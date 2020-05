Aniquilan nuestra salud para que viva la CFE

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cenace recula, pero dejó grave huella

Monopolio corrupto e ineficiente

Termoeléctricas con carbón mineral

Socialistas, capitalistas de gobierno

Del seno de la pobreza es de donde por lo común

salen la ciencia, el ingenio y los talentos

Barón de Holbach (1723-1789) Filósofo francés

El Covid-19 desnudó no sólo al sistema de salud nacional y sus graves carencias, sino también la corrupción de políticos ligados a la Cuarta Transformación, la falta de preparación de los burócratas en los altos puestos y el cáncer que corroe a las “empresas productivas del gobierno”, léase Comisión Federal de Electricidad y Pemex.

Desesperado, el Ejecutivo federal hace lo indecible para rescatar a estas dos empresas. Ambas compañías han sido saqueadas no sólo en los últimos años, sino en las últimas seis décadas. De empresas eficientes, como también lo eran el IMSS y el ISSSTE, se convirtieron en auténticos botes de basura, donde llegaban a pepenarlos cientos de funcionarios públicos que no se cansaron de saquearlos.

Esto los sabía perfectamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ahora, en lugar de sanearlas, las quiere rescatar con recursos públicos. Son fobaproas públicos para dos empresas que han demostrado ser un gran negocio para miles de empleados que las saquean sin piedad.

Pero, lector, déjame platicarte de la CFE, que ahora dirige Manuel Bartlett, un ex priista de abolengo, hijo de priista y nieto priista, que al caer en desgracia el grupo salinista llamado la “Familia Feliz”, prefirió refugiarse en un partido que creó Raúl Salinas de Gortari, el Partido del Trabajo. Desde ahí, se alió a AMLO y ahora es uno de los poderosos funcionarios de la 4T.

La CFE está quebrada. En el neoliberalismo se abrió a la competencia y tiene que ofrecer servicios mejores, más baratos y, especialmente, rentables para el gobierno. Esto es materialmente imposible, por lo que estaba sentadita en el su turno al patíbulo.

La corrupción de esa empresa es similar a la de Pemex. En ambos casos los recursos no fueron usados para su reactivación económica, sino para ser utilizados a discreción para el presupuesto. Esta es la apuesta de la 4T. Seguir con un monopolio de electricidad y tener cautivos a los clientes a los que les cobran lo que les da la gana. Es impresionante el abuso que cometen contra los usuarios, debido a que no hay un freno a su voracidad. Tienen las líneas finales, la última milla, para que las empresas de energía limpias puedan surtir de energía a la población. El bloquear las pruebas preoperatorias por el Centro Nacional de Control de Energía Cenace), es darle una mano del tamaño del mundo a la CFE para que no se muera ante la competencia.

El director del Cenace, Alfonso Morcos Flores, defendió el acuerdo emitido el pasado 29 de abril que suspende las “pruebas preoperatorias” de plantas de energía limpia en el país. Ante senadores, Morcos dijo que la demanda de energía eléctrica bajó y se cuenta con un excedente de producción. Si fuera cierto, entonces los empresarios que tienen miles de millones de pesos en inversiones de energía eólicas o solares, hacen una apuesta de pérdida. Los únicos ganadores seríamos los consumidores, ya que ante el aumento en la oferta, disminuye el precio.

Al final de cuentas, reculó y deja que se hagan las pruebas para generadores de energía limpia. La imagen de un gobierno contaminador es grave y el Cenace debe ser la que estimule y garantice la energía. Y, especial las limpias.

Esta es la señal de un gobierno que quiere estimular monopolio de gobierno, eliminar la competencia y apoderarse del dinero de los mexicanos ilegítimamente. La CFE es una empresa obsoleta que la dejaron morir. Tiene que actualizarse o preparar su salida del mercado. Pero el gobierno morenista se niega a hacerlo ya que pierde una fuente de recursos. Ese es el miedo, pánico de la 4T.

PODEROSOS CABALLEROS: Los gobernadores en cuyos estados las industrias automotriz, de autopartes y aeroespacial, son consideradas actividades esenciales para reiniciar actividades, tienen dudas en la reapertura de actividades el primero de junio. En una videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director del IMSS, Zoe Robledo, acordaron garantizar un transporte seguro para los trabajadores y pruebas rápidas. A todo ello quedó claro, que los gobernantes no tienen confianza en las decisiones del gobierno federal. Esto, debido a que dejó en sus manos la responsabilidad de aplicar medidas que estarían destinadas para el control de la pandemia en momentos en que se abran las actividades del sector automotriz. Los protocolos no son basados en medidas internacionales. Hay países donde los trabajadores desde que salen de sus casas van con trajes que les proporcionan las compañías para evitar contagios. Aquí, “sana distancia”, cubrebocas, pruebas rápidas (de esas que no le gustan al vocero de la pandemia Hugo López-Gatell) y lo que se le ocurra al gobernante. Esto implicará un disparo en contagiados y muertos, mientras nuestros gobernantes viven en la opulencia y los mejores servicios médicos. Eso es la justicia del socialismo gubernamental.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banco Santander, a través de Santander Universidades, lanza el reto global Santander X Tomorrow Challenge para que emprendedores de 14 países (Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay) puedan aportar soluciones innovadoras que ayuden a mitigar las consecuencias socioeconómicas derivadas de esta pandemia. Los emprendedores podrán inscribirse hasta el 2 de julio en www.santanderx.com/tomorrowchallenge y los 20 mejores proyectos recibirán una aportación total de un millón de euros en fondos y beneficios; 20,000 euros en efectivo para cada uno.

