespertina, según alguna reportera asidua asistente.

Ahora habría que preguntarse si el Presidente será tan irresponsable y la respuesta es que lo más seguro es que sí.

Además, eso que hizo López Obrador de bautizar, en una acción muy tramposa, como “municipios de la esperanza”, -muy buena propaganda para su partido, por cierto-, a aquellos que no tienen prácticamente ningún caso de contagio de Covid-19, no le funcionó y le vino a demostrar que tiene un poder de convocatoria muy bajo, ya que por sus reglamentos de usos y costumbres o porque así lo decidieron a nivel local, ninguno se reincorporó a la actividad y optó por seguirse cuidando.

Ahora nada más faltaría que al tabasqueño se le ocurriera irse a meter a éstos para organizar sus actos proselitistas. Sin embargo y a pregunta expresa sobre su opinión respecto a quienes se rehúsan a seguir las medidas indispensables y preventivas del Covid-19, el mandatario respondió que no se actuará en contra, “pues el cumplimiento de las medidas de mitigación deberá ser sin nada de autoritarismo”.

O sea, a López Obrador le gusta el autoritarismo pero para otros asuntos.

Municiones

*** Aun con la pandemia de Covid-19, los movimientos se empiezan a dar en Morena de cara a las elecciones que habrá en diferentes gubernaturas en 2021 y esto se reflejó en las primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de ahí, que dos senadores que pertenecen a la fracción de Morena, solicitaron licencia a su escaño. Susana Harp Iturribarrría y Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron ante la Comisión Permanente su solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir 15 de mayo. Harp informó que se separa de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 15 de julio, porque será el enlace entre el gobierno federal y el estado de Oaxaca para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, lo cual podría ser cierto, pero la legisladora también trae en la mira, empezar a trabajar en su estado para convertirse en candidata de su partido a la gubernatura del estado. Por su parte, Félix Salgado solicitó tramitar ante el pleno de la Comisión Permanente una licencia al cargo de Senador de la República por tiempo indefinido, para que surta efecto a partir del mismo día. Con anterioridad, por las “benditas redes”, el controvertido senador por Guerrero difundió sus aspiraciones para convertirse en el sucesor del actual mandatario estatal, Héctor Astudillo, pero no fue nada bien recibido y lo cuestionaron porque si por algo se ha caracterizado Salgado Macedonio, es por ser más bien irresponsable en sus funciones y por el desenfado con el que suele tomar asuntos importantes como por ejemplo, cuando en los inicios de la pandemia en el país, el senador se fue a la playa a tomar cerveza, sin mayor problema.

*** Y otra que abandona la fracción parlamentaria de Morena en la cámara alta y no precisamente para hacer proselitismo, es Lilly Téllez, quien ayer hizo formal su separación de dicha bancada que a últimas fechas, de plano se le lanzaba a la yugular a la senadora Téllez pues sus diferencias con respecto a sus ex correligionarios, eran cada vez más fuertes. Así que “por aquello de las nubes”, pidió a la Mesa Directiva, se le otorgue el debido apoyo para realizar sus labores legislativas. ¡Qué tal!

